Torreblanca se vuelve a manifestar contra los cortes de luz en plena ola de calor: "Así es imposible seguir"

Torreblanca se ha vuelto a levantar este lunes contra los recurrentes cortes de luz. En plan ola de calor en Sevilla, los vecinos de este barrio se han concentrado de nuevo a las 13:00 horas para reclamar "una solución a una situación que ya es inviable". "Hay zonas que llevan desde finales de mayo con apagones diarios de entre 14 y 16 horas. Y así es imposible seguir", asegura Rocío López, portavoz de los afectados.

"A las 22:00 del domingo se fue la luz en una zona de Torreblanca y este lunes a las 10:30 aún no había vuelto. Hay calles, como Torre Cabra o Torrelavega, donde han sufrido apagones de hasta 16 horas", insiste López. Ante ello, se ha convocado este lunes a los vecinos precisamente en la calle Torre Cabra esquina con calle Torres Albas para exigir medidas que solventen esta problemática.

Convocatoria de la concentración para este lunes 6 de julio por los cortes de luz en Torreblanca / PLATAFORMA VECINAL TORREBLANCA

Hace solo dos semanas, esta representante vecinal denunció una situación similar: "Algunas calles cercanas a Torremegía sufrieron un apagón desde las 19:00 hasta las 08:00 del día siguiente". "Así no se puede estar, es increíble lo que estamos pasando en pleno siglo XXI", vuelve a lamentar Rocío López. "Me sorprende que Sevilla sea la capital europea del espacio, y sin embargo no tenemos ni luz".

A la cita han acudido también tanto el portavoz del grupo local socialista, Antonio Muñoz, y el también concejal del PSOE, Juan Tomás Aragón, que han recalcado que esta "es una cuestión de derechos humanos". "Se está condenando a miles de personas a condiciones indignas e infrahumanas. Es como si hubiera barrios de segunda, de tercera y que ni siquiera importan", ha lamentado Muñoz durante la concentración.

Los vecinos de Torreblanca se han concentrado este lunes contra los cortes de luz. / PSOE SEVILLA

"No dejamos de acometer actuaciones"

Desde Endesa, por su parte, destacan que de los 23 transformadores que se están instalando en Sevilla, "hay tres destinados a Torreblanca". "En este barrio no dejamos de acometer actuaciones para reforzar el suministro en la zona. De hecho, en 2025 instalamos dos nuevos centros de transformación, así como la reconfiguración de redes para intentar paliar la problemática de la saturación de las redes por fraude".

Además de estos tres nuevos centros de transformación, esta multinacional energética reparará el que salió ardiendo hace solo unos días. "Se incendió por sobrecarga el 24 de junio a pesar de que tenía menos de dos años de antigüedad. Y con la tecnología más puntera recientemente instalada, un cuadro de baja tensión telemandado", precisan desde Endesa, que añade además que pocos meses antes del incidente "se había hecho una inversión de 65.000 euros".

Las llamas, sin embargo, calcinaron por completo esta instalación, ubicada en la calle Torregrosa esquina con calle Torrefina. Desde Endesa apuntan que la inversión que ahora se necesita "sería de unos 80.000 euros del centro, más otros 65.000 de cuadro, más 30.000 por renovar los cables de baja tensión y más entre 30 y 50.000 euros de grupos". En total, unos 200.00 euros.