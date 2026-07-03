Estas son las notas de corte de la Universidad Pablo de Olavide para el curso 2026/2027: Relaciones Internacionales más Derecho, la más alta con un 13,336
La UPO da a conocer la calificación de los últimos estudiantes que han accedido a sus grados de cara al próximo curso
La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla ha dado a conocer las notas de corte para el curso 2026/2027. La calificación más alta de acceso la ha obtenido el doble grado de Relaciones Internacionales más Derecho, cuyo último alumno tiene una puntuación de 13,336.
Le siguen en esta clasificación Traducción e Interpretación más Relaciones Internacionales (12,928), Relaciones Internacionales más Ciencias Políticas y de la Administración (12,845), Relaciones Internacionales (12,736), y Biotecnología (12,428).
Al contrario que en la Universidad de Sevilla, las notas de corte más alta en la Pablo de Olavide están relacionadas con la rama de letras y humanidades y no con las de ciencias. Sí coinciden ambas en el hecho de que las calificaciones más altas son las que están relacionadas con dobles grados.
La nota de corte más alta en una carrera de Ciencias en la Pablo de Olavide es Biotecnología, en quinto lugar. Para encontrar la siguiente hay que irse al noveno puesto.
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