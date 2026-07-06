Las obras de la línea 3 de metro provocan nuevos cortes y desvíos: cómo acceder al Hospital Virgen Macarena desde julio

Las obras de la línea 3 de metro avanzan en una de sus zonas más complicadas, el entorno del Hospital Virgen Macarena, lo que provoca que desde este mes de julio se tengan que aplicar nuevos cortes y desvíos en los accesos. En esta ocasión, serán los itinerarios peatonales los más afectados por los cambios debidos a los trabajos de construcción de la nueva estación junto al centro hospitalario y del túnel.

Entre las principales modificaciones previstas figura el cierre del itinerario peatonal situado en la avenida Doctor Fedriani frente al hospital. Como alternativa, tanto los usuarios como el personal del centro sanitario accederán a las instalaciones a través de la entrada de servicio ubicada en la avenida Doctor Marañón.

Asimismo, el paso de peatones y la semaforización situados actualmente en la esquina de la avenida Doctor Fedriani con la calle Doctor Marañón serán trasladados hasta una nueva ubicación frente al área de Urgencias del Hospital Universitario Virgen Macarena. Este cambio permitirá ejecutar el desvío de un colector de saneamiento, una intervención imprescindible para el desarrollo de la infraestructura.

Por otro lado, el paso de peatones situado frente a la oficina de CaixaBank en la avenida Doctor Fedriani se desplazará hacia el norte una vez concluidas las pantallas ejecutadas en esta zona. Esta modificación facilitará la construcción de las pantallas realizadas mediante hidrofresadora que conectarán el túnel con la futura estación. Igualmente, esta nueva distribución de los accesos no altera la salida peatonal del aparcamiento más próxima al Hospital de Día de Oncología.

Coordinación con el Ayuntamiento de Sevilla

La Consejería de Fomento subraya que "todos los cambios están debidamente señalizados y han sido coordinados con el Área de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla y con la dirección del Hospital Virgen Macarena con el objetivo de minimizar las afecciones derivadas de las obras y garantizar la seguridad de pacientes, visitantes y profesionales sanitarios".

La Línea 3 Norte del Metro de Sevilla conectará Pino Montano con el Prado de San Sebastián, donde conectará con la Línea 1. Contará con 12 estaciones, una de ellas en superficie, cuya estructura ya se encuentra finalizada, y 11 subterráneas, dando servicio a importantes equipamientos, entre ellos el Hospital de San Lázaro, el Hospital Universitario Virgen Macarena, el Hospital Victoria Eugenia de la Cruz Roja y el centro de especialidades de María Auxiliadora.