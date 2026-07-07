Expertos alertan del aumento de cucarachas en Sevilla por el calor y de cómo evitarlas: "Pueden entrar por desagües y bajantes"

Con la llegada de los meses más cálidos, la proliferación de cucarachas en Sevilla se convierte en un problema especialmente relevante en entornos urbanos. El calor estacional incrementa la actividad de la cucaracha americana, una especie que prolifera en redes de saneamiento y que puede acceder a las viviendas durante los meses de temperaturas más altas.

Los expertos de Castillo Nevado, una empresa del Aljarafe especializada en control de plagas, advierten del aumento de incidencias en viviendas y comunidades de vecinos durante esta época del año y recuerdan la importancia de una actuación preventiva y profesional para evitar infestaciones.

La cucaracha americana, una de las especies más comunes

Una de las especies más habituales en entornos domésticos es la cucaracha americana, científicamente conocida como Periplaneta americana. Este insecto puede alcanzar entre tres y cinco centímetros de longitud y presenta una coloración marrón rojiza característica.

Su hábitat natural se encuentra en zonas cálidas, húmedas y oscuras, especialmente en redes de saneamiento, alcantarillados, sótanos y otros espacios subterráneos. El problema surge cuando su población aumenta de forma significativa, afirman los expertos de esta empresa aljarafeña, lo que provoca su salida hacia el exterior y su entrada en viviendas a través de desagües, arquetas, bajantes o conducciones.

Más actividad durante los meses cálidos

Según explica Amanda Zamora, responsable técnica de Castillo Nevado, la época de mayor actividad de esta especie coincide con los meses más cálidos del año, especialmente desde finales de primavera hasta principios de otoño. “Las altas temperaturas favorecen el crecimiento y desarrollo de esta especie, lo que incrementa el riesgo de infestación en entornos urbanos como Sevilla”, señala.

El primer paso para un control eficaz es la realización de una diagnosis completa de la situación. Esta labor permite identificar la especie, localizar los focos activos y detectar las vías de acceso a los inmuebles. Posteriormente, se realiza una inspección detallada para determinar los puntos críticos de intervención.

Asimismo, los especialistas subrayan la importancia de mantener una correcta limpieza y conservación de las redes de alcantarillado, evitar acumulaciones de humedad en el interior de las viviendas y sellar grietas, fisuras y accesos en desagües y tomas de agua.

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Estas medidas higiénico-sanitarias son fundamentales para prevenir la aparición y propagación de plagas durante los meses de mayor actividad de la cucaracha americana.