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Las carreras con las notas de corte más altas de la Universidad de Sevilla para el curso 2026/2027: estos son los siete grados que superan un 13 para acceder

Este año han sido siete los grados con una nota de corte más alta, entre los que destaca nuevamente el doble Grado en Física y Matemáticas con un 13,594 sobre 14

Alumnos realizando las Pruebas de Acceso y Admisión a la Universidad (PAU) en un aula de la Universidad de Sevilla. POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA SOCIEDAD SEVILLA EDUCACIÓN UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Alumnos realizando las Pruebas de Acceso y Admisión a la Universidad (PAU) en un aula de la Universidad de Sevilla. POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA SOCIEDAD SEVILLA EDUCACIÓN UNIVERSIDAD DE SEVILLA / UNIVERSIDAD DE SEVILLA / Europa Press

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Rafa Aranda

Rafa Aranda

Sevilla

Ya se conocen los primeros alumnos admitidos en los distintos grados de la Universidad de Sevilla. Este viernes daba a conocer las notas de corte para el curso 2026/2027 y nuevamente son varias las carreras que han exigido una altísima calificación para poder cursarla. En concreto, son siete los grados que se han quedado por encima del 13 (sobre 14). Son aquellos a los que es más difícil acceder, aunque en próximas convocatorias, una vez los alumnos vaya ajustando sus preferencias, estas notas irán variando e irán bajando.

Hay estudiantes que esa situación no les ha pasado factura porque han tenido las notas de admisión más altas. La nota de admisión más alta de la Universidad de Sevilla ha sido de 14,000. La ha logrado una estudiante que ha obtenido plaza en el Grado en Farmacia. Otras notas relevantes de los primeros admitidos en titulaciones de la Universidad de Sevilla han sido de 13,980, obtenida por una estudiante que ha solicitado el Grado en Medicina; así como de 13,975, obtenidas por estudiantes que el próximo curso comenzarán el Grado en Ingeniería Aeroespacial y el Grado en Derecho.

Los grados a los que es más difícil acceder de la Universidad de Sevilla en 2026

El doble Grado en Física y Matemáticas es un año más la titulación de la Universidad de Sevilla que registra la nota de corte más alta en la primera adjudicación, con un 13,594 sobre 14. El dato supone un descenso de más de 15 centésimas (13,750 en 2025).

Le sigue el doble Grado en Ingeniería Informática - Tecnologías Informáticas y Matemáticas, con un 13,374. Esta titulación también baja ligeramente respecto a 2025, cuando se situó en 13,450.

El Grado en Biomedicina Básica y Experimental, con un 13,345, sube respecto al curso pasado (13,300) y este año se sitúa como la tercera titulación por nota de corte, por encima del Grado en Ingeniería Aeroespacial, el Grado en Medicina (13,320) y el doble Grado en Fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (13,275) y Odontología (13,167).

