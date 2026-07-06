Una de las piscinas más baratas de Sevilla, a solo 20 minutos de la capital: un paraíso veraniego disponible desde un euro

Las altas temperaturas ya son una constante en toda la provincia de Sevilla, lo que ha provocado que las visitas a las piscinas públicas se conviertan en las mejores alternativas de ocio entre la ciudadanía para evitar el calor. Y entre todas las opciones disponibles, destaca la piscina municipal de Camas, que se ha posicionado como una de las más baratas de todo el territorio al tener sus entradas disponibles desde tan solo 1 euro.

Esta piscina se ha posicionado como uno de los planes favoritos no solo de los vecinos de Camas, sino del resto de la provincia al situarse a apenas 20 minutos de la capital.

Césped, sombra y baño hasta finales de agosto en esta localidad de Sevilla

En este entorno, vecinos y visitantes pueden disfrutar de una amplia piscina con césped y sombraje en la que resguardarse del clima exterior en sus aguas claras y sus instalaciones.

Esta piscina abrió sus puertas para la temporada estival el pasado 29 de junio y se mantendrá disponible hasta el próximo 30 de agosto, cuando finalizará su actividad hasta el siguiente verano.

Horario de la piscina municipal de Camas

Durante estos meses, los usuarios pueden visitar esta infraestructura de martes a viernes en horario de 13.00 a 20.00 horas, así como sábados, domingos y festivos de 12.00 a 21.00 horas, mientras que los lunes la piscina permanece cerrada.

Las tarifas para disfrutar de esta piscina municipal dependen de la edad del usuario y del día de la semana en el que se quiera acceder a ella.

De ese modo, los menores de cinco años entran completamente gratis, mientras que los menores de entre 5 y 14 años deben pagar 1,50 euros entre semana y 2,50 euros los fines de semana y festivos.

Precios de las entradas por edad y día de la semana en Sevilla

Para los ciudadanos de entre 15 y 65 años, el precio de la entrada es de 3 euros entre semana y 3,50 euros los fines de semana y festivos. Los mayores de 65 años, por su parte, pueden acudir a esta piscina por tan solo 1 euro de martes a domingo.

Las entradas para acudir a esta piscina no se pueden adquirir en las taquillas de forma presencial, sino que es necesario comprarlas previamente en la aplicación Cronos.

Para conseguir los abonos, es necesario darse de alta como usuario de las instalaciones deportivas municipales a través de la página https://camas.i2a.es/CronosWeb/Login

Cómo comprar las entradas para la piscina de Camas

Tras esto, hay que acceder a la cuenta que se acaba de crear y seleccionar 'Compra de entradas piscina 2026', tras lo que habrá que elegir el tipo de entrada y realizar la compra.

Una vez llegados al recinto, es necesario mostrar el DNI en la taquilla para que los controladores de la piscina puedan verificar la entrada.