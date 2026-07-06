El pueblo de Sevilla que celebra su 'Verano Cultural' con 15 conciertos gratuitos en sus espacios más emblemáticos: toda la programación y horarios

Con la llegada del verano, la mayoría de municipios de la provincia de Sevilla se llenan de ferias, fiestas y todo tipo de actividades culturales para ofrecer una alternativa de ocio a vecinos y visitantes. Es lo que está llevando a cabo la localidad de Carmona, que ha puesto en marcha una nueva edición de su 'Verano Cultural' que incluye el ciclo 'Música y Patrimonio', en el que ofrecerá quince conciertos gratuitos en sus lugares patrimoniales más emblemáticos.

Con esta iniciativa, los usuarios podrán disfrutar hasta el próximo 2 de septiembre de actuaciones con estilos para todos los públicos, como flamenco, pop, rock, soul, jazz, copla y zarzuela, entre otros.

Música en directo en los enclaves más monumentales de Carmona

Unos conciertos que serán completamente gratuitos y se celebrarán en espacios de gran valor patrimonial de Carmona, como el Palacio de los Briones, el Convento de Santa Clara, la Alameda Alfonso XIII, la Iglesia de San Francisco, la Necrópolis, la Iglesia de San Antón, la Puerta de Sevilla y el Parque Rafael Durán Arjona 'Rafalichi' de Guadajoz.

"Este ciclo propone disfrutar de la música en directo en enclaves singulares de la ciudad, reforzando el vínculo entre la actividad cultural y la riqueza monumental del municipio", han señalado desde la Diputación de Sevilla.

Juana Castillo, Clara Montes y los primeros conciertos del ciclo

La amplia programación de este ciclo comenzó el pasado 3 de junio con el concierto de Juana Castillo en el Palacio de los Briones y también llevó a la localidad a Clara Montes con su copla el pasado 10 de junio al Convento de Santa Clara, o al grupo Simple Tina, de Soul & R&B tributo a Tina Turner, el 17 de junio en la Alameda Alfonso XIII.

A estos se han sumado Encarna Anillo y Pituquete el 24 de junio con su actuación flamenca en el Palacio de los Briones, o este 1 de julio con la Banda 'El Arrabal' de zarzuela, coplas y marchas en la Alameda Alfonso XIII.

Zarzuela, habaneras y flamenco en julio en la provincia de Sevilla

Las actuaciones que se podrán disfrutar a partir de este mes serán la de la Banda de Música Manuel Fernández Manzanar, que interpretará zarzuela, coplas y marchas este próximo miércoles 8 de julio a las 21.30 horas en la Iglesia de San Francisco, o el grupo Ensemble Hispania con sus 'Habaneras de Ultramar' el miércoles 15 de julio en la Necrópolis a las 21.30 horas.

A estas actuaciones se sumará el próximo miércoles 22 de julio la de Esperanza Soria con 'Siempre María', un tributo a María Jiménez que podrá disfrutarse en la Alameda Alfonso XIII a partir de las 21.30 horas, mientras que el miércoles 29 de julio será el turno de Manuela Fernández con su espectáculo de baile flamenco en la Iglesia de San Antón, también a las 21.30 horas.

Jazz andaluz, rock y más flamenco durante agosto en Carmona

Ya en agosto, la programación continuará el miércoles 5 con Javié Carmona Trío y su propuesta de jazz andaluz en la Necrópolis, a partir de las 21.00 horas, y el miércoles 12 de agosto con Extremopuro, grupo de rock tributo a Extremoduro, que actuará en la Alameda Alfonso XIII a las 21.00 horas.

El flamenco volverá a tener protagonismo el miércoles 19 de agosto con José Valencia, que actuará en la Puerta de Sevilla a las 21.00 horas.

Flamenco pop, repertorio de los 90 y cierre en septiembre

El jueves 20 de agosto será el turno de Javier Moya con su flamenco pop en el Parque Rafael Durán Arjona 'Rafalichi', Guadajoz, también a las 21.00 horas.

El ciclo continuará el miércoles 26 de agosto con Ojo Cuidao, que llevará a la Alameda Alfonso XIII un repertorio de pop desde los años 90 hasta la actualidad, a partir de las 21.00 horas.

La programación se cerrará el miércoles 2 de septiembre con Consuelo Barroso y su propuesta de rumbas y baladas en el Palacio de los Briones, a las 21.00 horas.

Así finalizarán quince noches de música gratuita perfectas para disfrutar del verano sevillano y del exquisito y extenso patrimonio de Carmona.