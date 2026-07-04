El destino de los nuevos policías locales de Sevilla desata otro conflicto sindical que amenaza la Velá de Santa Ana

Tres sindicatos de la Policía Local de Sevilla han emitido este viernes un comunicado por separado con una reivindicación compartida: que los nuevos agentes vayan destinados a los distritos en lugar de a unidades especializadas. Una situación que ha desatado un nuevo conflicto sindical con el Gobierno local, tras los registrasdos en los últimos meses. Como medida de presión, hay agentes que han decidido no inscribirse como voluntario para trabajar durante la próxima Velá de Santa Ana, según ha podido saber El Correo de Andalucía.

"Existen cientos de agentes con dilatada experiencia que esperan legítimamente la convocatoria de un Concurso de Traslados para acceder a la UGA, UMA o Inspección de Guardia. Asignar estos puestos 'a dedo' a los nuevos ingresos, saltándose el Reglamento, dinamita la motivación interna del Cuerpo y constituye un ataque directo a los derechos laborales de la plantilla veterana", señalan desde el Sppme-A, sindicato mayoritario en la Policía Local sevillana.

"Introducir de forma inmediata a funcionarios de nuevo ingreso —que carecen de bagaje profesional consolidado, y que no han realizado prácticas específicas en estas áreas— genera un grave e innecesario riesgo de seguridad jurídica para el propio Cuerpo, y para los ciudadanos", apuntan desde el Csif. "Estas unidades exigen un criterio profesional que solo se adquiere mediante la acumulación de experiencia en el servicio operativo, y una alta especialización técnica".

"A organización sindical se ha trasladado la preocupación existente entre los propios agentes afectados ante la posibilidad de ser destinados, desde su incorporación inicial, a unidades, grupos o servicios de especial singularidad operativa, técnica o funcional", resaltan desde el SPLS. Unos puestos "cuyas funciones y dinámica de trabajo exigen una formación específica complementaria, protocolos de actuación diferenciados, un nivel de especialización concreto o una experiencia operativa previa".

Todos ellos han solicitado al delegado de Seguridad Ciudadana, Ignacio Flores, que se adopten las medidas organizativas necesarias para "rectificar la propuesta inicial de destinos". Asimismo, también han reclamado "que se convoquen de manera urgente las plazas vacantes en la UGA, UMA e Inspección de Guardia mediante los mecanismos legales de provisión de puestos y movilidad interna". Desde el Ayuntamiento de Sevilla han optado por no responder a preguntas sobre esta cuestión.

De fondo está la medida de presión para que el Gobierno local atienda estas reivindicaciones: que los efectivos policiales no se inscriban como voluntarios para trabajar en la Velá de Santa Ana, que se celebra en Triana entre el 14 y el 26 de julio. Por el momento se desconoce cuántos agentes han apoyado esta iniciativa, que contempla no hacer servicios extraordinarios más allá de la propia jornada laboral del agente.