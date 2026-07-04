La Velada del Año VI de Ibai ya está aquí: artistas y combates confirmados, nuevos comentaristas y el horario del evento en La Cartuja de Sevilla

Uno de los eventos más esperados del mundo del entretenimiento por streaming, si no el que más, ya está en su cuenta atrás. Queda menos de un mes para La Velada del Año VI de Ibai Llanos, que nuevamente tendrá lugar en el estadio La Cartuja de Sevilla, y ya está casi todo preparado. El creador de contenido ya ha anunciado esta semana algunos de los últimos secretos por desvelar, como algunos de los artistas que actuarán y los nuevos comentaristas.

Dónde ver La Velada del Año VI de Ibai Llanos

Llanos todavía se reserva algunas actuaciones como sorpresa, que se descubrirán en el directo en sus canales oficiales, en Twitch, YouTube y TikTok. Los directos de Twitch del streamer cada año reúnen a más espectadores y este año apunta a batir de nuevo sus propios récords. En 2025 logró 9.334.179 espectadores simultáneos de pico en el canal de Twitch de Ibai. Además, se estima que el directo tuvo una media de 6.009.081 espectadores. Y, si se mira Twitch en conjunto durante el evento —no solo el canal de Ibai—, la plataforma alcanzó un pico de 14.078.025 espectadores simultáneos.

Fecha, hora y lugar de La Velada del Año VI de Ibai Llanos

Este año el estadio La Cartuja repetirá y será la sede de La Velada del Año VI. La fecha del evento es el próximo jueves, 25 de julio, para lo que quedan apenas 20 días. En cuanto al horario, será a partir de las 19.00 horas, cuando comenzarán los prolegómenos, la presentación del directo y la aparición de Ibai Llanos en el estadio. Antes de los combates, como ya es habitual, también habrá un photocall con algunos de los asistentes más reconocidos.

¿Cuánto dura el evento? En La Velada del Año V de 2025, estaba previsto que el espectáculo comenzara sobre las 20.00 y terminara aproximadamente entre las 2.00 y las 3.00 de la madrugada, es decir, unas 6-7 horas. La retransmisión online, eso sí, arrancó antes: en Twitch empezó desde las 15:30, con previa y contenido anterior al evento principal.

Los combates confirmados de La Velada del Año VI de Ibai Llanos

La Velada del Año VI tiene 10 combates para este año: cinco masculinos y cinco femeninos. El main event elegido por Ibai Llanos es el de IlloJuan vs. TheGrefg, aunque comparte este honor con el de Plex vs. Fernanfloo. En total, son los siguientes:

Edu Aguirre vs. Gastón Edul La Parce vs. Fabiana Sevillano Clersss vs. Natalia MX Lit Killah vs. Kidd Keo Alondrissa vs. Angie Velasco Viruzz vs. Gero Arias Samy Rivers vs. RoRo Marta Díaz vs. Tatiana Käer Plex vs. Fernanfloo IlloJuan vs. TheGrefg — combate estelar

Los cinco artistas confirmados para La Velada del Año VI

Los artistas confirmados para La Velada del Año VI de 2026 son:

Anuel AA Juanes Bad Gyal Yandel Lucho RK & La Pantera

Además, Ibai ha anunciado que habrá otros cinco artistas sorpresa, que no se conocerán hasta el día del evento. Algunos podrían acompañar las entradas de los boxeadores al ring. El año pasado ya cantaron Grupo Frontera, Myke Towers, Los del Río, Eladio Carrión, De la Rose, Melendi y Aitana.

Ibai Llanos anuncia dos comentaristas nuevos para La Velada del Año VI de Sevilla

Ibai ha anunciado dos comentaristas nuevos para La Velada del Año VI. Son Quackity y Momo. Se suman a la mesa habitual, que queda así:

Luzu Jaime Ugarte Reventxz / Reven Ander Cortés Quackity (nuevo) Momo (nuevo)

Ibai seguirá como anfitrión/conductor de la retransmisión, pero los comentaristas de mesa suman dos fichajes nuevos como son Momo y Quackity y que no desplazan al equipo tradicional de Luzu, Jaime Ugarte, Reventxz y Ander Cortés.

En cuanto a las entradas, actualmente están agotadas. En cuanto salieron a la venta todo el aforo del estadio La Cartuja se completó. Desde los perfiles oficiales de La Velada se informa que si se abriera una nueva fase de venta de entradas se informaría. Para La Velada del Año VI de 2026 hubo 80.000 entradas disponibles y se agotaron en menos de tres horas. La venta empezó el lunes 9 de marzo de 2026 a las 20:30.