Sevilla
Las carreras con las notas de corte más altas de la Universidad de Sevilla para el curso 2026/2027: estos son los siete grados que superan un 13 para acceder
Este año han sido siete los grados con una nota de corte más alta, entre los que destaca nuevamente el doble Grado en Física y Matemáticas con un 13,594 sobre 14
Ya se conocen los primeros alumnos admitidos en los distintos grados de la Universidad de Sevilla. Este viernes daba a conocer las notas de corte para el curso 2026/2027 y nuevamente son varias las carreras que han exigido una altísima calificación para poder cursarla. En concreto, son siete los grados que se han quedado por encima del 13 (sobre 14). Son aquellos a los que es más difícil acceder, aunque en próximas convocatorias, una vez los alumnos vaya ajustando sus preferencias, estas notas irán variando e irán bajando.
Hay estudiantes que esa situación no les ha pasado factura porque han tenido las notas de admisión más altas. La nota de admisión más alta de la Universidad de Sevilla ha sido de 14,000. La ha logrado una estudiante que ha obtenido plaza en el Grado en Farmacia. Otras notas relevantes de los primeros admitidos en titulaciones de la Universidad de Sevilla han sido de 13,980, obtenida por una estudiante que ha solicitado el Grado en Medicina; así como de 13,975, obtenidas por estudiantes que el próximo curso comenzarán el Grado en Ingeniería Aeroespacial y el Grado en Derecho.
Los grados a los que es más difícil acceder de la Universidad de Sevilla en 2026
El doble Grado en Física y Matemáticas es un año más la titulación de la Universidad de Sevilla que registra la nota de corte más alta en la primera adjudicación, con un 13,594 sobre 14. El dato supone un descenso de más de 15 centésimas (13,750 en 2025).
Le sigue el doble Grado en Ingeniería Informática - Tecnologías Informáticas y Matemáticas, con un 13,374. Esta titulación también baja ligeramente respecto a 2025, cuando se situó en 13,450.
El Grado en Biomedicina Básica y Experimental, con un 13,345, sube respecto al curso pasado (13,300) y este año se sitúa como la tercera titulación por nota de corte, por encima del Grado en Ingeniería Aeroespacial, el Grado en Medicina (13,320) y el doble Grado en Fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (13,275) y Odontología (13,167).
Las carreras más solicitadas de la Universidad de Sevilla en 2026
La Universidad de Sevilla ha sido, un año más, la universidad con el mayor número de solicitantes de sus títulos de grado en primera preferencia de todo el Distrito Único Andaluz. La US ha recibido 21.175 solicitantes en primera preferencia de un total de 74.616 solicitantes en todo el Distrito Único Universitario de Andalucía, lo que supone un 28,4%.
El Grado en Medicina ha sido el más demandado, con un total de 2.252 solicitudes. Le siguen Enfermería, con 1.446 solicitantes; Psicología, con 1.034; Educación Primaria, con 937; y Odontología, con 804 solicitudes, detalla en un comunicado.
Por sexos, las titulaciones más demandadas por los hombres en su primera opción han sido Medicina, Ingeniería Aeroespacial, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Ingeniería en Tecnologías Industriales y Administración y Dirección de Empresa.
Por su parte, las mujeres coinciden con las titulaciones más demandadas en términos absolutos y se decantan por Medicina, Enfermería, Psicología, Educación Primaria y Odontología.
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