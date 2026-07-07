El 'Turronero', José Luis Vera y Miguel Ángel Jurado serán los próximos Reyes Magos de la Cabalgata de Sevilla 2027

Sevilla ya conoce a los próximos Melchor, Gaspar y Baltasar. El Ateneo de Sevilla ha anunciado los nombres de los protagonistas de la Cabalgata de Reyes Magos, que la institución organiza desde 1918 y que alcanza ya más de un siglo de historia.

Sus Majestades estarán encarnadas por José Luis Vera Carrillo, promotor inmobiliario y fundador de Grupo GS, como Melchor; Miguel Ángel Jurado Cejas, empresario hostelero y fundador de Catering Miguel Ángel, como Gaspar; y José Luis López Fernández, ‘El Turronero’, presidente de la Fundación López Mariscal, como Baltasar.

Junto a ellos, Laura Pulido Sáez, consultora y fundadora de la firma de moda SLIKSTUDIO, será la Estrella de la Ilusión; y Paqui Villa Crespillo, secretaria de Presidencia del propio Ateneo de Sevilla será Palas Atenea. Además, Pedro Infante Peralta, CEO de la compañía tecnológica COANDA, será el Gran Visir; Antonio Castro, empresario hostelero vinculado al emblemático establecimiento Casa Román, será Mago de la Fantasía; y Celestino Vidal Saavedra, copropietario de los restaurantes Iscariote y Barrabar's será el próximo Heraldo Real.

El cartel anunciador será obra de José Manuel Peña Jiménez, mientras que el Pregón de la Cabalgata correrá a cargo de Lutgardo García Díaz.

La Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla, que cada año recorre la ciudad el 5 de enero, mantiene figuras tradicionales como el Heraldo Real, que el día 4 pide las llaves de la ciudad y recoge las cartas de niños y adultos antes de la llegada de Sus Majestades.

Arte, Pregón y nuevas carrozas

El cartel que anunciará la festividad será obra del pintor y diseñador José Manuel Peña Jiménez. El Pregón de la Cabalgata será pronunciado por el doctor y poeta Lutgardo García Díaz, quien ya pregonó la Semana Santa de Sevilla en 2015.

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El cortejo y las carrozas volverán a llevar la firma de Jesús Corral Zambruno. Para esta edición de 2027, el Ateneo ha anunciado varias novedades temáticas que celebrarán importantes efemérides de la ciudad y sus instituciones, destacando carrozas dedicadas a la Hermandad de San Esteban por su centenario, a las Setas de Sevilla por su 15º aniversario, y a la Agencia Espacial Española, entre otras.