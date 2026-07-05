La lucha judicial de José Luis hasta lograr ser reconocido como hijo de un terrateniente de Morón a los 85 años: "Busco la dignidad de mi madre"

"Estoy contento por mi madre, fundamentalmente. Lo que busco es que se reconozca la dignidad de mi madre. Y la mía de rebote". Son palabras de José Luis Malagón, primer director de la Escuela Universitaria de Trabajo Social, primero en la Universidad de Sevilla y luego en la Pablo de Olavide. Lleva toda una vida luchando para que se le reconozca como hijo de quién es: un terrateniente de Morón. Este profesor tiene 85 años y, después de más de cinco exhumaciones y casi tres lustros de proceso, ha logrado que la plaza número uno del Tribunal de Instancia de Morón ordene que se le registre como hijo de este hombre, que llegó a ser alcalde de la localidad durante la dictadura de Primo de Rivera.

Antes de contar su historia a El Correo de Andalucía, advierte que hará una síntesis. Casi 85 años peleando por algo dan para muchas anécdotas que "tienen importancia para mí, pero no creo que para nadie más", reconoce humildemente. Habla de su padre como un señor viudo que tuvo una relación sentimental con su madre, que era costurera. Fruto de aquello nació él hace 85 años. "Lo cierto es que me atendió siempre, desde mi nacimiento". Llega a decir que él tuvo "padre, pero a distancia".

José Luis reconoce que él era conocido por los amigos de su padre, que los trataba, incluso. "Yo me trataba con todos menos con él", afirma. "Cuando llegué a la edad escolar me puso un profesor, hice el bachiller y me llevaron a Granada para hacer magisterio".

Fue en la capital nazarí donde se enteró que su padre había fallecido. "Llega un catedrático de geografía, que era el que me tutelaba y me dijo: su padre ha fallecido". Él tenía 19 años. "Me quitan la escalera y me quedo con la brecha", explica. La herencia, millonaria, fue a parar a la hija legítima de su padre.

Corre la década de los 60. Un abogado habla con él y le dice que pueden reclamar la paternidad, pero aquello queda en agua de borrajas. Hasta que hace casi tres lustros, este moronero conoce a Fernando Osuna y se ponen manos a la obra para demostrar quién es su padre.

Dos exhumaciones sin éxito y un ADN que no da al 99%

Durante los últimos 13 años, Malagón ha visto cómo se realizaban distintas pruebas para poder comprobar que efectivamente era hijo de este terrateniente. Hace tres años se abrió el panteón familiar, pero allí solo había dos cuerpos: el de un hombre y una mujer. Sin embargo, el hombre no era su padre, sino su cuñado. La mujer era su hermana, pero las pruebas de ADN entre hombre y mujer son menos fiables, por lo que la jueza lo rehusó. Finalmente, se le realizaron pruebas con sus sobrinos. Una de ellas alcanzó una compatibilidad genética del 98,5%, aunque legalmente se exige un 99%.

Malagón reconoce que durante todo este tiempo lo ha "pasado mal", pero ahora se lo toma "con mucha filosofía". "Tengo documentación, pruebas ante notario de su propio administrador, escritura de casas que le vende a mi madre y testigos del pueblo -bueno, hijos de los testigos ya- que conocen bien el tema, fotografías con el parecido…", insiste Malagón. "Yo estoy muy contento. Si hubiese salido que no, es un error. Es algo que he vivido".

Espera ahora el recurso de sus sobrinos. "No sé si lo harán, pero los tengo por personas inteligentes y lo lógico es que lo recurrieran. Pero por lo que he leído está muy bien documentada la sentencia".

La persistencia en su búsqueda ha sido clave

El abogado Fernando Osuna ha sido quien ha llevado la defensa legal de Malagón. Reconoce que ha sido un proceso muy largo por el atasco en Morón, el problema con las exhumaciones en el cementerio -"no tenían bien controlados los enterramientos"-, la cantidad de personas demandadas que había y la complejidad. "Lo que más ha pesado ha sido el ADN de un 98,5% entre José Luis y un sobrino suyo", afirma Osuna.

La jueza no le otorgó la exhumación de la hermana de Malagón, él recurrió y se lo volvió a denegar. Durante el juicio, ha habido "muchos testimonios, aunque no son coetáneos. Testigos de esa época "no hay, pero sí hijos de ellos y un cronista que declaró hace años ante notario lo que él sabía de esta historia. Tienen el parecido físico José Luis Malagón con su padre. Todo eso ha sido mucho para conseguir que la sentencia nos diera la razón".

Osuna apunta que la sentencia resalta "la persistencia, la tenacidad de tantos años de lucha para conseguir este objetivo". El proceso continuará si los demandados reclaman, pero Malagón asegura que ya tiene lo que pretendía: "Que se reconozca la dignidad de mi madre. Y la mía de rebote".