Los conciertos imprescindibles en los Jardines del Real Alcázar de Sevilla: esta es la programación de esta semana

Las Noches en los Jardines del Real Alcázar de Sevilla continúan consolidándose como una de las principales propuestas culturales del verano sevillano. La 27º edición del ciclo ha reunido ya a 3.278 espectadores durante sus dos primeras semanas de programación, confirmando la excelente acogida del público y el atractivo de una iniciativa que combina música en directo y patrimonio histórico.

Hasta el próximo 19 de septiembre, este emblemático evento seguirá llenando de música los jardines del Real Alcázar, declarado Patrimonio de la Humanidad, ofreciendo al público una experiencia única en uno de los espacios monumentales más importantes de Sevilla.

Martes 7 de julio La tercera semana de conciertos contará con cinco actuaciones que recorrerán estilos como el flamenco, el folk, el jazz, la zarzuela y la música clásica española. El martes 7 de julio, la cantaora Esther Merino, ganadora de la Lámpara Minera 2022, actuará junto al guitarrista Niño Seve, distinguido con el Bordón Minero y el Premio Nacional de Córdoba, aporta una interpretación de gran riqueza armónica. Juntos ofrecen un recital íntimo que fusiona tradición y sensibilidad dentro del flamenco más auténtico. Juntos ofrecen un espectáculo íntimo y emocionante que reivindica la autenticidad del flamenco.

Miércoles 8 de julio El miércoles 8 de julio, presentará una propuesta que fusiona el folk atlántico con la energía del rock y las texturas electrónicas, creando un lenguaje sonoro que une tradición y contemporaneidad. El trío está formado por el flautista y productor Rubén Díez de la Cortina, cofundador de Rarefolk y Sheela Na Gig y referente de la música tradicional; el multiinstrumentista Mangu Díaz, reconocido por su dominio de la concertina, el buzuki y el banjo; y el guitarrista John Conde, con una sólida trayectoria vinculada al rock, el jazz y las músicas del mundo. Su repertorio transita entre paisajes atlánticos, atmósferas evocadoras y pulsos electrónicos, ofreciendo un concierto de gran riqueza tímbrica que invita al público a un viaje musical intenso y sugerente.

Jueves 9 de julio El jueves 9 de julio, el músico veterano, que cuenta con más de cinco décadas de trayectoria, Manuel Imán, ofrecerá un concierto que recorre el jazz, el swing y la canción desde la experiencia de uno de los pioneros de la fusión musical en España. Guitarrista, compositor, productor y cantante, revisita grandes estándares del repertorio internacional con un lenguaje en el que conviven improvisación, creatividad y respeto por la tradición. Fundador de Goma e Imán Califato Independiente, ha colaborado con artistas como Paco de Lucía, Lole y Manuel, Kiko Veneno, Martirio y Pata Negra, integrando jazz, blues, rock, flamenco y músicas de raíz. Su propuesta ofrece una mirada personal y actual a composiciones emblemáticas, marcada por la libertad creativa y la búsqueda constante de nuevos horizontes musicales.

Viernes 10 de julio y sábado 11 de julio La programación continuará el viernes 10 de julio con la soprano Paula Ramírez y el pianista Manuel Navarro, quienes interpretarán un recital dedicado a la música vocal española y a la zarzuela, con obras de grandes compositores del repertorio nacional. El ciclo cerrará la semana el sábado 11 de julio con el guitarrista Jesús Pineda, que ofrecerá un homenaje a los compositores que impulsaron la música española del siglo XX, coincidiendo con el 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla.

Precio de las entradas y cómo conseguirlas

En cuanto a las entradas para los certámenes musicales, tienen un precio único de 7 euros y pueden adquirirse a través de la página oficial del ciclo.