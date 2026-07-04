Conciertos, bailes y desfiles gratuitos: así celebra esta ciudad de Sevilla sus Jornadas Folclóricas Internacionales desde este fin de semana

Música, baile y tradición se unirán en el municipio hispalense de Dos Hermanas con la celebración de sus XLIV Jornadas Folclóricas Internacionales Nazarenas, que arrancaron este pasado jueves y se extenderán hasta el lunes con un amplio programa completamente gratuito.

Una cita en la que la cultura de la localidad se fusionará con la de otros lugares del mundo como Macedonia del Norte, Polonia y México, en un evento singular cuya gran acogida ha hecho que este año cumpla su edición 44.

Grupos de Polonia, México y Macedonia del Norte en Dos Hermanas

Para esta nueva cita, los asistentes podrán disfrutar del arte y la música de todo el globo a través de las canciones y bailes tradicionales de cada enclave.

Para ello, estas jornadas contarán con la participación de grupos como 'Ensemble Ziemi Boleslawieckiej', de Polonia; 'Grupo Artístico Alma Mexicana', de México; 'Ensemble Emin Duraku', de Macedonia del Norte; y 'Grupo de Coros y Danzas Ciudad de Dos Hermanas', de la localidad hispalense.

Recepción oficial y desfile por el centro de Dos Hermanas

Esta nueva edición arrancó este jueves a las 20.30 horas con la bienvenida y recepción oficial a las agrupaciones de Polonia, México y Macedonia del Norte en la Casa del Arte junto al Grupo de Danzas Ciudad de Dos Hermanas.

Además, a la misma hora se celebró un desfile por la Casa del Arte, Plaza Blas Infante, calles Lope de Vega, Aníbal González, Santa María Magdalena, Antonia Díaz, San Francisco, Plaza de la Constitución, calle Nuestra Señora de Valme y Plaza del Arenal, en el que los grupos actuaron mostrando la cultura propia de cada territorio.

Gala en el Auditorio Los del Río y actuaciones en centros sociales

Estas jornadas continuarán este viernes a las 22.30 horas con la gala en el Auditorio Municipal 'Los del Río', mientras que el domingo será el momento de la actuación de los grupos participantes en los centros culturales y sociales de la localidad.

De ese modo, a las 20.00 horas se podrá vivir la tradición de Macedonia del Norte en el Centro Social Deportivo y Cultural Juan Velasco, mientras que a las 20.30 horas será el momento de la agrupación de Polonia en el centro Vistazul.

Exhibiciones musicales en Dos Hermanas

Finalmente, la exhibición de México se producirá a las 21.00 horas en la Asociación de Vecinos Salvador Dalí.

El último día de estas jornadas, el lunes, arrancará a las 10.00 horas con una visita turística a Dos Hermanas, mientras que, por la tarde, se volverán a llevar a cabo actuaciones de las distintas agrupaciones participantes en las asociaciones y centros culturales de Dos Hermanas.

Entrada libre hasta completar aforo en Dos Hermanas

De ese modo, a las 20.00 horas se podrá disfrutar de la exhibición de Polonia en el Centro Social Las Portadas; a las 20.30 horas, de Macedonia del Norte en el centro David Rivas; y, a las 21.00 horas, de México en el Centro Social Cultural y Deportivo Fernando Varela.

Las entradas para cada una de estas actividades son completamente libres y gratuitas, disponibles hasta completar aforo, por lo que se recomienda acudir con tiempo para asegurarse un asiento.