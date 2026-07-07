Encuentran cocaína, heroína, hachís y 2.000 euros en un inmueble en pleno centro de Sevilla

La Policía Nacional ha desarticulado un presunto punto de venta de drogas en la zona de Santa Catalina, en pleno centro de Sevilla, tras una investigación iniciada a principios de junio por las quejas vecinales y la creciente alarma social generada por la actividad delictiva. Las gestiones policiales permitieron localizar el inmueble desde el que, presuntamente, se distribuían las sustancias.

Tras varias semanas de vigilancias y seguimientos, los agentes llevaron a cabo una entrada y registro en la vivienda, en la que participaron efectivos de distintas unidades policiales. Como resultado de la actuación fueron detenidas cuatro personas como presuntas responsables de un delito contra la salud pública.

Dinero en efectivo, sustancias estupefacientes y útiles para la distribución

Durante el registro se intervinieron cerca de 2000 euros en efectivo, unos 50 gramos de hachís, 30 gramos de cocaína, 3 gramos de heroína, así como una báscula de precisión, abundante material para el corte y la preparación de las dosis y otros útiles relacionados con la actividad investigada.

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La investigación continúa abierta y no se descarta la detención de otras personas presuntamente implicadas.