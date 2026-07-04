Cinco catalanes se enfrentan a 11 años de cárcel cada uno por agredir a una pareja gay en la Feria de Sevilla: "Míralos dándose besitos y abrazos..."

La Fiscalía de Sevilla ha pedido 11 años y medio de prisión para un grupo de cinco catalanes que le pegó una paliza a una pareja gay en el transcurso de la Feria de Sevilla de 2024. Según el Ministerio Público, los varones, de entre 20 y 23 años de edad, se encontraron a la pareja de hombres a las 7.30 horas de la mañana y les insultaron al grito de "mira los maricones estos dándose besitos y abrazos, ¿cuando lleguéis a casa os vais a dar por culo?". Tras esto, la emprendieron a patadas y puñetazos contra ellos.

El caso será juzgado por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla el próximo 14 de julio. La Fiscalía les imputa un delito de odio en concurso real con dos delitos de lesiones y otro ilícito contra la integridad moral y un delito de lesiones.

La Policía Nacional identificó a los acusados gracias a una compleja investigación. Las Brigadas de Información de Sevilla y Barcelona, a través de los equipos Evo (Extremismo violento y odio), detuvieron a los varones, todos ellos de distintas localidades de la provincia de Barcelona.

La investigación realizada pudo comprobar que las víctimas no entraron al trapo ante los insultos. A pesar de ello, los agresores les pegaron sin mediar mayores palabras, explicaban los agentes entonces en una nota.

Los miembros de la pareja sufrieron distintas lesiones. Uno de ellos tuvo incluso una fractura de suelo de órbita izquierda y un derrame en la parte blanca. El hombre tiene cicatrices de 1 y 2 centímetros en esa zona. El otro sufrió un traumatismo craneoencefálico.

La Fiscalía pide para ellos dos años de prisión por un delito de odio y dos años y seis meses por un delito de lesiones. Asimismo, solicita dos años y seis meses por otro delito de daños y cuatro más por los delitos contra la integridad moral.