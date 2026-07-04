Sevilla quiere un vuelo directo a Canadá: José Luis Sanz viaja a Montreal para negociar conexiones y traer turismo prémium

Sevilla ha marcado en su lista de nuevos destinos aéros un objetivo claro: Canadá. Ya lo confirmó el saliente director del Aeropuerto de Sevilla, Sergio Millanes, en una entrevista concedida a El Correo de Andalucía. Norteamérica se ha convertido en una de las apuestas de la capital para lograr a corto plazo una conexión directa. Por ello, el alcalde, José Luis Sanz, encabezará en los próximos días una misión institucional y comercial a la ciudad canadiense de Montreal.

Sanz, acompañado de una delegación del Ayuntamiento de la que formará parte, como es habitual, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, cruzará el charco con varios objetivos. El primero es mejorar esa conectividad aérea, pero también aprovechará para tener reuniones con el sector empresarial en busca de inversión, desarrollo tecnológico y turismo premium. Entre esas citas está previsto un encuentro con la cadena hotelera Four Seasons.

José Luis Sanz se reunirá en Canadá con empresas tecnológicas y compañías aéreas

Durante la misión de la delegación municipal de esta próxima semana habrá una intensa agenda de reuniones con empresas del sector tecnológico, uno de los ámbitos de mayor crecimiento y capacidad de innovación de Canadá, así como con representantes de la cadena hotelera Four Seasons, empresa canadiense que abrirá su primer establecimiento de súper lujo en Andalucía en la Plaza Nueva de Sevilla.

Asimismo, el Ayuntamiento mantendrá encuentros con compañías aéreas para explorar nuevas oportunidades que permitan impulsar una conexión aérea directa entre Sevilla y Canadá, reforzando así la estrategia municipal para ampliar las conexiones internacionales del aeropuerto sevillano.

Recreación del hotel de Four Seasons en Sevilla. / EP

José Luis Sanz ha destacado que "esta misión comercial responde a una estrategia muy clara, salir a buscar oportunidades para Sevilla, atraer inversión, generar empleo y seguir consolidando a nuestra ciudad como una de las grandes capitales económicas, tecnológicas y turísticas del sur de Europa".

"Canadá representa un mercado con un enorme potencial para Sevilla. Queremos fortalecer nuestras relaciones económicas e institucionales, abrir nuevas vías de colaboración con empresas líderes y seguir avanzando para que Sevilla cuente con más conexiones internacionales que favorezcan tanto la llegada de visitantes como el desarrollo empresarial", ha añadido.

El aterrizaje de un Four Seasons a la Plaza Nueva, el ejemplo a seguir

El alcalde ha subrayado que "la apertura del futuro Four Seasons en la Plaza Nueva demuestra la confianza de las grandes marcas internacionales en Sevilla y confirma que nuestra ciudad se ha convertido en uno de los destinos más atractivos para la inversión hotelera de máxima calidad". "Queremos aprovechar este viaje para seguir generando nuevas oportunidades que impulsen el crecimiento económico y la proyección internacional de Sevilla", ha añadido.

"Yo soy muy avaricioso, yo quiero todas las conexiones", reconoció Sergio Millanes, director del Aeropuerto, en una conversación con El Correo de Andalucía. "Nosotros tenemos estrategia de crecimiento por mercados y el norteamericano nos interesa mucho. También el mercado de Europa del Este y el norte de Europa, es el siguiente reto", afirmó.

Es más, Millanes lo tenía bastante claro. "No tenemos la bola de cristal. Mi percepción es que en algún momento vamos a conseguir una ruta con Norteamérica. Eso tiene que ser, llegará. Estamos incrementando esa masa crítica del aeropuerto y estamos viendo también el tráfico en directo que va desde Sevilla, escala 'x' y luego Norteamérica, porque cuando esas escalas y ese tráfico en directo es muy potente, es mucho más fácil que se implante una ruta directa", explicaba. Ahora será Miguel Palomares, el nuevo director del Aeropuerto de Sevilla desde este mes de junio, quien retomará la misión en colaboración con el Ayuntamiento.