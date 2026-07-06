La obra del centro de investigación de la UE de Sevilla encara su fase más compleja: una de las mayores grúas de Europa instalará la cúpula de pérgolas fotovoltaicas
La instalación permitirá que el edificio de la Comisión Europa sea 100% autosuficiente y sostenible y será uno de los elementos más emblemáticos del complejo
Las obras del nuevo Centro Común de Investigación (JRC) de la UE en la Cartuja encaran una fase decisiva este mes de julio: comenzará la instalación del gran domo solar de pérgolas fotovoltaicas. Esta cúpula conformará uno de las señas de identidad y uno de los elementos clave de este complejo que tiene prevista su apertura a lo largo de 2027 tras dos años de obra.
El diseño elegido por JRC para este edificio ubicado en la Cartuja fijaba entre sus objetivos prioritarios que el complejo fuera completamente sostenible y autosuficiente. Para ello dispondrá de una cúpula compuesta por pérgolas fotovoltaicas, ligeras y cuadradas soportadas por columnas que van cogiendo altura poco a poco para crear un espacio de sombra al aire libre y abierto al público.
Esta instalación comenzará este mes de julio y para ello será necesario el traslado a Sevilla TechPark de una de las mayores grúas torre de Europa que se encargará de desplegar la nueva estructura del domo solar que será un punto de inflexión y uno de los momentos más emblemáticos e innovadores del conjunto.
Cómo es la gran cúpula de placas fotovoltaicas
El edificio del Centro Común de Investigación quedará protegido bajo una gran cúpula cubierta de paneles solares que generará energía limpia y dará sombra a una plaza, un jardín y al propio inmueble. Su diseño, flexible y adaptable a necesidades futuras, apuesta por materiales de bajo impacto ambiental y origen mayoritariamente local como piedra caliza, madera y cerámica, reforzando el vínculo entre innovación y tradición constructiva.
A ese balance energético neto positivo contribuyen, además de la cúpula fotovoltaica, soluciones de recuperación de agua de lluvia y una búsqueda constante de fórmulas para reducir el impacto ambiental de la propia obra. Es el caso del sistema de Cuerpos Huecos Estructurales (CHE), que sustituye por módulos de plástico reciclado el hormigón que no cumple una función estructural en los forjados. El resultado es un edificio más ligero que consume menos hormigón y acero, reduce su huella de carbono y permite mayores luces sin vigas intermedias.
400 investigadores
Una vez en funcionamiento, el edificio albergará a una plantilla de más de 400 trabajadores. Éstos se encargan de sustentar, con investigación y evidencia, algunas de las grandes políticas europeas: desde políticas de competitividad y desarrollo, como los fondos de Recuperación y Resiliencia, al ámbito digital, con apoyo a la Ley de Servicios Digitales o la Ley de Inteligencia Artificial. Otros campos de especialización son la sostenibilidad, la transición energética y la agricultura.
En el proyecto colaboran actualmente más de 40 empresas, muchas de ellas locales y regionales, que aportan su talento y experiencia al servicio de una construcción singular. Una muestra de la excelencia del tejido profesional y técnico de Andalucía, cuyo ecosistema innovador local está contribuyendo a un proyecto de referencia europea y mundial.
El Centro Común de Investigación (JRC, por sus siglas en inglés) es una de las mayores organizaciones de investigación de Europa plenamente dedicadas al apoyo científico a la política. Cuenta con seis ubicaciones (Bruselas, Ispra, Geel, Karlsruhe, Petten y Sevilla) en cinco países de la UE, siendo la sede sevillana la única en España y la más meridional de Europa. El JRC se instaló en Sevilla en 1994 y, con este nuevo edificio, reafirma su compromiso a largo plazo con la ciudad, Andalucía y España, consolidando a Sevilla como referente europeo en investigación, innovación y sostenibilidad.
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