Notas de corte de la Universidad de Sevilla 2026/2027, ordenadas de mayor a menor
Puesto Nota general Carrera Centro Código
1 13,594 FÍSICA + MATEMÁTICAS F. FÍSICA Y F. MAT 839404
2 13,374 INGENIERÍA INFORMÁTICA. TECNOLOGÍA INFORMÁTICA + MATEMÁTICAS ETSII Y F. MATEMÁTICAS 823301
3 13,345 BIOMEDICINA BÁSICA Y EXPERIMENTAL F. MEDICINA 852000
4 13,340 INGENIERÍA AEROESPACIAL (PARS con Máster en Ingeniería Aeronáutica) E.T.S. INGENIERÍA 821701
5 13,320 MEDICINA F. MEDICINA 839501
6 13,275 FISIOTERAPIA + CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE F.ENF FISIO POD Y F. CEDU 803600
7 13,167 ODONTOLOGÍA F. ODONTOLOGÍA 840008
8 12,976 MATEMÁTICAS + ESTADÍSTICA F. MATEMÁTICAS 839307
9 12,878 EDUCACIÓN INFANTIL + EDUCACIÓN PRIMARIA F. CIENC. DE LA EDUCACIÓN 845601
10 12,736 INGENIERÍA MECÁNICA + INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO E. POLITÉCNICA SUPERIOR 811307
11 12,721 ESTADÍSTICA + FINANZAS Y CONTABILIDAD F. MAT Y F. TUR Y FIN 803104
12 12,610 ENFERMERÍA F. ENF,FISIO Y POD 802501
13 12,600 BIOQUÍMICA F. BIOLOGÍA 892002
14 12,553 FISIOTERAPIA F. ENF. FIS. POD. 803503
15 12,498 FILOLOGÍA CLÁSICA + FILOLOGÍA HISPÁNICA F. FILOLOGÍA 834201
16 12,472 FARMACIA + ÓPTICA Y OPTOMETRÍA F. FARMACIA 830606
17 12,415 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + FINANZAS Y CONTABILIDAD F. CECO Y EMP Y F. T Y F 825706
18 12,387 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + ECONOMÍA F. CIEN. ECONÓM. Y EMPRE 825803
19 12,330 FÍSICA + INGENIERÍA DE MATERIALES F. FÍSICA 836101
20 12,208 ENFERMERÍA C. ENFER. CRUZ ROJA (A) 802514
21 12,178 FÍSICA F. FÍSICA 836004
22 12,167 DERECHO + ECONOMÍA F. DERECHO Y F. ECO Y EMP 851600
23 12,144 MATEMÁTICAS F. MATEMÁTICAS 839005
24 12,082 INGENIERÍA INFORMÁTICA. INTELIGENCIA ARTIFICIAL E.T.S INGEN. INFORMÁTICA 823519
25 12,081 INGENIERÍA ELECTRÓNICA, ROBÓTICA Y MECATRÓNICA E.T.S. INGENIERÍA 813017
26 11,998 INGENIERÍA INFORMÁTICA. INGENIERÍA DEL SOFTWARE (GRUPO EN INGLÉS) E.T.S INGEN. INFORMÁTICA 814517
27 11,981 FARMACIA F. FARMACIA 830509
28 11,964 PERIODISMO + COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL F. COMUNICACIÓN 841109
29 11,951 HISTORIA + HISTORIA DEL ARTE F. GEOGRAFÍA E HISTORIA 837601
30 11,942 INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (PARS con Máster en Ingeniería Industrial) E.T.S. INGENIERÍA 823008
31 11,930 FISIOTERAPIA + CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE C. UNIV. DE OSUNA (A) 803615
32 11,893 INGENIERÍA MECÁNICA + INGENIERÍA ELÉCTRICA E. POLITÉCNICA SUPERIOR 812807
33 11,879 INGENIERÍA DE LA SALUD E.T.S INGEN. INFORMÁTICA 850003
34 11,800 INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL E.T.S. INGENIERÍA 895501
35 11,787 ESTADÍSTICA F. MATEMÁTICAS 803007
36 11,782 ENFERMERÍA C. UNIV. DE OSUNA (A) 802533
37 11,754 INGENIERÍA MECÁNICA E. POLITÉCNICA SUPERIOR 813509
38 11,690 PODOLOGÍA F. ENF. FIS. POD. 807001
39 11,590 PSICOLOGÍA F. PSICOLOGÍA 841508
40 11,448 INGENIERÍA CIVIL (PARS con Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos) E.T.S. INGENIERÍA 822500
41 11,230 ÓPTICA Y OPTOMETRÍA F. FARMACIA 806504
42 11,111 CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE F. CIENC. DE LA EDUCACIÓN 827509
43 11,030 BIOLOGÍA F. BIOLOGÍA 826505
44 11,001 INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO E. POLITÉCNICA SUPERIOR 811201
