Estas son las notas de corte de la Universidad de Sevilla para el curso 2026/2027: Física y Matemáticas, la más alta con un 13,594

|1
|13,594
|FÍSICA + MATEMÁTICAS
|F. FÍSICA Y F. MAT
|839404
|2
|13,374
|INGENIERÍA INFORMÁTICA. TECNOLOGÍA INFORMÁTICA + MATEMÁTICAS
|ETSII Y F. MATEMÁTICAS
|823301
|3
|13,345
|BIOMEDICINA BÁSICA Y EXPERIMENTAL
|F. MEDICINA
|852000
|4
|13,340
|INGENIERÍA AEROESPACIAL (PARS con Máster en Ingeniería Aeronáutica)
|E.T.S. INGENIERÍA
|821701
|5
|13,320
|MEDICINA
|F. MEDICINA
|839501
|6
|13,275
|FISIOTERAPIA + CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
|F.ENF FISIO POD Y F. CEDU
|803600
|7
|13,167
|ODONTOLOGÍA
|F. ODONTOLOGÍA
|840008
|8
|12,976
|MATEMÁTICAS + ESTADÍSTICA
|F. MATEMÁTICAS
|839307
|9
|12,878
|EDUCACIÓN INFANTIL + EDUCACIÓN PRIMARIA
|F. CIENC. DE LA EDUCACIÓN
|845601
|10
|12,736
|INGENIERÍA MECÁNICA + INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO
|E. POLITÉCNICA SUPERIOR
|811307
|11
|12,721
|ESTADÍSTICA + FINANZAS Y CONTABILIDAD
|F. MAT Y F. TUR Y FIN
|803104
|12
|12,610
|ENFERMERÍA
|F. ENF,FISIO Y POD
|802501
|13
|12,600
|BIOQUÍMICA
|F. BIOLOGÍA
|892002
|14
|12,553
|FISIOTERAPIA
|F. ENF. FIS. POD.
|803503
|15
|12,498
|FILOLOGÍA CLÁSICA + FILOLOGÍA HISPÁNICA
|F. FILOLOGÍA
|834201
|16
|12,472
|FARMACIA + ÓPTICA Y OPTOMETRÍA
|F. FARMACIA
|830606
|17
|12,415
|ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + FINANZAS Y CONTABILIDAD
|F. CECO Y EMP Y F. T Y F
|825706
|18
|12,387
|ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + ECONOMÍA
|F. CIEN. ECONÓM. Y EMPRE
|825803
|19
|12,330
|FÍSICA + INGENIERÍA DE MATERIALES
|F. FÍSICA
|836101
|20
|12,208
|ENFERMERÍA
|C. ENFER. CRUZ ROJA (A)
|802514
|21
|12,178
|FÍSICA
|F. FÍSICA
|836004
|22
|12,167
|DERECHO + ECONOMÍA
|F. DERECHO Y F. ECO Y EMP
|851600
|23
|12,144
|MATEMÁTICAS
|F. MATEMÁTICAS
|839005
|24
|12,082
|INGENIERÍA INFORMÁTICA. INTELIGENCIA ARTIFICIAL
|E.T.S INGEN. INFORMÁTICA
|823519
|25
|12,081
|INGENIERÍA ELECTRÓNICA, ROBÓTICA Y MECATRÓNICA
|E.T.S. INGENIERÍA
|813017
|26
|11,998
|INGENIERÍA INFORMÁTICA. INGENIERÍA DEL SOFTWARE (GRUPO EN INGLÉS)
|E.T.S INGEN. INFORMÁTICA
|814517
|27
|11,981
|FARMACIA
|F. FARMACIA
|830509
|28
|11,964
|PERIODISMO + COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
|F. COMUNICACIÓN
|841109
|29
|11,951
|HISTORIA + HISTORIA DEL ARTE
|F. GEOGRAFÍA E HISTORIA
|837601
|30
|11,942
|INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (PARS con Máster en Ingeniería Industrial)
|E.T.S. INGENIERÍA
|823008
|31
|11,930
|FISIOTERAPIA + CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
|C. UNIV. DE OSUNA (A)
|803615
|32
|11,893
|INGENIERÍA MECÁNICA + INGENIERÍA ELÉCTRICA
|E. POLITÉCNICA SUPERIOR
|812807
|33
|11,879
|INGENIERÍA DE LA SALUD
|E.T.S INGEN. INFORMÁTICA
|850003
|34
|11,800
|INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
|E.T.S. INGENIERÍA
|895501
|35
|11,787
|ESTADÍSTICA
|F. MATEMÁTICAS
|803007
|36
|11,782
|ENFERMERÍA
|C. UNIV. DE OSUNA (A)
|802533
|37
|11,754
|INGENIERÍA MECÁNICA
|E. POLITÉCNICA SUPERIOR
|813509
|38
|11,690
|PODOLOGÍA
|F. ENF. FIS. POD.
