Muere Javier Santos, policía local de Sevilla conocido en el mundo cofrade y condecorado por un rescate en el Guadalquivir

El policía local de Sevilla Francisco Javier Santos ha fallecido este sábado a los 49 años, dejando un enorme vacío en el cuerpo policial y en la ciudad, así como en el mundo cofrade, donde era ampliamente conocido, al ser costelero de varias hermandades. Santos tenía varias condecoraciones por su gran labor en la Policía Local, como la que protagonizó en 2010 al salvarle la vida a una persona que se ahogaba en el río Guadalquivir, hazaña por la que recibió la Cruz al Mérito Policial.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha sido uno de los que ha llorado su pérdida. En la red social 'X' ha manifestado: "No olvidaremos a Javier Santos, extraordinario Policía Local que nos ha dejado. Como alcalde, mi más sentido pésame a sus amigos y familia, pero, sobre todo; a su mujer e hijos, a los que mando un fuerte abrazo. A buen seguro, su Cristo de la Sed lo tiene ya entre sus brazos".

"En 2010 recibió la Cruz al Mérito Policial por salvar la vida a una persona que se estaba ahogando en el Guadalquivir. Hoy esa Cruz forma parte del ajuar de su Virgen de Consolación de la Hermandad de la Sed. Un hombre bueno y un profesional incuestionable. Descanse en paz", ha continuado el alcalde.

Javier Santos, Policía Local de Sevilla fallecido / Ayuntamiento de Sevilla

Esta hermandad también ha publicado un mensaje en honor a Santos. "Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento de NHD Francisco Javier Santos Arteaga, costalero del Santísimo Cristo de la Sed y ejemplo de entrega, cercanía y servicio a su Hermandad de Nervión", han lamentado. "Quienes compartieron camino con él guardarán para siempre el recuerdo de su bondad, su disposición constante y el cariño sincero que supo sembrar entre sus hermanos. Elevamos nuestras oraciones al Santísimo Cristo de la Sed y a Santa María de Consolación Madre de la Iglesia, para que lo acojan en la gloria eterna y concedan consuelo y fortaleza a sus familiares y seres queridos. Descanse en la paz del Señor", han escrito también.

El Sindicato de la Policía Local de Sevilla ha afirmado también que "con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de un compañero muy querido de nuestro Cuerpo. Una gran persona y profesional que deja una huella imborrable en todos los que tuvimos la suerte de conocerle. Nuestro más sentido pésame a su familia y amigos. Que descanse en paz y nos cuide desde el cielo".

Se ha sumado al pésame el portavoz del grupo municipal socialista y excalcalde, Antonio Muñoz. "Mi más sincero pésame a la familia y amigos de Javier Santos. Un abrazo enorme a todos sus seres queridos en este momento tan doloroso. Deja una profunda huella en el cuerpo de Policía Local de Sevilla, donde era muy querido. Descanse en paz", ha publicado.