45 10,976 INGENIERÍA DE LA ENERGÍA E.T.S. INGENIERÍA 816801
46 10,966 FISIOTERAPIA C. UNIV. DE OSUNA (A) 803518
47 10,921 QUÍMICA + INGENIERÍA DE MATERIALES F. QUÍMICA Y F. FÍSICA 842405
48 10,879 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + DERECHO F. ECO Y EMP Y F. DERECHO 825609
49 10,828 INGENIERÍA ELÉCTRICA E. POLITÉCNICA SUPERIOR 812505
50 10,746 INGENIERÍA INFORMÁTICA. INGENIERÍA DEL SOFTWARE E.T.S INGEN. INFORMÁTICA 814502
51 10,706 DERECHO + FILOSOFÍA F.DERECHO Y F.FILOSOFÍA 829808
52 10,615 INGENIERÍA ELÉCTRICA + INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL E. POLITÉCNICA SUPERIOR 812701
53 10,494 QUÍMICA F. QUÍMICA 842501
54 10,483 EDUCACIÓN PRIMARIA + ESTUDIOS FRANCESES F. CC. EDUCA Y F. FILOLOG 846603
55 10,479 CRIMINOLOGÍA F. DERECHO 892601
56 10,450 FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURA E.T.S. ARQUITECTURA 800502
57 10,436 INGENIERÍA QUÍMICA (PARS con Máster en Ingeniería Química) E.T.S. INGENIERÍA 824508
58 10,378 INGENIERÍA DE MATERIALES F. FÍSICA 891300
59 10,370 EDUCACIÓN INFANTIL F. CIENC. DE LA EDUCACIÓN 845502
60 10,245 LOGOPEDIA F. PSICOLOGÍA 805004
61 10,171 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (GRUPO EN INGLÉS) F. CIEN. ECONÓM. Y EMPRE 825516
62 10,050 INGENIERÍA INFORMÁTICA. TECNOLOGÍA INFORMÁTICA E.T.S INGEN. INFORMÁTICA 823504
63 10,023 INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN (PARS con Máster Univ. en Ing. de Telecomunicación) E.T.S. INGENIERÍA 825005
64 10,014 MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS F. CIEN. ECONÓM. Y EMPRE 849008
65 9,863 BELLAS ARTES F. BELLAS ARTES 826009
66 9,829 EDUCACIÓN PRIMARIA F. CIENC. DE LA EDUCACIÓN 846506
67 9,820 INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL E. POLITÉCNICA SUPERIOR 813002
68 9,726 INGENIERÍA AGRÍCOLA + CIENCIAS AMBIENTALES (UPO) E.T.S. ING. AGRONÓMICA 822209
69 9,699 ECONOMÍA F. CIEN. ECONÓM. Y EMPRE 830002
70 9,699 INGENIERÍA INFORMÁTICA. INGENIERÍA DE COMPUTADORES E.T.S INGEN. INFORMÁTICA 815001
71 9,630 PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS F. COMUNICACIÓN 842005
72 9,578 DERECHO F. DERECHO 829506
73 9,310 CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE C. UNIV. DE OSUNA (A) 827528
74 9,223 DERECHO + FINANZAS Y CONTABILIDAD F. DERECHO Y F. TUR Y FIN 829700
75 9,110 PEDAGOGÍA F. CIENC. DE LA EDUCACIÓN 840504
76 9,041 INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL E. POLITÉCNICA SUPERIOR 814006
77 9,012 INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN (GRUPO EN INGLÉS) (PARS con Máster Ing. de Telecom.) E.T.S. INGENIERÍA 825011
78 8,823 EDIFICACIÓN (antes Arquitectura Técnica) E.T.S. ING. EDIFICACION 801014
79 8,804 COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL F. COMUNICACIÓN 829001
80 8,741 FILOLOGÍA CLÁSICA F. FILOLOGÍA 832001
81 8,715 EDUCACIÓN INFANTIL + EDUCACIÓN PRIMARIA C. UNIV. DE OSUNA (A) 845614
82 8,614 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS F. CIEN. ECONÓM. Y EMPRE 825501
83 8,454 DERECHO + LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA (UNIFI) F. DERECHO 829905
84 8,133 LENGUAS MODERNAS, LITERATURAS Y CULTURAS + EDUCACIÓN PRIMARIA F. FILO Y F. CEDU 832603
85 8,131 CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES F. BELLAS ARTES 826203
86 7,880 INGENIERÍA AGRÍCOLA E.T.S. ING. AGRONÓMICA 822004
