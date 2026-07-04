Casetas, ballenas y aviones para niños en 38 plazas y parques: llegan nuevos juegos infantiles al Prado, Triana o Sevilla Este

Hace no tanto tiempo, los niños pasaban la mayor parte del tiempo en la calle. En algún parque, en las plazas o en un patio, jugando con un balón, con juguetes o tirándose por un tobogán. Pero en los últimos años la llegada de la tecnología, los móviles o las plataformas ha cambiado la forma que tienen de divertirse los más pequeños. Una de las soluciones es volver a convertir las calles y plazas en atractivas a través de parques de juegos infantiles. Sevilla se está transformando en ese sentido apostando por nuevas áreas en diferentes distritos con temáticas singulares, desde la Ciudad de los Niños del Prado de San Sebastián a los del Norte, Nervión, San Pablo-Santa Justa, Sur y Bellavista-La Palmera.

Según los cálculos del Gobierno municipal, desde 2023 hasta la actualidad se han construido 13 nuevas áreas de juego, a las que se sumarán otras 25 en los próximos meses con una inversión de cinco millones. En total, serán 38 nuevos espacios infantiles que permitirán pasar de 364 a 402 áreas de juego en la ciudad. La mayoría de los ya construidos son de proximidad, pensados para el uso diario de las familias, con juegos inclusivos, suelos de seguridad, elementos sensoriales, columpios adaptados y mejoras de accesibilidad. Por otro lado, se renovarán los suelos de seguridad de 29 parques infantiles y la instalará sombra en 15 áreas de juego.

Uno de los próximos en sumarse a la futura Sevilla para niños es el gran parque infantil de la Ciudad de los Niños, de hasta 1.164 metros cuadrados, que este pasado viernes era inaugurado por el alcalde una vez completadas las obras de la primera fase (quedan otras tres por ejecutar). Está compuesta por un área temática vinculada a la Feria de 210 metros cuadrados, con casetas y farolillos, y una gran estructura central inspirada en la antigua Pasarela de la calle San Fernando y la portada de la Feria de Abril entre 1896 y 1921.

El mapa de los nuevos parques infantiles de Sevilla entre 2023 y 2026 / Ayuntamiento de Sevilla

El Prado tendrá un gran parque infantil basado en la Feria de Sevilla

La nueva Ciudad de los Niños de Sevilla comenzó a construirse a comienzos de junio, y ya han finalizado las obras de la primera fase, en la que se repiten los guiños a la Semana Santa o la Feria de Abril. De hecho, un área recrea el Real de Los Remedios con farolillos y casetas con pañoletas simulando las de algunos distritos. El proyecto cuenta con una inversión de 921.196,11 euros.

En el centro del parque se eleva una gran estructura inspirada en la antigua Pasarela que estuvo situada al final de la calle San Fernando, con unas dimensiones máximas de 34 por 34 metros, alcanzando hasta 15 metros de altura en su punto más elevado. La Pasarela ocupa 660 metros cuadrados; el ámbito de Capirotes y cirios, vinculado a la Semana Santa, tiene 294 metros cuadrados; y el espacio de Casetas de Feria cuenta con 210 metros cuadrados. El conjunto incorpora distintos elementos de juego, tanto en altura como a nivel del suelo.

Sevilla construirá cuatro nuevos parques infantiles sobre astronomía, artes y trenes

En los próximos meses, el Ayuntamiento pretende crear cuatro nuevas áreas infantiles singulares que estarán ubicadas en los distritos Norte, Nervión, San Pablo-Santa Justa, Sur y Bellavista-La Palmera, con un presupuesto de 853.600 euros. Estos espacios serán tematizados, sobre la astronomía, las artes, los trenes y la naturaleza, con mayor capacidad lúdica y una identidad diferente en cada ubicación.

