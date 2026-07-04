La Junta de Andalucía comienza a preparar el Canal de la Expo para construir hoteles, comercios y oficinas con los primeros desbroces y talas

La Junta de Andalucía ha dado un primer paso sobre el terreno del Canal de la Expo, en la Isla de la Cartuja. A través de su Delegación territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Sevilla, ha licitado los servicios de desbroce, tala, limpieza y recogida de vegetación y otros residuos en este espacio llamado a transformarse en los próximos años con nuevos usos terciarios, entre ellos hoteles, comercios y oficinas.

El contrato, con un importe de 14.701 euros IVA incluido, se tramita como contrato menor mediante solicitud electrónica de ofertas, al no superar el umbral económico previsto legalmente. La fecha límite para la presentación de ofertas será el próximo 17 de julio, según la información recogida en el portal de contratación pública de la Junta de Andalucía. La actuación tiene como finalidad, según la documentación de la licitación, “atender la necesidad de recuperar unas condiciones mínimas de seguridad, salubridad, accesibilidad, limpieza y ornato público” en la bancada adyacente al denominado Canal Expo, situada en el entorno del Camino de los Descubrimientos.

Primeros desbroces y talas en el Canal de la Expo para su transformación

El ámbito de los trabajos se localiza en la margen noroeste del canal, sobre una superficie aproximada de 16.738 metros cuadrados. La zona presenta una presencia generalizada de vegetación espontánea, además del crecimiento excesivo de especies vegetales preexistentes. El acceso se realiza desde la vía pública a través de escalinatas protegidas mediante vallado tubular.

En concreto, los trabajos se limitarán a la bancada del Canal de la Expo comprendida entre el límite con Isla Mágica y el Jardín Americano. La actuación incluirá, como mínimo, el desbroce y limpieza de la totalidad del espacio mediante medios manuales o auxiliares adecuados, así como la recogida, carga, transporte y entrega de los restos vegetales a un gestor autorizado. También se contempla la retirada de residuos existentes.

El contrato incorpora además el recorte y saneamiento de setos, así como el talado de árboles y arbustos de porte mediano y pequeño con el objetivo de eliminar ramas secas, deterioradas, invasivas o que dificulten el tránsito. No obstante, el pliego excluye expresamente las podas de arbolado de gran porte, las talas que requieran autorización administrativa específica, los trabajos en altura con medios especiales y cualquier intervención que precise informe técnico especializado. También queda fuera la tala de varios cipreses de gran tamaño situados en el extremo sur de la bancada, junto al cohete espacial.

Ayuntamiento de Sevilla y Junta de Andalucía firman un convenio para transformar el Canal de la Expo

La licitación llega después del avance urbanístico aprobado para desbloquear el futuro del Canal de la Expo. El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobó un convenio urbanístico con la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social para modificar la ordenación de estos suelos. El acuerdo permitirá que el espacio tenga uso terciario, con zonas verdes, más de 200 aparcamientos y una limitación específica para el uso hotelero.

Ese cambio de uso supone dejar atrás la calificación anterior de servicios avanzados, vinculada a actividades de nuevas tecnologías, sistemas informáticos, audiovisuales, cálculo y proceso de datos, investigación, desarrollo e innovación o servicios empresariales cualificados. Con la nueva ordenación, el Canal de la Expo podrá acoger oficinas y otros establecimientos, como hoteles, comercios, zonas de restauración o aparcamientos.

Un supermercado, un hotel o restaurantes: el futuro del Canal de la Expo

El proyecto ha sido defendido por el Gobierno de José Luis Sanz como una oportunidad para ampliar Sevilla TechPark y dotar a La Cartuja de nuevos servicios. El delegado de La Cartuja, Álvaro Pimentel, explicó a El Correo de Andalucía que el parque tecnológico “adolece de servicios para los empresarios y los trabajadores” y señaló como prioridades un hotel, un supermercado, una zona de restauración y oficinas.

Según Pimentel, esta transformación venía siendo reclamada desde hace años por el Círculo de Empresarios de Sevilla TechPark. El delegado defendió entonces que muchos trabajadores demandan un supermercado en la zona, que el parque recibe numerosas visitas diarias que justificarían la presencia de un hotel y que, por encima de todo, existe una necesidad urgente de nuevas oficinas para permitir la ampliación del parque tecnológico.

El convenio entre la Junta y el Ayuntamiento justifica esta modificación urbanística en que, más de 30 años después de la Expo 92, Sevilla TechPark ha colmatado prácticamente todos sus espacios disponibles y necesita habilitar nuevas áreas de ampliación. También plantea la incorporación de servicios que den soporte a la masa social que acude cada día al parque y a la creciente oferta cultural de la Isla de la Cartuja.

La actuación afecta a tres ámbitos propiedad de la Junta de Andalucía. El documento aprobado sostiene que las demandas previstas en su día ya no se ajustan a la realidad actual y que, tras más de tres décadas desde la Exposición Universal, el espacio permanece sin uso y muy degradado. Por ello, el convenio considera prioritario revisar los usos previstos para que estos suelos contribuyan al desarrollo del parque tecnológico y al proyecto de ciudad.

La oposición, sin embargo, ha criticado duramente esta transformación. El PSOE cuestionó el cambio al entender que modificar suelos previstos para empresas tecnológicas y dedicarlos a bares y hoteles "no es lo que necesita Sevilla". Los grupos de izquierda también rechazaron el acuerdo en su tramitación municipal, mientras que el PP lo sacó adelante con el apoyo de Vox. La oposición llegó a calificar la operación como un "pelotazo urbanístico" y alertó de que suponía llevar más turismo a la Cartuja.

Mientras llega ese desarrollo urbanístico definitivo, la Junta comienza ahora por la limpieza física del espacio: desbroces, retirada de residuos, saneamiento de vegetación y talas menores en una bancada de más de 16.700 metros cuadrados que durante años ha permanecido degradada junto al Canal de la Expo.