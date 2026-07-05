Continúa la polémica por el tranvibús y los cambios de Tussam en Sevilla Este: el PSOE exige a José Luis Sanz que paralice el nuevo plan de movilidad

La decisión del Gobierno de José Luis Sanz de dar prioridad al tranvibús como principal opción de transporte público en estos momentos para salir y entrar de Sevilla Este no ha reunido el visto bueno de muchos vecinos, tanto del distrito como de los del centro por lo que conllevan las obras de ampliación de esta línea TB1 hasta la Plaza del Duque. Ni tampoco del principal grupo de la oposición, el PSOE, que sigue reclamando al alcalde que "rectifique" de manera inmediata y paralice su nuevo plan de movilidad para Sevilla Este, consistente en que la línea 27 cambie de recorrido para conectar Sevilla Este con el Prado de San Sebastián o que la línea 60 vaya por los carriles del tranvibús para agilizar la conexión Sevilla Este-Hospital Macarena, además de la desaparición de la LE.

El grupo municipal socialista ha pedido a José Luis Sanz en un comunicado emitido este domingo que "deje la improvisación constante y los experimentos con los que está castigando a los vecinos de Sevilla Este a cuenta de la reestructuración del transporte público por la llegada del tranvibús al Duque". “Los vecinos no son conejillos de Indias de un Gobierno municipal que toma decisiones a sus espaldas”, ha lamentado el concejal socialista Juan Tomás de Aragón, asegurando que existe el malestar generalizado en el distrito más poblado de Sevilla.

Para el PSOE, "la decisión de modificar las líneas de Tussam bajo la coartada del tranvibús es, en la práctica, un desmantelamiento de los servicios que mejor funcionaban". El concejal socialista habla en primer lugar de la integración de la Línea Exprés en el tranvibús: "El principal motivo de alarma es la supresión definitiva de la Línea Exprés, que se había convertido desde su implantación en 2017 en un servicio esencial para miles de usuarios por su rapidez. Mientras, la alternativa del Partido Popular es la sustitución por la línea 27, un servicio ya existente que implica tiempos de viaje considerablemente mayores y más esperas". Según Juan Tomás de Aragón, con la integración de la LE, Sevilla Este "pierde conexiones estratégicas fundamentales para su día a día, como la parada de la Gran Plaza".

"Es imposible cumplir con los tiempos prometidos", denuncian también los socialistas. El concejal socialista cree que, a tenor de las decisiones tomadas por el equipo de Gobierno de Sanz, es muy difícil que se consiga el objetivo de conectar Sevilla Este con el Duque en 35 minutos. En este sentido, considera que el propio plan del PP boicotea esta meta al renunciar a la exclusividad de la vía. "El Gobierno municipal ha reconocido que no habrá una peatonalización completa del eje por el que circulará el tranvibús", ha proseguido De Aragón. "Al contrario, están estudiando abrir esta plataforma única para que entren otras líneas de autobuses y más vehículos. Es imposible cumplir con los tiempos prometidos si se eliminan las medidas urbanísticas que garantizan la rapidez".

Por todo ello, el concejal socialista ha exigido a José Luis Sanz "una rectificación inmediata, que escuche a los vecinos y vecinas de Sevilla Este y que paralice una reordenación unilateral que vuelve a dejar a este barrio como uno de los grandes perjudicados de la ciudad".