87 7,838 ESTUDIOS INGLESES F. FILOLOGÍA 834503
88 7,739 FILOSOFÍA F. FILOSOFÍA 835507
89 7,498 PERIODISMO F. COMUNICACIÓN 841001
90 7,289 HISTORIA F. GEOGRAFÍA E HISTORIA 837504
91 7,240 RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS F. CIENCIAS DEL TRABAJO 808005
92 7,120 EDUCACIÓN PRIMARIA C. UNIV. DE OSUNA (A) 846531
93 7,006 GEOGRAFÍA Y GESTIÓN DEL TERRITORIO + HISTORIA F. GEOGRAFÍA E HISTORIA 836901
94 6,964 FINANZAS Y CONTABILIDAD + RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS F. TUR Y FIN Y F. C. T. 802115
95 6,893 FINANZAS Y CONTABILIDAD + TURISMO F. TURISMO Y FINANZAS 802208
96 6,763 FINANZAS Y CONTABILIDAD (GRUPO EN INGLÉS) F. TURISMO Y FINANZAS 802022
97 6,540 EDUCACIÓN INFANTIL C. UNIV. DE OSUNA (A) 845521
98 5,995 ESTUDIOS DE ASIA ORIENTAL F. FILOSOFÍA 850501
99 5,800 FINANZAS Y CONTABILIDAD F. TURISMO Y FINANZAS 802003
100 5,000 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS C. UNIV. DE OSUNA (A) 825520
101 5,000 ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL F. GEOGRAFÍA E HISTORIA 891505
102 5,000 ARQUEOLOGÍA F. GEOGRAFÍA E HISTORIA 853004
103 5,000 COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL C. ESTUD.UNIV. EUSA (ADS) 829014
104 5,000 ESTUDIOS FRANCESES F. FILOLOGÍA 833003
105 5,000 FILOLOGÍA HISPÁNICA F. FILOLOGÍA 834007
106 5,000 FINANZAS Y CONTABILIDAD C. UNIV. DE OSUNA (A) 802018
107 5,000 FINANZAS Y CONTABILIDAD + RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS C. UNIV. DE OSUNA (A) 802100
108 5,000 GEOGRAFÍA Y GESTIÓN DEL TERRITORIO F. GEOGRAFÍA E HISTORIA 836705
109 5,000 HISTORIA DEL ARTE F. GEOGRAFÍA E HISTORIA 838001
110 5,000 LENGUAS MODERNAS, LITERATURAS Y CULTURAS F. FILOLOGÍA 832506
111 5,000 PERIODISMO C. ESTUD.UNIV. EUSA (ADS) 841016
112 5,000 PERIODISMO + COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL C. ESTUD.UNIV. EUSA (ADS) 841113
113 5,000 PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS C. ESTUD.UNIV. EUSA (ADS) 842010
114 5,000 RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS C. UNIV. DE OSUNA (A) 808011
115 5,000 TURISMO F. TURISMO Y FINANZAS 808710
116 5,000 TURISMO (GRUPO EN INGLÉS) F. TURISMO Y FINANZAS 808725

Las carreras más solicitadas de la Universidad de Sevilla en 2026

La Universidad de Sevilla ha sido, un año más, la universidad con el mayor número de solicitantes de sus títulos de grado en primera preferencia de todo el Distrito Único Andaluz. La US ha recibido 21.175 solicitantes en primera preferencia de un total de 74.616 solicitantes en todo el Distrito Único Universitario de Andalucía, lo que supone un 28,4%.

El Grado en Medicina ha sido el más demandado, con un total de 2.252 solicitudes. Le siguen Enfermería, con 1.446 solicitantes; Psicología, con 1.034; Educación Primaria, con 937; y Odontología, con 804 solicitudes, detalla en un comunicado.

Por sexos, las titulaciones más demandadas por los hombres en su primera opción han sido Medicina, Ingeniería Aeroespacial, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Ingeniería en Tecnologías Industriales y Administración y Dirección de Empresa.

Noticias relacionadas y más

Por su parte, las mujeres coinciden con las titulaciones más demandadas en términos absolutos y se decantan por Medicina, Enfermería, Psicología, Educación Primaria y Odontología.

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