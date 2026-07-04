Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ola de calor AndalucíaParques Sevilla EstePiscina 'low cost'Pacto con Vox sindicatosRetenciones A-49 y AP-4Vivero MacarenaNotas de corte AndalucíaNotas de corte SevillaRebaja fiscal
instagramlinkedin

Sevilla

Declarados dos incendios forestales en Sevilla: las llamas alcanzan el zoológico Mundo Park de Guillena y a Villanueva del Río y Minas

El Plan Infoca ha enviado efectivos a ambos puntos para tratar de sofocar el fuego antes de que se propague más, habiendo tenido que cerrar al público el parque zoológico

Incendio forestal declarado en el zoológico Mundo Park de Guillena

Incendio forestal declarado en el zoológico Mundo Park de Guillena / Plan Infoca

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Rafa Aranda

Rafa Aranda

Sevilla

Efectivos del Plan Infoca trabajan para controlar dos incendios forestales declarados este sábado por la mañana en la provincia de Sevilla. Uno de ellos, declarado a las 11.30 horas, está afectando al paraje Mundo Park de Guillena, que ha tenido que ser cerrado al público. El otro, declarado a las 12.00 horas, está en el término municipal de Villanueva del Río y Minas, en el paraje La Chimenea.

En el incendio en el paraje Mundo Park de Guillena (Sevilla) se encuentran trabajando 32 profesionales. Según ha informado el Plan Infoca a Europa Press, en la zona se encuentra trabajando un helicóptero pesado y dos anfibios ligeros, además de una autobomba por vía terrestre.

Por su parte, el parque zoológico ha precisado a Europa Press que se encuentra "cerrado al público" y que el incendio se encuentra frente al parque zoológico. Asimismo, la envergadura del incendio no ha provocado que se corte ninguna carretera hasta el momento, mientras que los 32 efectivos de Plan Infoca trabajan para controlarlo. En contexto, es el segundo incendio forestal declarado en el citado municipio hispalense durante este periodo estival.

Declarado un incendio en Villanueva del Río y Minas, en el paraje La Chimenea

Efectivos del Plan Infoca trabajan también para controlar un incendio que se ha declarado a las 12.00 horas de este sábado en el término municipal de Villanueva del Río y Minas (Sevilla), en el paraje La Chimenea, que ha movilizado a cuatro medios aéreos.

Según ha informado el Plan Infoca a Europa Press, en concreto, se han movilizado un helicóptero semiligero y otro ligero, además de dos aviones con carga de tierra.

Noticias relacionadas y más

Asimismo, el Plan Infoca ha precisado que en esta emergencia están trabajando hasta 18 profesionales, además de una autobomba, con el fin de controlar el fuego.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estas son las notas de corte de la Universidad de Sevilla para el curso 2026/2027: Física y Matemáticas, la más alta con un 13,594
  2. El administrador acusado de estafar a vecinos de Pino Montano y Tiro de Línea reconoce los hechos: pide al juzgado vender su chalé para pagar las deudas
  3. La nueva calle Imagen tras las obras: más sombra con 60 árboles, espacio para el peatón y una plataforma para el tranvibús
  4. Rancio lanza un llamamiento a los sevillanos para salvar un negocio de toda la vida tras varios robos: “Tenemos que ayudarla”
  5. Andrés, el señor de Murcia que rescató el cuadro de Sorolla desaparecido en Sevilla: 'Cuando vi la firma, consulté a la IA y llamé a una casa de subastas, me daban un pastizal
  6. Fecha, sedes y novedades de la convocatoria extraordinaria de Selectividad en la Universidad de Sevilla
  7. El pueblo del Aljarafe sevillano que celebra esta semana su feria con atracciones a 2 euros, una 'gran fiesta acuática' y sus propios Sanfermines: horarios, programación y ubicación
  8. Muere un trabajador en Villamanrique y ya suman cuatro las víctimas laborales en ocho días en Sevilla

Declarados dos incendios forestales en Sevilla: las llamas alcanzan el zoológico Mundo Park de Guillena y a Villanueva del Río y Minas

Declarados dos incendios forestales en Sevilla: las llamas alcanzan el zoológico Mundo Park de Guillena y a Villanueva del Río y Minas

Sevilla quiere un vuelo directo a Canadá: José Luis Sanz viaja a Montreal para negociar conexiones y traer turismo prémium

Sevilla quiere un vuelo directo a Canadá: José Luis Sanz viaja a Montreal para negociar conexiones y traer turismo prémium

Retenciones de hasta 17 kilómetros en la A-49 y la AP-4 en la salida de Sevilla hacia las playas de Huelva y Cádiz

Retenciones de hasta 17 kilómetros en la A-49 y la AP-4 en la salida de Sevilla hacia las playas de Huelva y Cádiz

Las carreras con las notas de corte más altas de la Universidad de Sevilla para el curso 2026/2027: estos son los siete grados que superan un 13 para acceder

Las carreras con las notas de corte más altas de la Universidad de Sevilla para el curso 2026/2027: estos son los siete grados que superan un 13 para acceder

Casetas, ballenas y aviones para niños en 38 plazas y parques: llegan nuevos juegos infantiles al Prado, Triana o Sevilla Este

Casetas, ballenas y aviones para niños en 38 plazas y parques: llegan nuevos juegos infantiles al Prado, Triana o Sevilla Este

La mejor alternativa 'low cost' a la playa está en este pueblo de Sevilla: una enorme piscina pública con merenderos y solárium por menos de 2 euros

La mejor alternativa 'low cost' a la playa está en este pueblo de Sevilla: una enorme piscina pública con merenderos y solárium por menos de 2 euros

De llenar de flores los hogares de la Macarena a ser un vivero casi vacío por los robos: "Entran por la muralla, necesitamos que el ayuntamiento haga algo"

Cinco catalanes se enfrentan a 11 años de cárcel cada uno por agredir a una pareja gay en la Feria de Sevilla: "Míralos dándose besitos y abrazos..."

Cinco catalanes se enfrentan a 11 años de cárcel cada uno por agredir a una pareja gay en la Feria de Sevilla: "Míralos dándose besitos y abrazos..."
Tracking Pixel Contents