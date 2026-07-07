Encuentran cocaína, heroína, hachís y 2.000 euros en un inmueble en pleno centro de Sevilla
La investigación se inició tras diversas quejas vecinales que alertaban de un continuo trasiego de personas y de una importante alarma social en la zona
La Policía Nacional ha desarticulado un presunto punto de venta de drogas en la zona de Santa Catalina, en pleno centro de Sevilla, tras una investigación iniciada a principios de junio por las quejas vecinales y la creciente alarma social generada por la actividad delictiva. Las gestiones policiales permitieron localizar el inmueble desde el que, presuntamente, se distribuían las sustancias.
Tras varias semanas de vigilancias y seguimientos, los agentes llevaron a cabo una entrada y registro en la vivienda, en la que participaron efectivos de distintas unidades policiales. Como resultado de la actuación fueron detenidas cuatro personas como presuntas responsables de un delito contra la salud pública.
Dinero en efectivo, sustancias estupefacientes y útiles para la distribución
Durante el registro se intervinieron cerca de 2000 euros en efectivo, unos 50 gramos de hachís, 30 gramos de cocaína, 3 gramos de heroína, así como una báscula de precisión, abundante material para el corte y la preparación de las dosis y otros útiles relacionados con la actividad investigada.
La investigación continúa abierta y no se descarta la detención de otras personas presuntamente implicadas.
- Continúa la polémica por el tranvibús y los cambios de Tussam en Sevilla Este: el PSOE exige a José Luis Sanz que paralice el nuevo plan de movilidad
- Muere Javier Santos, policía local de Sevilla conocido en el mundo cofrade y condecorado por un rescate en el Guadalquivir
- Retenciones de hasta 17 kilómetros en la A-49 y la AP-4 en la salida de Sevilla hacia las playas de Huelva y Cádiz
- La mejor alternativa 'low cost' a la playa está en este pueblo de Sevilla: una enorme piscina pública con merenderos y solárium por menos de 2 euros
- Declarados tres incendios forestales en Sevilla: las llamas alcanzan al zoológico Mundo Park de Guillena, a Villanueva del Río y Minas y a Morón de la Frontera
- De llenar de flores los hogares de la Macarena a ser un vivero casi vacío por los robos: 'Entran por la muralla, necesitamos que el ayuntamiento haga algo
- Una de las piscinas más baratas de Sevilla, a solo 20 minutos de la capital: un paraíso veraniego disponible desde un euro
- La lucha judicial de José Luis hasta lograr ser reconocido como hijo de un terrateniente de Morón a los 85 años: 'Busco la dignidad de mi madre