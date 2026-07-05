La ruta de agua que nace en el Aljarafe y acaba en los lagos más famosos de Sevilla: con miradores, pozas y vegetación salvaje

El intenso calor que se vive en la provincia de Sevilla durante estos días, y que se mantendrá durante todo el verano, hace que sevillanos y visitantes busquen planes alternativos refrescantes en los que disfrutar del aire libre evitando las altas temperaturas y sin tener que hacer largos trayectos en coche. Para ellos, existen rutas y parajes naturales a apenas unos minutos de la capital hispalense, entre los que destaca la Ruta del Agua de Guillena.

Este enclave situado a algo más de 20 kilómetros de la ciudad de Sevilla permite a los visitantes recorrer un entorno repleto de ríos, pozas, miradores y refugios rodeados de vegetación y las mejores vistas.

Un recorrido de 68 kilómetros hasta los Lagos del Serrano

Esta Ruta del Agua consta de un recorrido total de 68 kilómetros que comienza en el Monte Carambolo de Camas, en la comarca del Aljarafe, y finaliza en los Lagos del Serrano, paraje situado en el término municipal de Guillena y convertido en uno de los lugares más emblemáticos y admirados de la provincia.

Ruta del Agua de Guillena / Turismo Guillena

Sin embargo, de estos 68 kilómetros, son 14 los que discurren por la localidad de Guillena que, debido a la restricción de paso de vehículos por el lugar, solo se pueden transitar a pie, a caballo o en bicicleta.

Pozas, refugios y miradores en plena naturaleza sevillana

Sin embargo, el recorrido merece la pena al ofrecer a los visitantes una visión de contrastes paisajísticos en los que el agua y la naturaleza son los protagonistas.

Durante todo el trayecto, el camino ofrece múltiples paradas con pozas bañadas por la Rivera de Huelva, además de sombraje, refugios y miradores en los que contemplar las panorámicas más impresionantes.

El inicio de la ruta y el camino junto al agua en Guillena

Para comenzar esta ruta, es necesario traspasar una gran puerta de madera que da acceso a este tramo de la Ruta del Agua, donde los visitantes pueden dejar su vehículo en el aparcamiento y disfrutar del primer merendero de la ruta.

Ruta del Agua de Guillena / Turismo Guillena

Tras esto, únicamente será necesario continuar la pista principal que orientará al caminante por toda esta ruta que discurre paralela a la conducción de agua del Carambolo y por el que fluyen las riveras de Huelva y Cala.

Refugios, embalses y aves acuáticas en Guillena

Tras unos tres kilómetros y medio de recorrido, ya aparece la primera parada en el Refugio de Cantabolos, mientras que tras una larga caminata el senderista puede llegar a otro refugio, conocido como Los Cazurros, ambos con zona de descanso y merendero.

Durante la ruta, se llegará a entornos como el Embalse del Gergal, miradores como el de la Solana Recio o la confluencia de la Rivera de Huelva y la Rivera de Cala, que llevará a otro mirador en el que se pueden observar aves acuáticas como los cormoranes o los zampullines.

Contraembalse de Guillena y ruta Vía del Tren

De igual modo, la ruta acaba cerca del Contraembalse de Guillena, de gran belleza y con su propia zona de descanso, donde también se sitúa el restaurante La Cantina, un lugar con un "recetario gastronómico digno de los paladares más exigentes", tal y como aseguran desde el área de Turismo de Guillena.

Ruta del Agua de Guillena / Turismo Guillena

Y para quienes deseen adentrarse aún más en la historia y riqueza de Guillena, pueden realizar la ruta de senderismo 'Vía del Tren', un camino circular de 9 kilómetros que gira en torno al pasado del ferrocarril minero que unía Cala y San Juan de Aznalfarache, y que suma más de un siglo de historia con sus túneles, plataformas y antigua estación.