|807001
|39
|11,590
|PSICOLOGÍA
|F. PSICOLOGÍA
|841508
|40
|11,448
|INGENIERÍA CIVIL (PARS con Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos)
|E.T.S. INGENIERÍA
|822500
|41
|11,230
|ÓPTICA Y OPTOMETRÍA
|F. FARMACIA
|806504
|42
|11,111
|CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
|F. CIENC. DE LA EDUCACIÓN
|827509
|43
|11,030
|BIOLOGÍA
|F. BIOLOGÍA
|826505
|44
|11,001
|INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO
|E. POLITÉCNICA SUPERIOR
|811201
|45
|10,976
|INGENIERÍA DE LA ENERGÍA
|E.T.S. INGENIERÍA
|816801
|46
|10,966
|FISIOTERAPIA
|C. UNIV. DE OSUNA (A)
|803518
|47
|10,921
|QUÍMICA + INGENIERÍA DE MATERIALES
|F. QUÍMICA Y F. FÍSICA
|842405
|48
|10,879
|ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + DERECHO
|F. ECO Y EMP Y F. DERECHO
|825609
|49
|10,828
|INGENIERÍA ELÉCTRICA
|E. POLITÉCNICA SUPERIOR
|812505
|50
|10,746
|INGENIERÍA INFORMÁTICA. INGENIERÍA DEL SOFTWARE
|E.T.S INGEN. INFORMÁTICA
|814502
|51
|10,706
|DERECHO + FILOSOFÍA
|F.DERECHO Y F.FILOSOFÍA
|829808
|52
|10,615
|INGENIERÍA ELÉCTRICA + INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
|E. POLITÉCNICA SUPERIOR
|812701
|53
|10,494
|QUÍMICA
|F. QUÍMICA
|842501
|54
|10,483
|EDUCACIÓN PRIMARIA + ESTUDIOS FRANCESES
|F. CC. EDUCA Y F. FILOLOG
|846603
|55
|10,479
|CRIMINOLOGÍA
|F. DERECHO
|892601
|56
|10,450
|FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURA
|E.T.S. ARQUITECTURA
|800502
|57
|10,436
|INGENIERÍA QUÍMICA (PARS con Máster en Ingeniería Química)
|E.T.S. INGENIERÍA
|824508
|58
|10,378
|INGENIERÍA DE MATERIALES
|F. FÍSICA
|891300
|59
|10,370
|EDUCACIÓN INFANTIL
|F. CIENC. DE LA EDUCACIÓN
|845502
|60
|10,245
|LOGOPEDIA
|F. PSICOLOGÍA
|805004
|61
|10,171
|ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (GRUPO EN INGLÉS)
|F. CIEN. ECONÓM. Y EMPRE
|825516
|62
|10,050
|INGENIERÍA INFORMÁTICA. TECNOLOGÍA INFORMÁTICA
|E.T.S INGEN. INFORMÁTICA
|823504
|63
|10,023
|INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN (PARS con Máster Univ. en Ing. de Telecomunicación)
|E.T.S. INGENIERÍA
|825005
|64
|10,014
|MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
|F. CIEN. ECONÓM. Y EMPRE
|849008
|65
|9,863
|BELLAS ARTES
|F. BELLAS ARTES
|826009
|66
|9,829
|EDUCACIÓN PRIMARIA
|F. CIENC. DE LA EDUCACIÓN
|846506
|67
|9,820
|INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
|E. POLITÉCNICA SUPERIOR
|813002
|68
|9,726
|INGENIERÍA AGRÍCOLA + CIENCIAS AMBIENTALES (UPO)
|E.T.S. ING. AGRONÓMICA
|822209
|69
|9,699
|ECONOMÍA
|F. CIEN. ECONÓM. Y EMPRE
|830002
|70
|9,699
|INGENIERÍA INFORMÁTICA. INGENIERÍA DE COMPUTADORES
|E.T.S INGEN. INFORMÁTICA
|815001
|71
|9,630
|PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
|F. COMUNICACIÓN
|842005
|72
|9,578
|DERECHO
|F. DERECHO
|829506
|73
|9,310
|CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
|C. UNIV. DE OSUNA (A)
|827528
|74
|9,223
|DERECHO + FINANZAS Y CONTABILIDAD
|F. DERECHO Y F. TUR Y FIN
|829700
|75
|9,110
|PEDAGOGÍA
|F. CIENC. DE LA EDUCACIÓN
|840504
|76
|9,041
|INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL
|E. POLITÉCNICA SUPERIOR
|814006
|77
|9,012
|INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN (GRUPO EN INGLÉS) (PARS con Máster Ing. de Telecom.)
