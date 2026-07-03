La Universidad de Sevilla es la más solicitada de Andalucía como primera preferencia: estos son los grados más demandados

La Universidad de Sevilla ha sido la universidad con el mayor número de solicitantes de sus títulos de grado en primera preferencia de todo el Distrito Único Andaluz. La US ha recibido 21.175 solicitantes en primera preferencia de un total de 74.616 solicitantes en todo el Distrito Único Universitario de Andalucía, lo que supone un 28,38%. En total, tras la primera adjudicación de plazas llevada a cabo por el Distrito Único Andaluz (DUA), han sido un total de 52.436 estudiantes los admitidos para estudiar el próximo curso académico. El pasado curso fueron aceptados 52.733 personas, lo que representa una ligera bajada del 0,56% de las adjudicaciones, según los datos aportados por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación.

Dentro de la Universidad de Sevilla, el Grado en Medicina ha sido el más demandado, con un total de 2.252 solicitudes. Le siguen Enfermería, con 1.446 solicitantes; Psicología, con 1.034; Educación Primaria, con 937; y Odontología, con 804 solicitudes.

Titulaciones más demandadas de la Universidad de Sevilla por sexos en 2026

Por sexos, las titulaciones más demandadas por los hombres en su primera opción han sido Medicina, Ingeniería Aeroespacial, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Ingeniería en Tecnologías Industriales y Administración y Dirección de Empresa. Por su parte, las mujeres coinciden con las titulaciones más demandadas en términos absolutos y se decantan por Medicina, Enfermería, Psicología, Educación Primaria y Odontología.

La nota de admisión más alta de la Universidad de Sevilla ha sido de 14,000. La ha logrado una estudiante que ha obtenido plaza en el Grado en Farmacia. Otras notas relevantes de los primeros admitidos en titulaciones de la Universidad de Sevilla han sido de 13,980, obtenida por una estudiante que ha solicitado el Grado en Medicina; así como de 13,975, obtenidas por estudiantes que el próximo curso comenzarán el Grado en Ingeniería Aeroespacial y el Grado en Derecho.

El doble Grado en Física y Matemáticas es un año más la titulación de la Universidad de Sevilla que registra la nota de corte más alta en la primera adjudicación, con un 13,594 sobre 14. El dato supone un descenso de más de 15 centésimas (13,750 en 2025). Le sigue el doble Grado en Ingeniería Informática - Tecnologías Informáticas y Matemáticas, con un 13,374. Esta titulación también baja ligeramente respecto a 2025, cuando se situó en 13,450. Por su parte, el Grado en Biomedicina Básica y Experimental, con un 13,345, sube respecto al curso pasado (13,300) y este año se sitúa como la tercera titulación por nota de corte, por encima del Grado en Ingeniería Aeroespacial, el Grado en Medicina y el doble Grado en Fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Las universidades andaluzas y grados con más alumnos admitidos en 2026

De los 52.436 jóvenes admitidos en esta fase general, 40.258 proceden de Andalucía, 10.983 provienen del resto de España y 1.195 de fuera del país. Atendiendo al sexo de los alumnos, la distribución se reparte entre 21.212 hombres y 31.224 mujeres. Atendiendo a las instituciones académicas, la Universidad de Almería ha aceptado a un total de 3.421 alumnos, la de Cádiz a 4.862, la de Córdoba a 3.820, la de Granada a 11.728, la de Huelva a 2.650 y la de Jaén a 3.180. Por su parte, la Universidad de Málaga incorpora a 8.180 estudiantes, la Pablo de Olavide a 2.891 y la de Sevilla a 11.704.

En cuanto a los grados más demandados por los alumnos andaluces en primera preferencia y teniendo en cuenta todas las peticiones, lideran la clasificación Enfermería, con 58.823, lo que representa un 12,21% de la demanda de todo el sistema andaluz; seguido de Medicina, que se apunta 42.527 inscripciones y una tasa de representatividad del 8,83%; Psicología, con 23.550 y un 4,87%; Fisioterapia, con 22.064 y un 4,58%; y Educación Primaria, con 20.449 y un 4,24%.

A estas cinco primeras enseñanzas le siguen Administración y Dirección de Empresas, con 14.607 y un 3,03%; Derecho, con 14.034 y un 2,91%; y Educación Infantil, con 13.440 y un 2,79%. Cierra esta clasificación de las carreras más demandadas Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con 13.116 y un 2,72%; e Ingeniería Informática, con 9.568 demandas y un porcentaje del 1,98%.