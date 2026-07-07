El alcalde de Sevilla retoma el plan para construir pisos más pequeños en los nuevos barrios

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, vuelve a la carga para lograr que los nuevos barrios ganen un 20% más de viviendas a través de la construcción de pisos más pequeños. El Consejo de la Gerencia de Urbanismo lleva en la sesión de este martes para su aprobación esta medida que, hace apenas un mes, el Gobierno municipal tuvo que retirar del orden del día del Pleno ante la falta de apoyo por parte de VOX.

La intención del Gobierno local es modificar el PGOU para cambiar la densidad de vivienda de los edificios y aumentarla hasta un 20% más como máximo. Esto se traduce en que, en el mismo espacio, se podrían edificar más pisos que antes haciéndolos más pequeños. "El objetivo es la actualización de la normativa urbanística con la finalidad de regular la posibilidad de incrementar el número de viviendas en suelo urbano sin incrementar la edificabilidad", justifica Urbanismo.

De hecho, ya ha habido promotoras que han optado motu proprio por llevar a cabo esta iniciativa. Es el caso de Amenabar en la Cruz del Campo, que sumará 30 viviendas más dentro de una de sus promociones inmobiliarias. Este desarrollo residencial incluía 212 pisos de lujo que podrían pasar a 242, una vez que la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla aprobó el pasado febrero de manera inicial la modificación puntual de este desarrollo, impulsado por esta promotora.

Modificación puntual del PGOU

En términos urbanísticos, se trata de la aprobación inicial de la Modificación Puntual 65 del Texto Refundido del PGOU para la inclusión en sus Normas Urbanísticas del artículo 6.3.9. Es el punto que se pretendía llevar al pleno del mes de junio, aunque el propio expediente reconocía que, una vez se cerró en marzo el trámite de consulta previa, se habían registrado dos alegaciones de la Asociación Urban Century 29 y de Vox.

El Gobierno de José Luis Sanz justificaba que, habiendo analizado las diferentes promociones de vivienda en marcha, se pone de manifiesto la existencia "de una densidad residencial muy baja" en la ciudad. "Buena parte de ellas presentan una superficie media de vivienda en torno a los 115 m2, llegando en casos extremos a superar los 155 m2, lo que suponen viviendas muy grandes para las necesidades actuales de la población", desarrolla el expediente.

Un tope de reducción del 20%

Hacer viviendas más pequeñas en un mismo espacio tiene un riesgo alto, que se hagan demasiado chicos. Por eso se han puesto límites en ese incremento de la densidad de vivienda de los edificios, ya que la superficie no va a cambiar. Ese incremento de la densidad no puede superar el tope máximo de 20%, manteniendo "el resto de las determinaciones urbanísticas de la parcela".

"La densidad final no superará, salvo que las condiciones particulares de zona especifiquen otra, la resultante de dividir la máxima superficie construible por 85 m2", continúa Urbanismo. Así, el total de superficie a construir habría que dividirlo entre 85, y lo que salga de esa división es el número de viviendas que puedes levantar. Y a ese número puedes sumarle incluso una vivienda más siempre que "el resto de la división sea superior a 40 m2", detalla Urbanismo en su expediente.