Los nuevos hoteles de lujo dispararán la oferta de plazas en Sevilla en dos años: del Four Seasons de Plaza Nueva al Thompson de la Gavidia

Las grandes cadenas de lujo hotelero internacional llevan años posando su mirada en Sevilla. En los últimos meses, han sido varios los proyectos que han visto la luz, mientras que otros esperan abrir sus puertas en los próximos meses. Entre los últimos anuncios de apertura se encuentra Thompson Sevilla, el cinco estrellas que espera inaugurar su complejo tras el verano y que irá de la mano de la oferta gastronómica del Grupo Manolo Mayo.

Muy cerca de este enclave, en pleno centro de la ciudad, dos proyectos han echado ya andar. En Semana Santa lo hizo el nuevo hotel de Sercotel, que lleva el nombre de Sevilla Don Luciano, y se sitúa en un lugar emblemático: la Plaza del Duque, donde se ubicaba la antigua sede de CCOO. El cuatro estrellas cuenta con 116 habitaciones y su inauguración coincidió con una fecha de alta demanda turística en la capital hispalense. A él se suma el Cristine Bedfor de la calle Amor de Dios, un exclusivo hotel boutique de lujo de cinco estrellas abrió sus puertas en 2025 tras la restauración del edificio del antiguo Cine Trajano diseñado por Aníbal González.

Vista interior del Sercotel Sevilla Don Luciano. / Sercotel

Hilton, Ritz-Carlton o byKaizen

Este nuevo hotel de alta categoría operado por una firma internacional se suma a las últimas confirmaciones en la capital hispalense, como el Four Seasons que se ubicará en la Plaza Nueva (en lo que era el edificio Generali) y que tiene prevista su apertura en 2028 o el que se está levantando en el complejo Vera Sevilla y diseñado por Carlos Ferrater, dentro de la recuperación de la antigua fábrica de tabacos de Los Remedios y que se hará a la medida de la marca Ritz-Carlton de Marriott con 210 habitaciones.

También Grupo Insur está construyendo el nuevo Hilton cuatro estrellas superior que se ubicará en la zona de Viapol del distrito Nervión, concretamente, donde se encontraban las antiguas oficinas de Endesa en el número 2 de la avenida Diego Martínez Barrios y que tendrá 184 habitaciones.

Vista sobre el Guadalquivir desde la terraza del hotel de Vera Sevilla. / KKH Property Investors

También están proyectados el ubicado en la Avenida de la Constitución frente a la Catedral, en un edificio regionalista, formado por tres casas diseñadas Aníbal González y José Espiau a principios del siglo XX, que será gestionado por Serras Hotel Collection en lo que supone el aterrizaje de la gestora hotelera en Andalucía, con 43 habitaciones.

De la calle Betis a la Plaza Nueva

Por su parte, la operadora de hoteles byKaizen, perteneciente al grupo Hoteles Kaizen, por su parte, ha iniciado oficialmente sus operaciones con la gestión del futuro hotel Felipe V, un cinco Estrellas Gran Lujo en la calle Betis de Sevilla cuya apertura está prevista para este 2026.

A ellos se suma, entre otros, el histórico edificio que en su día fue sede de Telefónica, justo enfrente del Ayuntamiento de Sevilla, que cuenta con cinco plantas más ático y sótano, que será un hotel de cuatro estrellas. El establecimiento tendrá un total de 43 habitaciones, con dos ascensores.

Fachada de la antigua sede de Telefónica en la Plaza Nueva, que será un hotel de cuatro estrellas / Jorge Jiménez

Según el informe mensual de abril de Sevilla City Office -el último disponible en su web-, Sevilla contaba con 74 establecimientos de cuatro estrellas, siete de cinco y otros siete de 5 Gran Lujo. A todos ellos se sumarán en los próximos dos años todos los antes mencionados.

54 aperturas a medio plazo

No en vano, Gaesco presentó el pasado mes de marzo el informe La provincia de Sevilla ante el reto de 54 nuevos hoteles y alojamientos hoteleros -diez de ellos de cinco estrellas-. Durante el acto, se pusieron sobre la mesa las debilidades y fortalezas del sector hotelero en la ciudad. Entre estas segundas, destacaban la internacionalización, la conectividad, la rentabilidad, el empleo de calidad, el posicionamiento en el ámbito de lujo y expansión territorial.

En el otro lado de la balanza situaban el estancamiento, un mercado nacional en caída, una estancia media baja, el déficit del transporte público o la saturación, que afecta a la presión sobre la vivienda y el propio casco histórico de la ciudad.