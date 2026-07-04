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PISCINA

La mejor alternativa 'low cost' a la playa está en este pueblo de Sevilla: una enorme piscina pública con merenderos y solárium por menos de 2 euros

La instalación municipal estará abierta de lunes a domingo hasta el próximo 31 de agosto

Piscina municipal de Lora del Río, en Sevilla

Piscina municipal de Lora del Río, en Sevilla / Ayuntamiento de Lora del Río

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Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Una de las piscinas municipales más baratas de la provincia de Sevilla ya se encuentra disponible junto con su merendero, solárium, césped y entradas por menos de 2 euros. Se trata de la piscina pública de Lora del Río, que abrió sus puertas para esta temporada el pasado 20 de junio y que se podrá visitar hasta el 31 de agosto.

Este recinto permite a los vecinos y visitantes disfrutar de su enorme piscina, totalmente equipada y accesible, así como del resto de sus instalaciones durante nueve horas al día por apenas unos euros.

Tarifas económicas para el verano en Lora del Río

Así lo anunció tras su apertura el propio alcalde de Lora del Río, Antonio Enamorado, que afirmó que, para esta nueva temporada, la piscina mantendrá las tarifas del año anterior.

Por ello, entrada general costará tan solo 1,95 euros entre semana, mientras que durante los fines de semana alcanzará los 3,20 euros.

Unos precios económicos que, sumados a las amplias comodidades de este entorno, han hecho de este uno de los planes veraniegos favoritos no solo de los vecinos de Lora del Río, sino de toda la Comarca de la Vega del Guadalquivir y el resto de territorios vecinos.

Merendero, césped, sombra y hamacas junto a la piscina

Así, Lora del Río recibe cada jornada decenas de ciudadanos que acuden a disfrutar de su piscina, además del merendero con mesas del que dispone el recinto, su zona de césped, toldos y su solárium con hamacas.

Esta piscina se encuentra en la calle Cabo de Gata, dentro del entorno de las instalaciones deportivas municipales, y se puede visitar de lunes a viernes de 13.00 a 20.00 horas, mientras que sábados, domingos y festivos, el horario se amplía para abrir de 12.00 a 21.00 horas.

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Las entradas para acudir a este recinto, tanto en su versión diaria como sus bonos de temporada para el baño libre, se pueden adquirir en la propia taquilla de la piscina.

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