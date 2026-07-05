La Fiscalía de Sevilla pide 12 años de prisión para dos acusados por delitos de trata: explotaban a mujeres colombianas

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado 12 años y medio de prisión para dos acusados por la comisión de dos delitos de trata de seres humanos y explotación laboral y otro de tráfico ilícito de migrantes. La Sección Primera de la Audiencia Provincial tiene previsto juzgar estos hechos el próximo 13 de julio.

En su escrito de acusación, el Ministerio Público recoge que, al menos desde inicios de 2023, los acusados, "con la finalidad de obtener rédito económico, se han venido dedicando a reclutar y explotar laboralmente a ciudadanas colombianas de las que conocían que en su país se encontraban en situación laboral precaria e insuficiente para su sustento personal o familiar, sabedores de que por ello, las mismas consentirían trasladarse a Sevilla en busca de prosperidad económica".

"Con tal objetivo, los inculpados ofrecían a las víctimas —so pretexto de querer ayudarlas— un trabajo de atractivas condiciones, así como abonarles los gastos de viaje", recoge la Fiscalía. Una vez que estas llegaban a España, eran recogidas y trasladadas al domicilio de los acusados, un hombre y una mujer. Allí "las mantenían alojadas, comunicándoles que habían contraído una deuda con ellos y que de cada trabajo que les procuraran debían entregarles una cantidad del sueldo que superaba las 2/3 partes del mismo, en concepto de gastos de viaje y de gestiones", apunta el escrito.

La acusación recoge que "dada la situación administrativa irregular por parte de las víctimas, los empleos que a las mismas se procuraban se prestaban sin contrato ni alta en la Seguridad social".

En febrero de 2023, los acusados se trajeron de su país a una mujer que carecía de recursos y tenía familia a su cargo. "Una vez en la vivienda, le comunicaron que la deuda ascendía a 7.242 euros, más otros 2.000€ por empadronarla. Le consiguieron trabajo como cuidadora, percibiendo por ello 1.200€ al mes, de los que 900€ debían ser entregados a los inculpados", afirma la Fiscalía.

Otro episodio relatado comienza en 2023. "Los acusados logran captar a través de terceros en su país de origen a otra víctima, que viajó a España convencida por la tentadora oferta laboral y necesitada de ingresos al tener dos hijos menores a su cargo. Llegó el 23 de septiembre de 2023, siendo recogida y trasladada a igual domicilio, donde se le comunicó que había contraído una deuda con los inculpados de 16.000€ que debía ir saldando con los empleos que le procuraran y en iguales condiciones que la anterior".

La Fiscalía pide seis años de prisión por cada uno de los dos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, en concurso ideal con un delito de explotación laboral. Además, solicita para ellos otros seis meses de cárcel adicionales por tráfico ilícito de migrantes.