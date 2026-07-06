Sevilla refuerza su plan contra la legionella en 13 parques y jardines públicos: "Las medidas actuales no son suficientes"

Sevilla reforzará en los parques y jardines públicos su plan contra la legionella, una bacteria que prolifera en instalaciones con agua y puede provocar graves infecciones. Para ello, el Ayuntamiento acaba de sacar a licitación este miércoles un nuevo servicio de actuaciones para los próximos dos años (más otros dos de prórroga), que pretende sumar medidas de prevención a las ya acometidas hasta ahora. La inversión estimada de este contrato, según consta en la plataforma oficial, asciende a los 167.569,78 euros.

Estas intervenciones contra la legionella se harán en un total de 13 zonas verdes de la ciudad. Unos espacios que el propio pliego de prescripciones técnicas ha dividido según el número de aspersores que tengan, tal como señala el expediente. Así, hay tres parques con menos de 50 aspersores; siete que cuentan con hasta 250 de estos aparatos; uno con entre 250 y 600, y dos que tienen más de 600 difusores de riego.

Aspersores de riego en una zona verde del Parque de los Príncipes de Sevilla. / Marina Casanova / ECA

Entre ellos están los Jardines de Murillo, del Cristina, de las Delicias y de la Caridad, o el parque de María Luisa, Amate y de Los Príncipes. Asimismo, el pliego detalla las 35 fuentes ornamentales distribuidas en estas zonas verdes, y las 23 de agua potable que existen en varios de estos espacios municipales. En todos estos elementos y enclaves se desarrollarán las medidas planteadas de desinfección.

Las medidas actuales "no son suficientes"

Actualmente se llevan a cabo varias medidas en este sentido: "Se evitan los períodos prolongados de paro, ya que favorecen el estancamiento del agua y la proliferación de microorganismos"; se dispone de "un programador que ponga en funcionamiento diariamente la instalación", y el riego por aspersión "se realiza preferentemente en horarios en los que el paso de personas sea nulo o mínimo para evitar la exposición de la población a los aerosoles".

Además, y tal como se precisa en el pliego de prescripciones técnicas, se supervisa "el correcto funcionamiento de la instalación, así como su buen estado de conservación y limpieza". También se lleva a cabo "una revisión general de funcionamiento de la instalación, incluyendo todos los elementos, así como los sistemas utilizados para el tratamiento del agua". "Durante estas inspecciones y cuando se detecta algún elemento deteriorado se procede a su reparación o sustitución".

Una mujer se refresca en una fuente de Sevilla. / María José López - Europa Press

Ahora bien, estas actuaciones "no son suficientes para garantizar una correcta desinfección de las instalaciones ni tampoco para cumplir con la normativa vigente", según apunta este documento. "Es necesario realizar otras actuaciones de mantenimiento a fin de garantizar el control y un adecuado estado de las instalaciones objeto de este expediente".

Más actuaciones contra la legionella

Por esta razón, el nuevo contrato exige a la empresa adjudicataria una serie de nuevas medidas -más allá de las ya existentes- para combatir la presencia de legionella. Una de ellas, es "la elaboración del esquema de funcionamiento hidráulico de cada instalación y la revisión de todas sus partes". "Asimismo, se aplicarán programas de mantenimiento que incluirán como mínimo la limpieza y, si procede, la desinfección de la instalación y de todos sus elementos. La periodicidad de la limpieza de estas instalaciones de riego será de, al menos, una vez al año".

También se pide "la desinfección de todos los aspersores y difusores como mínimo una vez al año, sin superar los 12 meses entre una desinfección y la siguiente". Esto puede hacerse "periódicamente y de forma rotatoria", desmontando todos sus "mecanismos internos, sumergiéndolos en una disolución que contenga 20 mg/l de cloro residual libre durante 30 minutos y aclarando luego con agua fría".

"En caso de que exista un análisis con resultado desfavorable, atendiendo a los parámetros marcados en la normativa vigente, dará lugar a otra actuación, denominada de choque, para la eliminación del riesgo detectado", establece el pliego. Y, en caso de brote de legionella, se tendrá que "detener el funcionamiento del sistema de riego y llenar todo el circuito con agua que contenga 20 mg/l de cloro residual libre durante 30 minutos, manteniendo el pH entre 7 y 8".

"Una vez realizada la desinfección la solución desinfectante se neutralizará, se tratará el agua adecuadamente y se conducirá a desagüe, aclarándose el sistema con agua limpia", detalla el expediente. "A los 15 días mínimo después del proceso de desinfección en caso de brote detallado, se tomarán nuevas muestras de agua para confirmar la eliminación de la presencia de legionella detectada".