Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vox entra en la JuntaMedidas pacto PP-VoxPascual LlopisCrónica España-AustriaMapa RancioMédicos SASApagón Sierra SurConflicto Utrera-GobiernoNueva calle Imagen
instagramlinkedin

Estas son las notas de corte de la Universidad Pablo de Olavide para el curso 2026/2027: Relaciones Internacionales más Derecho, la más alta con un 13,336

La UPO da a conocer la calificación de los últimos estudiantes que han accedido a sus grados de cara al próximo curso

Imagen de archivo de la Selectividad.

Imagen de archivo de la Selectividad. / Jesús Prieto / ECG

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Domingo Díaz

Domingo Díaz

La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla ha dado a conocer las notas de corte para el curso 2026/2027. La calificación más alta de acceso la ha obtenido el doble grado de Relaciones Internacionales más Derecho, cuyo último alumno tiene una puntuación de 13,336.

Le siguen en esta clasificación Traducción e Interpretación más Relaciones Internacionales (12,928), Relaciones Internacionales más Ciencias Políticas y de la Administración (12,845), Relaciones Internacionales (12,736), y Biotecnología (12,428).

Al contrario que en la Universidad de Sevilla, las notas de corte más alta en la Pablo de Olavide están relacionadas con la rama de letras y humanidades y no con las de ciencias. Sí coinciden ambas en el hecho de que las calificaciones más altas son las que están relacionadas con dobles grados.

Noticias relacionadas y más

La nota de corte más alta en una carrera de Ciencias en la Pablo de Olavide es Biotecnología, en quinto lugar. Para encontrar la siguiente hay que irse al noveno puesto.

Notas de corte UPO 2026/2027: clasificación completa

Clasificación de titulaciones de la Universidad Pablo de Olavide ordenadas por la nota de corte general más alta.

Puesto Nota general Titulación Centro
113,336Relaciones Internacionales + DerechoF. Derecho
212,928Traducción e Interpretación: Francés + Relaciones InternacionalesF. Humanidades
312,845Relaciones Internacionales + Ciencias Políticas y de la AdministraciónF. Derecho
412,736Relaciones InternacionalesF. Derecho
512,646BiotecnologíaF. Ciencias Experimentales
612,428Traducción e Interpretación: Alemán + Relaciones InternacionalesF. Humanidades
712,361Relaciones Internacionales + Geografía e HistoriaF. Humanidades
811,847OdontologíaC. U. San Isidoro (ads.)
911,371Nutrición Humana y DietéticaF. Ciencias Experimentales
1011,339Derecho + CriminologíaF. Derecho
1111,020Ciencias de la Actividad Física y del DeporteF. CC. Deporte
1210,539Derecho + Ciencias Políticas y de la AdministraciónF. Derecho
1310,133Administración y Dirección de Empresas — grupo formación en inglésF. Ciencias Empresariales
149,988CriminologíaF. Derecho
159,973Ingeniería Informática: Mención en Ciencia de DatosE. Politécnica Superior
169,896Trabajo Social + Educación SocialF. de Ciencias Sociales
179,558Ciencias Políticas y de la AdministraciónF. Derecho
189,540Administración y Dirección de Empresas + Derecho — grupo formación bilingüeF. CC. Empres. - F. Derecho
199,519DerechoF. Derecho
209,450Ingeniería Informática: Mención en Sistemas de InformaciónE. Politécnica Superior
219,318Derecho + Relaciones Laborales y Recursos HumanosF. Derecho
229,196Administración y Dirección de Empresas + DerechoF. CC. Empres. - F. Derecho
239,190FisioterapiaC. U. San Isidoro (ads.)
248,917Educación SocialF. de Ciencias Sociales
258,613Administración y Dirección de EmpresasF. Ciencias Empresariales
268,141Derecho + Finanzas, Contabilidad y AuditoríaF. Derecho
278,120Trabajo SocialF. de Ciencias Sociales
287,833Ciencias AmbientalesF. Ciencias Experimentales
297,656Ciencias Políticas y de la Administración + SociologíaF. de Ciencias Sociales
307,618Derecho Hispano-Alemán, Bachelor in LawF. Derecho
317,422Trabajo Social + SociologíaF. de Ciencias Sociales
327,257Análisis EconómicoF. Ciencias Empresariales
337,060SociologíaF. de Ciencias Sociales
347,059Traducción e Interpretación: InglésF. Humanidades
356,650Ciencias de la Actividad Física y del DeporteC. U. San Isidoro (ads.)
366,540Relaciones Laborales y Recursos HumanosF. Derecho
375,871Finanzas, Contabilidad y AuditoríaF. Ciencias Empresariales
385,571Geografía e HistoriaF. Humanidades
395,000Administración y Dirección de EmpresasC. U. San Isidoro (ads.)
405,000Administración y Dirección de Empresas + DerechoC. U. San Isidoro (ads.)
415,000DerechoC. U. San Isidoro (ads.)
425,000Diseño Gráfico y Creatividad DigitalC. U. San Isidoro (ads.)
435,000HumanidadesF. Humanidades
445,000Humanidades + Traducción e Interpretación: InglésF. Humanidades
455,000Marketing y Comunicación DigitalC. U. San Isidoro (ads.)
465,000Publicidad y Comunicación para los MediosC. U. San Isidoro (ads.)
475,000Traducción e Interpretación: AlemánF. Humanidades
485,000Traducción e Interpretación: FrancésF. Humanidades

