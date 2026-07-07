EVENTOS
De Andalucía a Canarias: PROEXCA tiende puentes empresariales en Sevilla para el hub aeroespacial del futuro
La segunda edición del ‘roadshow’ empresarial de Proexca desembarca en el Espacio Exploraterra el próximo jueves
Sevilla tiene una cita este jueves con las oportunidades del tejido empresarial canario. Bajo el título “El evento para las empresas en expansión: conoce el ecosistema empresarial que impulsa la innovación y las alianzas desde Canarias”, PROEXCA, junto al Gobierno de Canarias, El Correo de Andalucía y Prensa Ibéricaorganizan un encuentro con el objetivo de presentar las ventajas competitivas del archipiélago como plataforma para proyectos empresariales vinculados a sectores que marcarán el futuro del tecnológico y de innovación.
Datos de interés:
- ¿Cuándo?: Jueves 9 de julio, de 9.00 a 11.00 horas.
- ¿Dónde?: Espacio Exploraterra Sevilla, junto a la Torre del Oro.
- Sectores de interés: Audiovisual, TIC, la innovación y sector aeronáutico.
- Inscríbete en este enlace para asistir: https://content.canaryislandshub.com/proexca-sevilla26?
Canarias, una plataforma para empresas en expansión
El encuentro busca dar a conocer el papel de Canarias como territorio de oportunidades para compañías que quieren crecer, escalar proyectos o abrir nuevas vías de colaboración.
Algunos de los ejes principales de la jornada:
- Posición geoestratégica del archipiélago.
- Ecosistema empresarial.
- Condiciones fiscales.
- Capacidad para atraer talento e inversión.
La apertura institucional correrá a cargo de Alfonso Cabello, presidente de PROEXCA y viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias, mientras que Pilar Moreno, directora del área de Invertir de PROEXCA, ofrecerá la ponencia “Canarias, condiciones únicas para impulsar tu proyecto a su mejor versión”.
Aeroespacial, tecnología e industria audiovisual
La agenda incluye además tres mesas redondas centradas en sectores con alto potencial de crecimiento. La primera de ellas abordará el ámbito aeroespacial bajo el título “De Andalucía a Canarias: construyendo un hub aeroespacial competitivo”, con la participación de perfiles vinculados al sector aeroespacial, la investigación, la ingeniería y los clústeres empresariales.
A continuación, la mesa “Ecosistemas de innovación: talento, empresa y escalabilidad” pondrá el foco en el papel de la tecnología, la digitalización y la colaboración entre empresas, administraciones y centros especializados. En ella participarán representantes de entidades como AECONOMIA XXI, el Clúster Canarias Excelencia Tecnológica, Apeiron y onTech Innovation.
El bloque final estará dedicado al audiovisual, la animación y los videojuegos con la mesa “Audiovisual y gaming: creatividad, talento y competitividad global”, en la que se analizará el potencial de Canarias como enclave para la producción audiovisual y el desarrollo de contenidos creativos con proyección internacional.
Un espacio para generar alianzas entre Canarias y Andalucía
Tras la primera parte del evento, la jornada continuará con un formato de networking one to one dirigido a un grupo seleccionado de empresas y profesionales. Esta segunda parte busca favorecer conversaciones directas entre los participantes y los ponentes, con rondas breves y estructuradas para facilitar contactos de valor y posibles vías de colaboración.
Con esta cita, PROEXCA refuerza su estrategia de promoción exterior y atracción de inversión, acercando a Sevilla el potencial del ecosistema canario en sectores clave para la economía del futuro.
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