Sevilla
Declarados dos incendios forestales en Sevilla: las llamas alcanzan el zoológico Mundo Park de Guillena y a Villanueva del Río y Minas
El Plan Infoca ha enviado efectivos a ambos puntos para tratar de sofocar el fuego antes de que se propague más, habiendo tenido que cerrar al público el parque zoológico
Efectivos del Plan Infoca trabajan para controlar dos incendios forestales declarados este sábado por la mañana en la provincia de Sevilla. Uno de ellos, declarado a las 11.30 horas, está afectando al paraje Mundo Park de Guillena, que ha tenido que ser cerrado al público. El otro, declarado a las 12.00 horas, está en el término municipal de Villanueva del Río y Minas, en el paraje La Chimenea.
En el incendio en el paraje Mundo Park de Guillena (Sevilla) se encuentran trabajando 32 profesionales. Según ha informado el Plan Infoca a Europa Press, en la zona se encuentra trabajando un helicóptero pesado y dos anfibios ligeros, además de una autobomba por vía terrestre.
Por su parte, el parque zoológico ha precisado a Europa Press que se encuentra "cerrado al público" y que el incendio se encuentra frente al parque zoológico. Asimismo, la envergadura del incendio no ha provocado que se corte ninguna carretera hasta el momento, mientras que los 32 efectivos de Plan Infoca trabajan para controlarlo. En contexto, es el segundo incendio forestal declarado en el citado municipio hispalense durante este periodo estival.
Declarado un incendio en Villanueva del Río y Minas, en el paraje La Chimenea
Efectivos del Plan Infoca trabajan también para controlar un incendio que se ha declarado a las 12.00 horas de este sábado en el término municipal de Villanueva del Río y Minas (Sevilla), en el paraje La Chimenea, que ha movilizado a cuatro medios aéreos.
Según ha informado el Plan Infoca a Europa Press, en concreto, se han movilizado un helicóptero semiligero y otro ligero, además de dos aviones con carga de tierra.
Asimismo, el Plan Infoca ha precisado que en esta emergencia están trabajando hasta 18 profesionales, además de una autobomba, con el fin de controlar el fuego.
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