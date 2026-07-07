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De Andalucía a Canarias: PROEXCA tiende puentes empresariales en Sevilla para el hub aeroespacial del futuro

La segunda edición del ‘roadshow’ empresarial de Proexca desembarca en el Espacio Exploraterra el próximo jueves

Jueves 9 de julio de 9.00 a 11.00 horas en el Espacio Exploraterra de Sevilla.

Jueves 9 de julio de 9.00 a 11.00 horas en el Espacio Exploraterra de Sevilla. / El Correo

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El Correo

El Correo

Sevilla tiene una cita este jueves con las oportunidades del tejido empresarial canario. Bajo el título “El evento para las empresas en expansión: conoce el ecosistema empresarial que impulsa la innovación y las alianzas desde Canarias”, PROEXCA, junto al Gobierno de Canarias, El Correo de Andalucía y Prensa Ibéricaorganizan un encuentro con el objetivo de presentar las ventajas competitivas del archipiélago como plataforma para proyectos empresariales vinculados a sectores que marcarán el futuro del tecnológico y de innovación.

Datos de interés:

  • ¿Cuándo?: Jueves 9 de julio, de 9.00 a 11.00 horas.
  • ¿Dónde?: Espacio Exploraterra Sevilla, junto a la Torre del Oro.
  • Sectores de interés: Audiovisual, TIC, la innovación y sector aeronáutico.
  • Inscríbete en este enlace para asistir: https://content.canaryislandshub.com/proexca-sevilla26?

Canarias, una plataforma para empresas en expansión

El encuentro busca dar a conocer el papel de Canarias como territorio de oportunidades para compañías que quieren crecer, escalar proyectos o abrir nuevas vías de colaboración.

Algunos de los ejes principales de la jornada:

  • Posición geoestratégica del archipiélago.
  • Ecosistema empresarial.
  • Condiciones fiscales.
  • Capacidad para atraer talento e inversión.

La apertura institucional correrá a cargo de Alfonso Cabello, presidente de PROEXCA y viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias, mientras que Pilar Moreno, directora del área de Invertir de PROEXCA, ofrecerá la ponencia “Canarias, condiciones únicas para impulsar tu proyecto a su mejor versión”.

Aeroespacial, tecnología e industria audiovisual

Javier Alejo, director de Implantación de Negocio de Ghenova; Leandro Gayango, director General y socio en Tier1; Pilar Moreno, directora del Área de Invertir de Proexca; Martí Saballs, Director de Información Económica de Prensa Ibérica; Isabel Morillo, directora de El Correo de Andalucía; Pablo Martín Carbajal, CEO de Proexca; Raúl Rico, erente de El Correo de Andalucía; Francisco Fernández Olmedo, director de desarrollo en sector público y Canarias de Ayesa; Antonio Ramirez, CEO de INESPASA, presidente de AERO Sevilla y vicepresidente de FEDEME; Antidio Viguria Jiménez, director en Aviónica y Sistemas de CATEC AERO, y Francisco Barea González de Eiris, CFO de The Game Kitchen.

I Edición Proexca Sevilla 2025. / El Correo

La agenda incluye además tres mesas redondas centradas en sectores con alto potencial de crecimiento. La primera de ellas abordará el ámbito aeroespacial bajo el título “De Andalucía a Canarias: construyendo un hub aeroespacial competitivo”, con la participación de perfiles vinculados al sector aeroespacial, la investigación, la ingeniería y los clústeres empresariales.

A continuación, la mesa “Ecosistemas de innovación: talento, empresa y escalabilidad” pondrá el foco en el papel de la tecnología, la digitalización y la colaboración entre empresas, administraciones y centros especializados. En ella participarán representantes de entidades como AECONOMIA XXI, el Clúster Canarias Excelencia Tecnológica, Apeiron y onTech Innovation.

El bloque final estará dedicado al audiovisual, la animación y los videojuegos con la mesa “Audiovisual y gaming: creatividad, talento y competitividad global”, en la que se analizará el potencial de Canarias como enclave para la producción audiovisual y el desarrollo de contenidos creativos con proyección internacional.

Un espacio para generar alianzas entre Canarias y Andalucía

Tras la primera parte del evento, la jornada continuará con un formato de networking one to one dirigido a un grupo seleccionado de empresas y profesionales. Esta segunda parte busca favorecer conversaciones directas entre los participantes y los ponentes, con rondas breves y estructuradas para facilitar contactos de valor y posibles vías de colaboración.

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Con esta cita, PROEXCA refuerza su estrategia de promoción exterior y atracción de inversión, acercando a Sevilla el potencial del ecosistema canario en sectores clave para la economía del futuro.

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