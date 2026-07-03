Utrera lleva al Gobierno de España a los tribunales: hay 20 millones de fondos europeos en juego para ejecutar tres grandes proyectos

Utrera llegará hasta el final para retener los fondos europeos Next Generation EU logrados, cerca de 20 millones de euros, que servirán para financiar tres importantes proyectos como son la reurbanización de La Vereda; la reurbanización de las calles Salado, Don Clemente de la Cuadra, Alcalde Vicente Giráldez, Sevilla, Bambino y Juan Ramón Jiménez; y la transformación de espacios de la ciudad como el Museo de la Ciudad o la recuperación y puesta en valor de la Sinagoga de Utrera. El Ayuntamiento de Utrera ha interpuesto tres recursos contencioso-administrativos ante la Audiencia Nacional contra resoluciones del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y del Ministerio de Hacienda.

"Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para reclamar para Utrera lo que es justo para todos los utreranos. Ya lo hicimos con el Programa de Fomento de Empleo Agrario y volveremos a defender cada euro que le corresponde a esta ciudad", aseguraba este miércoles en una rueda de prensa la delegada de Reactivación Económica, Isabel González Blanquero. En concreto, dos de los recursos presentados son contra el Ministerio de de Transportes y Movilidad Sostenible por los proyectos de La Vereda y las calles peatonales, mientras que el otro es contra una resolución del Ministerio de Hacienda, en este caso por la desestimación de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) presentada por Utrera.

Sinanoga de Utrera, uno de los espacios que se verán beneficiados por fondos europeos / Ayuntamiento de Utrera

Los ministerios de Transportes y Hacienda niegan a Utrera ampliar el plazo de tres proyectos

Dos de los recursos contencioso-administrativos interpuestos ante la Audiencia Nacional son contra resoluciones del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que tienen un mismo origen. Según explicó González Blanquero, el Gobierno central se ha negado a conceder una flexibilización de los plazos de ejecución de dos proyectos financiados con fondos Next Generation EU, correspondientes a la reurbanización de La Vereda y a la reurbanización de las calles Salado, Don Clemente de la Cuadra, Alcalde Vicente Giráldez, Sevilla, Bambino y Juan Ramón Jiménez.

La delegada informó que realmente la Comisión Europea sí ha permitido ampliar los plazos de ejecución de estos dos programas, y por tanto al Ministerio le corresponde aplicar esa flexibilización. El Ayuntamiento de Utrera denuncia, por tanto, que el Ministerio de Transportes no ha aplicado ese criterio y no va en la línea de la Comisión Europea.

La calle Salado de Utrera, una de las beneficiadas por los fondos europeos / Ayuntamiento de Utrera

Así lo explicó Isabel González: "Europa marcó que los plazos podían flexibilizarse. Lo que no entendemos es que esa posibilidad se aplique en unos casos sí y en otros no. Pero es todavía más grave que el propio Ministerio de Transportes esté concediendo esa flexibilización a determinados ayuntamientos y se la niegue a Utrera". Y es que otra de las quejas es que se produce "un agravio comparativo" porque esa flexibilidad "se está concediendo a ayuntamientos gobernados por el PSOE, sin que exista una justificación técnica que explique ese trato diferente".

El tercer recurso se interpone frente a una resolución del Ministerio de Hacienda, en este caso por la desestimación de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) presentada por Utrera, para la cual se optaba a cerca de 15 millones de euros de financiación europea para transformar espacios como el Museo de la Ciudad o la recuperación y puesta en valor de la Sinagoga de Utrera. En este caso, según Isabel González, la resolución presenta importantes deficiencias en la evaluación realizada. "La EDIL se rechaza sin valorar una parte muy importante de los hitos contemplados en el proyecto. Nuestros servicios jurídicos entienden que existen motivos suficientes para recurrir porque una parte del trabajo presentado ni siquiera ha sido evaluada".

Las obras de Utrera afectadas por los fondos europeos: de La Vereda a las calles peatonales

Uno de los proyectos afectados es la reurbanización de La Vereda, una de las principales vías de la ciudad. Como dijo la concejal de Utrera, el proyecto fue redactado durante el mandato anterior socialista y posteriormente el actual equipo de Gobierno, del PP, lo reformuló porque se limitaba a la remodelación superficial de la vía, sin incluir la renovación de las infraestructuras de saneamiento y abastecimiento. El Gobierno de Utrera actual consideraba la actuación prevista como "insuficiente" y por ello paralizó la ejecución y lo adaptó a las "necesidades reales" de la ciudad.

La Vereda, en Utrera, una de las vías a reurbanizar con fondos europeos / Ayuntamiento de Utrera

Este cambio fue aceptado por el propio Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, aunque el tiempo necesario para su tramitación hizo imposible cumplir el calendario inicialmente previsto. "El propio Ministerio asumió que el proyecto heredado no podía ejecutarse tal y como estaba planteado. Sin embargo, ahora rechaza ampliar unos plazos que él mismo sabe que se vieron afectados por esa reformulación", explicaba la delegada. De momento, el Ayuntamiento de Utrera ya ha adjudicado la primera fase de la actuación en esta vía con financiación municipal.

El segundo recurso afecta al proyecto de reurbanización de las calles Salado, Don Clemente de la Cuadra, Alcalde Vicente Giráldez, Sevilla, Bambino y Juan Ramón Jiménez. Concretamente, a la renovación integral de estos espacios, incluyendo la sustitución de las redes de abastecimiento, saneamiento, alumbrado público y telecomunicaciones, además de la creación de rutas escolares seguras y zonas de convivencia que prioricen la movilidad peatonal. Y el tercero, a la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) para transformar el Museo de la Ciudad o recuperar y poner en valor de la Sinagoga de Utrera.

Utrera reclama una prórroga para ejecutar sus proyectos y mantener los 20 millones de fondos europeos

El Ayuntamiento de Utrera considera que existe "un trato desigual respecto a otras estrategias presentadas por municipios gobernados por el PSOE" y por eso ha llevado al Gobierno de España a los tribunales a través de tres recursos en los que se solicita la adopción de medidas cautelares, que serán analizadas en piezas separadas. La delegada afirmó que el Ayuntamiento continuará utilizando todas las herramientas legales a su alcance para defender los intereses de la ciudad: "Nuestra obligación es defender hasta el último euro que pertenece a los utreranos y no vamos a renunciar a ninguna vía para conseguirlo",

El PP también critica la postura del PSOE de Utrera por no respaldar al Gobierno municipal en la defensa de estos fondos. "Estamos hablando de proyectos que mejoran la ciudad y que, en muchos casos, fueron planteados durante el anterior mandato. Utrera debe estar por encima de cualquier color político y echamos en falta que el PSOE de Utrera haya defendido estos recursos con la misma firmeza con la que nosotros los estamos defendiendo", valoraba la delegada de Reactivación Económica.

En el caso de los proyectos de La Vereda y de la reurbanización de las calles peatonales, se solicita cautelarmente la concesión de la prórroga interesada para la ejecución de las actuaciones. Por su parte, en el recurso relativo a los Fondos EDIL, se solicita la retención cautelar del crédito correspondiente a los 15 millones de euros de financiación, con el fin de preservar la posibilidad de acceder a dichos fondos mientras se resuelve el procedimiento judicial.