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El administrador acusado de estafar a vecinos de Pino Montano y Tiro de Línea reconoce los hechos: pide al juzgado vender su chalé para pagar las deudas
  2. El pueblo del Aljarafe sevillano que celebra esta semana su feria con atracciones a 2 euros, una 'gran fiesta acuática' y sus propios Sanfermines: horarios, programación y ubicación
  3. La nueva calle Imagen tras las obras: más sombra con 60 árboles, espacio para el peatón y una plataforma para el tranvibús
  4. Andrés, el señor de Murcia que rescató el cuadro de Sorolla desaparecido en Sevilla: 'Cuando vi la firma, consulté a la IA y llamé a una casa de subastas, me daban un pastizal
  5. El gran proyecto europeo para Sevilla Este con 14 millones de euros da sus primeros pasos a la espera del gran corredor verde y el polideportivo
  6. La reforma del Paseo de la O y la calle Betis despegará en 2027: estarán conectados bajo el puente de Triana con árboles, toldos y bancos
  7. Muere un hombre de 34 años atropellado por un autobús de Tussam en el Polígono San Pablo
  8. Los expertos valoran los toldos de Sevilla: 'Sirven para poco en el centro, muchas calles ya están sombreadas por los edificios

La Ciudad de los Niños del Prado abre su primera fase sobre la Feria y la Semana Santa: habrá más juegos infantiles dedicados al río o América

La Ciudad de los Niños del Prado abre su primera fase sobre la Feria y la Semana Santa: habrá más juegos infantiles dedicados al río o América

Estas son las notas de corte de la Universidad Pablo de Olavide para el curso 2026/2027: Relaciones Internacionales más Derecho, la más alta con un 13,336

Estas son las notas de corte de la Universidad Pablo de Olavide para el curso 2026/2027: Relaciones Internacionales más Derecho, la más alta con un 13,336

La nueva Ciudad de los Niños del Prado de San Sebastián de Sevilla, en imágenes

Estas son las notas de corte de la Universidad de Sevilla para el curso 2026/2027: Física y Matemáticas, la más alta con un 13,594

Estas son las notas de corte de la Universidad de Sevilla para el curso 2026/2027: Física y Matemáticas, la más alta con un 13,594

Un apagón deja sin luz a miles de vecinos de la Sierra Sur en plena ola de calor

Un apagón deja sin luz a miles de vecinos de la Sierra Sur en plena ola de calor

Bingo musical, kayak y candlelight: vuelven a Sevilla los 'Veranillos de Alamillos' con decenas de planes gratuitos para toda la familia

Bingo musical, kayak y candlelight: vuelven a Sevilla los 'Veranillos de Alamillos' con decenas de planes gratuitos para toda la familia

El pequeño Sorolla extraviado en Sevilla nació en una fábrica de conservas de Ayamonte

El pequeño Sorolla extraviado en Sevilla nació en una fábrica de conservas de Ayamonte

Rancio lanza un llamamiento a los sevillanos para salvar un negocio de toda la vida tras varios robos: “Tenemos que ayudarla”

Rancio lanza un llamamiento a los sevillanos para salvar un negocio de toda la vida tras varios robos: “Tenemos que ayudarla”
Tracking Pixel Contents