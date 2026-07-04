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Retenciones de hasta 17 kilómetros en la A-49 y la AP-4 en la salida de Sevilla hacia las playas de Huelva y Cádiz

Las salidas de Sevilla hacia Cádiz y Huelva registran tráfico lento este sábado en plena Primera Operación Especial Verano, con incidencias en la AP-4, la A-4 y la A-49

Imagen este sábado en la A-49 hacia Huelva.

Imagen este sábado en la A-49 hacia Huelva. / DGT

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Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

La salida hacia las playas de Cádiz y Huelva registra este sábado complicaciones en varios puntos de la red viaria sevillana coincidiendo con una de las jornadas de mayor intensidad de tráfico de la Primera Operación Especial Verano 2026, un dispositivo que se prolongará hasta la medianoche de este domingo y en el que se prevén alrededor de 1,1 millones de desplazamientos en Andalucía.

Tráfico lento hacia Cádiz y Huelva

Las principales dificultades en el entorno de Sevilla se concentran en las salidas hacia la costa. En dirección a Cádiz, se ha registrado tráfico lento por congestión en la A-4 entre los kilómetros 554 y 556, a la altura de Dos Hermanas, con todos los carriles afectados y nivel amarillo desde las 11.39 horas. En el eje Sevilla-Cádiz, el teletipo de la DGT también sitúa retenciones en la AP-4 a la altura de Los Palacios y Villafranca.

Retenciones en la A-49

También hay problemas importantes en la A-49, la vía de salida hacia las playas de Huelva. Según los datos de la DGT, la circulación es lenta por congestión entre los kilómetros 13 y 30, en sentido creciente hacia Huelva, con todos los carriles afectados y nivel amarillo desde las 11.26 horas. Las retenciones se localizan entre Umbrete y Huévar del Aljarafe, mientras que la DGT amplía las dificultades en este corredor hasta el entorno de Chucena.

Andalucía afronta este sábado una de las jornadas más complicadas en carretera por el arranque de las vacaciones y los desplazamientos hacia zonas de playa. Además de las retenciones en las salidas de Sevilla, la DGT ha informado de circulación lenta en la A-44, entre Jaén, Granada y Motril, especialmente en varios tramos entre La Cerradura y El Corche, así como entre Granada y Dúrcal.

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