Recreación de la ballena gigante en el nuevo parque infantil en la calle Faustino Gutiérrez Alviz. / Asociación vecinal La Otra Sevilla Este (Facebook)

Uno de ellos estará en el Parque Psicomotronic, en el Distrito Norte, con juegos estarán inspirados en la astronomía, las estrellas y el espacio exterior. Otro en la calle Sinaí, en el Distrito Nervión-San Pablo, en el que la temática principal será la de las artes y las letras. En la calle Castillo de Baños de la Encina, en el Distrito Sur, el diseño estará inspirado en los viajes en tren. Y en la calle Monzón, en el Distrito Bellavista-La Palmera, la temática girará en torno a los cuatro elementos de la naturaleza: la tierra, el agua, el fuego y el aire.

Otros parques proyectados estarán ubicados en el Parque Torre de los Perdigones, el Parque del Turruñuelo, los Jardines del Valle, los Jardines del Cristina, la calle Mar Mediterráneo, el Parque Miraflores, el Parque Gran Vía, los Jardines Abel Moreno, la calle Ontur, la calle Médicos sin Fronteras, el Parque Hacienda de San Antonio, la calle Cigüeña, el Parque Amate, Forja XXI, Águila Perdicera, Federico García Lorca, Sta. Joaquina de Vedruna, Parque de los Príncipes, Parque de María Luisa, Jardines de Hércules y Parque C.C. Bellavista.

El Correo

Cinco nuevos parques infantiles inclusivos en Triana, San Pablo o Nervión

Una de las áreas infantiles renovadas es el nuevo parque infantil inclusivo ubicado en la calle Japón de Sevilla Este. El parque infantil del Parque de las Artes ha incorporado estructuras multijuego accesibles, plataformas conectadas mediante rampas, paneles sensoriales, elementos de estimulación táctil y visual, juegos de equilibrio, zonas de encuentro, columpios con asiento inclusivo y cesta nido. El alcalde lo presentó como "un buen ejemplo del modelo que estamos extendiendo por Sevilla".

Otros parques renovados que ya cuentan con estas nuevas características son el de Jardines de la Buhaira (Nervión); plaza Farmacéutica Margarita González (La Palmera); Parque de la Rosaleda (San Pablo); y calle Graham Bell (Triana).

Sevilla ha construido parques inspirados en la aviación y Europa en Sevilla Este y Los Bermejales

Además de estos, recientemente el Ayuntamiento ya ha ejecutado otros dos grandes parques infantiles singulares de referencia en los distritos: el parque infantil singular de Fernanda Calado Rosales, en Sevilla Este, y el parque del Paseo de Europa, en Los Bermejales. El parque de Fernanda Calado Rosales, de una superficie superior a los 1.000 metros cuadrados, está tematizado en torno a la aviación y concebido como una experiencia de juego inspirada en un aeropuerto, con un gran avión accesible, una torre de control, zonas diferenciadas por edades y capacidades, recorridos accesibles, elementos sensoriales y juegos inclusivos.

Juegos infantiles en el Paseo de Europa, en el barrio sevillano de Los Bermejales / Jorge Jiménez

El del Paseo de Europa tiene una superficie de unos 1.300 metros cuadrados, y plantea un recorrido inspirado en ciudades europeas, con una propuesta de juego continua que combina actividad física, imaginación, orientación espacial, convivencia y criterios inclusivos. También está el del gran pulmón verde del nuevo barrio de la Cruz del Campo, que cuenta con un área infantil de casi 5.000 metros cuadrados.

Además de estos, en Sevilla Este se ha estrenado otro gran parque infantil al final de la calle Faustino Gutiérrez Alviz, cerca del mercadillo y del Alcampo, que da protagonismo a una gran ballena azul, con juegos y columpios inclusivos. En la lista de parques infantiles construidos en los últimos años están el de la Plaza Miguel Hernández, el de la calle Japón (esq. Hong-Kong), el de la Plaza Antinoo, y el de la calle Ontur.