|E.T.S. INGENIERÍA
|825011
|78
|8,823
|EDIFICACIÓN (antes Arquitectura Técnica)
|E.T.S. ING. EDIFICACION
|801014
|79
|8,804
|COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
|F. COMUNICACIÓN
|829001
|80
|8,741
|FILOLOGÍA CLÁSICA
|F. FILOLOGÍA
|832001
|81
|8,715
|EDUCACIÓN INFANTIL + EDUCACIÓN PRIMARIA
|C. UNIV. DE OSUNA (A)
|845614
|82
|8,614
|ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
|F. CIEN. ECONÓM. Y EMPRE
|825501
|83
|8,454
|DERECHO + LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA (UNIFI)
|F. DERECHO
|829905
|84
|8,133
|LENGUAS MODERNAS, LITERATURAS Y CULTURAS + EDUCACIÓN PRIMARIA
|F. FILO Y F. CEDU
|832603
|85
|8,131
|CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
|F. BELLAS ARTES
|826203
|86
|7,880
|INGENIERÍA AGRÍCOLA
|E.T.S. ING. AGRONÓMICA
|822004
|87
|7,838
|ESTUDIOS INGLESES
|F. FILOLOGÍA
|834503
|88
|7,739
|FILOSOFÍA
|F. FILOSOFÍA
|835507
|89
|7,498
|PERIODISMO
|F. COMUNICACIÓN
|841001
|90
|7,289
|HISTORIA
|F. GEOGRAFÍA E HISTORIA
|837504
|91
|7,240
|RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
|F. CIENCIAS DEL TRABAJO
|808005
|92
|7,120
|EDUCACIÓN PRIMARIA
|C. UNIV. DE OSUNA (A)
|846531
|93
|7,006
|GEOGRAFÍA Y GESTIÓN DEL TERRITORIO + HISTORIA
|F. GEOGRAFÍA E HISTORIA
|836901
|94
|6,964
|FINANZAS Y CONTABILIDAD + RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
|F. TUR Y FIN Y F. C. T.
|802115
|95
|6,893
|FINANZAS Y CONTABILIDAD + TURISMO
|F. TURISMO Y FINANZAS
|802208
|96
|6,763
|FINANZAS Y CONTABILIDAD (GRUPO EN INGLÉS)
|F. TURISMO Y FINANZAS
|802022
|97
|6,540
|EDUCACIÓN INFANTIL
|C. UNIV. DE OSUNA (A)
|845521
|98
|5,995
|ESTUDIOS DE ASIA ORIENTAL
|F. FILOSOFÍA
|850501
|99
|5,800
|FINANZAS Y CONTABILIDAD
|F. TURISMO Y FINANZAS
|802003
|100
|5,000
|ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
|C. UNIV. DE OSUNA (A)
|825520
|101
|5,000
|ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL
|F. GEOGRAFÍA E HISTORIA
|891505
|102
|5,000
|ARQUEOLOGÍA
|F. GEOGRAFÍA E HISTORIA
|853004
|103
|5,000
|COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
|C. ESTUD.UNIV. EUSA (ADS)
|829014
|104
|5,000
|ESTUDIOS FRANCESES
|F. FILOLOGÍA
|833003
|105
|5,000
|FILOLOGÍA HISPÁNICA
|F. FILOLOGÍA
|834007
|106
|5,000
|FINANZAS Y CONTABILIDAD
|C. UNIV. DE OSUNA (A)
|802018
|107
|5,000
|FINANZAS Y CONTABILIDAD + RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
|C. UNIV. DE OSUNA (A)
|802100
|108
|5,000
|GEOGRAFÍA Y GESTIÓN DEL TERRITORIO
|F. GEOGRAFÍA E HISTORIA
|836705
|109
|5,000
|HISTORIA DEL ARTE
|F. GEOGRAFÍA E HISTORIA
|838001
|110
|5,000
|LENGUAS MODERNAS, LITERATURAS Y CULTURAS
|F. FILOLOGÍA
|832506
|111
|5,000
|PERIODISMO
|C. ESTUD.UNIV. EUSA (ADS)
|841016
|112
|5,000
|PERIODISMO + COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
|C. ESTUD.UNIV. EUSA (ADS)
|841113
|113
|5,000
|PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
|C. ESTUD.UNIV. EUSA (ADS)
|842010
|114
|5,000
|RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
|C. UNIV. DE OSUNA (A)
|808011
|115
|5,000
|TURISMO
|F. TURISMO Y FINANZAS
|808710
|116
|5,000
|TURISMO (GRUPO EN INGLÉS)
|F. TURISMO Y FINANZAS
|808725