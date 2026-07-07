Un coche ardiendo obliga a cortar un carril en la SE-30 junto al Puente del Patrocinio

Un vehículo ardiendo ha obligado este martes a cortar un carril en la N-630, a la altura del punto kilométrico 815, en Sevilla capital. El incidente se ha producido en sentido decreciente, hacia la SE-30, afectando al carril izquierdo de la vía.

El suceso ha comenzado a las 14:35 horas de este martes, 7 de julio de 2026, y ha generado complicaciones en la circulación en el entorno del Puente del Patrocinio, uno de los puntos clave de conexión en la movilidad de la capital hispalense.

Mapa de la DGT con el detalle del incidente. / El Correo

La principal consecuencia ha sido la afección al tráfico, debido al corte del carril izquierdo mientras se actuaba sobre el vehículo incendiado y se garantizaba la seguridad en la zona.

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El incidente ha tenido lugar en el término municipal de Sevilla y ha provocado retenciones en un tramo especialmente sensible para los desplazamientos hacia la SE-30, por lo que se recomienda a los conductores extremar la precaución y atender a las indicaciones de los servicios de emergencia y tráfico.