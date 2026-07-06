La Banda Morisca llega al Alminar de Cuatrovitas en Bollullos de la Mitación con entrada libre

El Alminar de Cuatrovitas volverá a convertirse este miércoles, 8 de julio, en escenario de la música de raíz con la actuación de La Banda Morisca, una de las formaciones más singulares y reconocidas del panorama nacional. La cita, enmarcada en la décima edición de Las Noches de Cuatrovitas, comenzará a las 22.00 horas en este enclave patrimonial, con entrada libre hasta completar aforo.

La Banda Morisca, referente de la música de raíz

Tras la apertura del ciclo a cargo de Andrés Barrios, la segunda cita del ciclo organizado por el Ayuntamiento de Bollullos de Mitación, con la colaboración de la Diputación de Sevilla y la programación artística y producción de Green Cow Music, llegará de la mano de una banda que celebra más de quince años de trayectoria musical manteniendo intacta la esencia que la ha convertido en una referencia dentro de las músicas de raíz contemporáneas.

Cartel de Las noches de Cuatrovitas / El Correo

Durante este tiempo, La Banda Morisca ha construido una identidad propia a partir del diálogo entre el flamenco, las músicas mediterráneas, los ritmos del norte de África y las sonoridades americanas, explorando los vínculos culturales que históricamente han conectado ambas orillas.

Un concierto con canciones inéditas y temas reconocidos

Para esta ocasión, la formación presentará un nuevo espectáculo en el que convivirán algunas de las canciones más representativas de su repertorio con composiciones inéditas que forman parte de su actual proceso creativo. Canciones recientes como Cardamomo y té o La Rabia Verde y canciones de sus anteriores álbumes Algarabya y La Banda Morisca, son nacidas de los viajes, experiencias y encuentros que sus integrantes han acumulado durante años sobre los escenarios de todo el mundo.

La propuesta se plantea como un recorrido por lugares vividos y soñados, desde La Habana hasta Samarkanda, desde Nueva York hasta el desierto de Merzouga. Un viaje sonoro que transforma recuerdos, paisajes y emociones en canciones y que supone también una mirada hacia el propio recorrido artístico de la banda tras más de un año alejada de los escenarios.

La actuación de Andrés Barrios en Bollullos de la Mitación. / Pepo Herrera

Una trayectoria internacional desde el sur

Con la brújula siempre orientada hacia el sur de la Península Ibérica, La Banda Morisca continúa reinventando su lenguaje musical sin renunciar a sus raíces. Esa personalidad artística les ha permitido llevar su música a algunos de los festivales y encuentros internacionales más importantes del género, actuando en escenarios como el SXSW de Austin, el Festival Árabe de Montreal, Habana World Music, el Festival Sharq Taronalari de Samarkanda, el Institut du Monde Arabe de París o el Flamenco Festival de Nueva York, Miami y Chicago.

Para garantizar la comodidad de los asistentes, el Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación mantiene el espacio acondicionado con un confortable patio de butacas al aire libre con aforo limitado, garantizando una perfecta armonía con el entorno natural.

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El Consistorio pondrá a disposición de los ciudadanos el servicio gratuito de autobús con salida desde la Casa de la Cultura a las 21.15 horas los días de concierto. Para hacer uso de este traslado, será necesario realizar la inscripción previa en la Delegación de Cultura o en el correo electrónico mcdíaz@bollullosm.com, así como en el Centro de Mayores Bodelami San Martin los lunes, miércoles y viernes de 19.00 a 21.00 horas.