Turismo
El Ayuntamiento de Sevilla impulsa una ruta aérea directa entre Sevilla y Canadá
El Consistorio presentó estudios de demanda que revelan más de 104.000 pasajeros entre Andalucía y Montreal en 2025 sin vuelos directos.
El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha dado este lunes un nuevo paso en la estrategia internacional de la ciudad con una reunión clave con los responsables de planificación internacional de Air Canada en la sede central de la compañía, en Montreal.
Según ha referido el Consistorio en un comunicado, el primer edil ha llevado a cabo una "presentación del potencial económico, empresarial, turístico y logístico de Sevilla", con el objetivo de "acreditar la oportunidad y viabilidad de establecer una conexión aérea directa entre Sevilla y Canadá".
El alcalde ha hecho entrega a los responsables de Air Canada de dos cartas de apoyo al proyecto remitidas por Colliers, multinacional canadiense que recientemente ha adquirido la ingeniería sevillana Ayesa Engineering.
El alcalde, que ha estado acompañado por la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha sido recibido por Filip Rotaru, director of International Network Planning & Scheduling; Daniela Mauro, director of International Affairs & Facilitation; Viktor Spysak, Partner, Sales & Tourism Partnerships.
Demanda aérea entre Andalucía y Montreal
Sanz ha subrayado que una futura ruta directa con Canadá "no conectaría únicamente dos ciudades, sino que enlazaría Canadá con toda una gran región económica de enorme dinamismo que hoy carece de vuelos directos".
Durante la reunión también se han expuesto los estudios de demanda realizados por el Ayuntamiento, que reflejan que en 2025 viajaron más de 104.000 pasajeros entre Andalucía y Montreal, todos ellos realizando escala al no existir vuelos directos entre ambos destinos. Asimismo, las búsquedas entre Sevilla y Montreal crecieron un 47% durante el último año.
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