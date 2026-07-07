El centro cívico de Los Bermejales sigue parado casi dos años después de su adjudicación: el Ayuntamiento recurre al Consultivo para desbloquearlo

El barrio de Los Bermejales tendrá que esperar, aún más, para contar con un nuevo centro cívico. Si bien otro de los proyectos que estaban pendientes -como es un nuevo instituto en la zona, que los vecinos llevaban años reclamando- ha experimentado un impulso en los últimos meses, la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo ha decidido resolver el contrato en vigor para la redacción del proyecto previo a su construcción.

Este contrato incluía además el proyecto de urbanización de parque urbano y la reparación de puente sobre el antiguo cauce del Río Guadaíra, así como la asistencia técnica a la dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Según han indicado fuentes municipales a este periódico, el contrato en vigor para la redacción del proyecto se quiere resolver por "incumplimiento del contratista" en lo que se refiere a los plazos y, antes de hacerlo, se va a consultar dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, a propuesta del secretario general. En concreto, han indicado, se les ha aprobado dos ampliaciones de plazo "y no han cumplido".

Hay que recordar que el pasado mes de noviembre el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo tomaba conocimiento de una resolución del gerente en la que se iniciaba de oficio el expediente para la resolución del contrato, que tenía un plazo de ejecución de 38 meses.

Así iba a ser el centro cívico de Los Bermejales

El nuevo equipamiento iba a ubicar en una parcela en forma de “L” del Parque Guadaíra, de 18.997 metros cuadrados, con frente a la avenida de Italia, en la que antes se situó una antigua residencia universitaria. La construcción planteada tendría solo dos plantas sobre rasante (baja + primera), además de un sótano, que se rodeará de una topografía verde. En este sentido, la planta baja se enmascarará con el propio entorno vegetal mediante la creación de desniveles que procuren su ocultamiento, así como con la utilización de materiales relacionados con la urbanización. La superficie útil total construida será de 2.675 metros cuadrados.

El proyecto a desarrollar incluiría también la urbanización del resto de la parcela donde se ubicaría el futuro equipamiento, equivalente a 14.179.78 metros cuadrados de superficie. Estas obras de urbanización supondrían de facto la ampliación de los límites actuales del parque en más de 16.000 metros cuadrados, en los que se mantendrá y reforzará toda la arboleda y vegetación existente y, donde se podrá reservar un área destinada a un aula de huerto urbano.

Una propuesta de restauración sobre el puente

Asimismo, se incluye en esta contratación la redacción de una propuesta de restauración del puente sobre el cauce del río Guadaíra, ubicado en la avenida de Jerez, incluyendo la restauración de los elementos de fundición y elementos de apoyo. Se realizarían trabajos de refuerzo estructural de las cornisas del puente y las riostras de cimentación, así como las instalaciones necesarias para la evacuación de aguas.

Esta ubicación fue elegida después de que se rechazara construir este equipamiento de participación ciudadana en el terreno donde se planteó una mezquita en 2004, y tumbada por las continuadas protestas vecinales para impedir que se emplazara en la zona. También se planteó en esos terrenos la Escuela Politécnica, un proyecto que fue desechado. Este centro cívico no solo dará servicio a Los Bermejales, sino también a vecinos de otros barrios del entorno, como Elcano o Heliópolis.

Dos fases de redacción del proyecto

Según el pliego consultado por este periódico, la empresa adjudicataria debía afrontar este contrato en dos fases. Por un lado, la redacción del proyecto básico y de ejecución de las obras de construcción de un edificio de nueva planta y urbanización perimetral destinado al centro cívico, además de la asistencia técnica a la Dirección Facultativa y las tareas de coordinación de seguridad y salud ya en la fase de ejecución de las obras.

Y la segunda fase iba destinada a la redacción del proyecto y dirección de las obras de urbanización del resto de la parcela del Parque Guadaíra, y el refuerzo estructural y restauración del puente, además de la coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las obras.