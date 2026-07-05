El campus de Comunicación referente en Andalucía está en Sevilla y conecta con el mercado laboral a 9 de cada 10 de sus graduados

Desde que nacemos tenemos la necesidad de comunicarnos, de hablar, de conectar con otras personas. Hoy en día, las empresas e instituciones necesitan mejorar sus canales de comunicación para conectar con los usuarios, convirtiéndose en una salida profesional con futuro.

De hecho, el sector profesional de la Comunicación, que incluye las titulaciones de Comunicación Audiovisual, Periodismo y Publicidad y Relaciones Públicas, se ha convertido en una de las áreas laborales preferidas de las y los estudiantes.

El mercado laboral demanda expertos en Comunicación, Periodismo y Publicidad

Los nuevos hábitos de consumo y las últimas tecnologías, están generando nuevas oportunidades de empleo en el ámbito de la Comunicación y la Publicidad, como Community Manager, Marketing de Contenido, Diseñador Gráfico, Experto en Publicidad Online, Posicionamiento Web, Social Media, entre otros.

Además, la revolución tecnológica sigue reforzando los perfiles profesionales de periodismo y de comunicación audiovisual, ya que aumenta diariamente el consumo del contenido multimedia, convirtiéndolo en una pieza clave para el impulso de los negocios.

Y así se refleja en el mercado laboral, donde las empresas están demandando perfiles relacionados con el mundo de la Comunicación, del Periodismo y de la Publicidad, para poder posicionar su marca, contactar con su audiencia y conectar con usuarios y potenciales clientes en un mercado cada vez más reñido.

Una experiencia universitaria conectada con las empresas

Más de 156.000 empresas adheridas para que cada alumno encuentre su sitio en el mercado laboral. / Cedida

El Centro Universitario EUSA de la Cámara de Comercio de Sevilla, es un vivo ejemplo del potencial de los estudios de Comunicación, ya que 9 de cada 10 estudiantes del Campus acceden al mercado laboral en el primer año de finalización de sus estudios.

Dicho Centro Universitario (adscrito a la Universidad de Sevilla) se ha convertido en el Campus de la Comunicación de Andalucía, siendo el centro privado referente en Andalucía en especialidades de Periodismo, Publicidad, Comunicación Audiovisual y el Doble Grado en Comunicación y Periodismo.

Un Campus único en Europa plenamente conectado con el mundo empresarial a través de la Cámara de Comercio de Sevilla, que cuenta con más de 156.000 empresas adheridas, orientando la formación hacia los perfiles más demandados por el tejido empresarial actual. De hecho, como respuesta inmediata a las exigencias del mercado, el Campus ha incluido una formación trasversal especializada en IA para la productividad profesional, asegurando que sus estudiantes dominen las herramientas que están transformando la industria (además de especializaciones innovadoras).

¿Cuál es el secreto del éxito?

Una formación diseñada desde las necesidades de las empresas y conectada con el mundo laboral. / Cedida

El Campus EUSA ofrece Grados Universitarios que cuentan con la Titulación Oficial de la Universidad de Sevilla y con la Especialización Profesional de la Cámara de Comercio de Sevilla en aquellos perfiles profesionales con alta demanda en el mercado de trabajo, como son Comunicación Digital, Comunicación Empresarial, Marketing Digital, Diseño Gráfico, Periodismo Digital.

Así es la metodología del Campus de Formación de la Cámara de Comercio de Sevilla que ofrece una experiencia formativa única en Europa reconocida a nivel mundial, que cuenta con Programas de Emprendimiento y de Empleabilidad, Planes Internacionales y Bolsa de Empleo que potencian la inserción laboral de los estudiantes que se forman anualmente en EUSA y Centro FP Campus Cámara Comercio de Sevilla.

12 ciclos formativos y 4 másteres FP en el Campus Cámara de Sevilla

Más de 65 años de experiencia en el sector y en el que más de 75.000 padres han confiado el futuro profesional de sus hijas e hijos. / Cedida

El Centro de FORMACIÓN PROFESIONAL del Campus Cámara cuenta con 12 Ciclos Formativos Superiores de Turismo , Comercio Internacional, Informática, Animación y Videojuegos, Imagen y Sonido, Actividades Físicas y Deportivas, Educación Infantil, Ventas y Espacios Comerciales, Administración y Finanzas.

Además el centro cuenta con 4 máster FP para Grado Superior: Inteligencia Artificial.

Videojuegos.

Ciberseguridad.

Redacción de Contenidos Digitales.