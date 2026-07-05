Más de 80 efectivos terrestres y aéreos tratan de apagar el incendio de Morón de la Frontera: Villanueva del Río y Minas y el zoo de Guillena vuelven a la normalidad

La evolución de los tres incendios forestales declarados este sábado en la provincia de Sevilla presenta este domingo situaciones distintas. Mientras el fuego de Morón de la Frontera continúa activo y concentra el mayor despliegue del Plan Infoca, los incendios de Villanueva del Río y Minas y Guillena avanzan hacia la normalidad, con el primero ya controlado y el segundo en evolución favorable, lo que ha permitido la reapertura del parque zoológico Mundo Park.

El Plan Infoca ha reforzado este domingo el dispositivo desplegado para combatir el incendio forestal declarado a las 12.35 horas del pasado sábado en el paraje La Romera, en el término municipal de Morón de la Frontera. El fuego continúa activo y los trabajos se centran en lograr su estabilización, con la incorporación de nuevos medios aéreos y terrestres. En total, el operativo movilizado en Morón cuenta con tres medios por aire y más de 80 efectivos por tierra. Según ha informado el Plan Infoca, durante la jornada de este domingo se han incorporado un helicóptero semipesado y dos aviones anfibios ligeros.

En cuanto al dispositivo terrestre, trabajan en la zona 75 profesionales, apoyados por dos autobombas, dos bulldóceres, una unidad de meteorología, una unidad de análisis de incendios, un módulo de mando y una unidad médica. El incendio se declaró este sábado en el paraje La Romera, donde inicialmente se movilizaron un helicóptero semipesado, otro pesado, 44 profesionales y un vehículo autobomba, aunque el operativo fue ampliándose durante la jornada ante la evolución del fuego.

Imagen aérea del incendio forestal de Morón de la Frontera (Sevilla) declarado el 4 de julio. / PLAN INFOCA / Europa Press

El incendio de Guillena evoluciona favorablemente: el zoo Mundo Park reabre sus puertas

La situación es más favorable en los otros dos incendios declarados también este sábado en la provincia de Sevilla. En Guillena, el incendio forestal originado a las 11.30 horas en el paraje Mundo Park evoluciona favorablemente y el recinto zoológico ha reabierto este domingo sus puertas con normalidad, al no existir “riesgos” derivados del fuego para las instalaciones.

Mundo Park y el propio Infoca han confirmado que en la zona permanecen desplegados nueve efectivos terrestres, que continúan trabajando para sofocar las llamas. El incendio, que se declaró frente al parque zoológico, obligó el sábado al cierre del recinto al público, aunque no provocó cortes de carretera.

Durante la jornada del sábado llegaron a intervenir en este fuego hasta 32 profesionales, además de un helicóptero pesado, dos aviones anfibios ligeros y una autobomba terrestre. El incendio avanzaba entonces por la influencia del viento en zonas con bastante pasto, mientras que la presencia de líneas eléctricas limitaba el trabajo de los medios aéreos. En contexto, es el segundo incendio forestal declarado en el citado municipio hispalense durante este periodo estival.

Incendio forestal declarado frente al parque zoológico Mundo Park de Guillena (Sevilla). / PLAN INFOCA / Europa Press

Mejora la situación en el incendio de Villanueva del Río y Minas, ya controlado

También ha mejorado la situación en Villanueva del Río y Minas, donde el incendio declarado a las 12.00 horas del sábado en el paraje La Chimenea ha quedado controlado. En este punto permanecen trabajando nueve profesionales del Plan Infoca y una autobomba.

Declarado un incendio forestal en Villanueva del Río y Minas que moviliza a cuatro medios aéreos. / PLAN INFOCA / Europa Press

Este incendio llegó a movilizar durante la jornada del sábado un amplio dispositivo, con un helicóptero pesado, tres semipesados y uno ligero, además de dos aviones para carga en tierra, 52 profesionales, una unidad médica y dos autobombas.

De esta forma, de los tres incendios forestales declarados el sábado por la mañana en la provincia de Sevilla, el de Morón de la Frontera sigue activo y concentra el mayor despliegue de medios, mientras que el de Guillena evoluciona favorablemente y el de Villanueva del Río y Minas ya se encuentra controlado.