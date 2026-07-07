Fallece por un accidente doméstico Anastasio Pineda, director del IES Jacarandá y presidente de la asociación de directores de Andalucía

Familiares, compañeros, antiguos alumnos y representantes de la comunidad educativa darán este miércoles el último adiós a Anastasio Pineda Benítez (El Viso del Alcor, 1969), director del IES Jacarandá de Brenes desde hacía casi dos décadas y presidente de la Asociación de Directores de Andalucía (Adián). El profesor y referente de la educación pública durante las últimas décadas ha fallecido este lunes de forma repentina debido a un accidente doméstico, tal como ha podido confirmar El Correo de Andalucía.

Tras el anuncio de su muerte, su entorno se despedirá del docente este martes en el Tanatorio de El Viso del Alcor. El miércoles tendrá lugar la ceremonia de despedida para su entorno más cercano. La noticia ha conmocionado al sector educativo andaluz, especialmente a los claustros directivos de los institutos por su labor divulgativa y pedagógica como director y presidente de la asociación y por ser un referente en el ámbito de la dirección. "Era el mejor profesional que hubiéramos podido elegir para ser presidente de la asociación, fue una excelente persona", comentan fuentes de su entorno laboral.

Pineda ejercía como director del IES Jacarandá desde 2009 y fue elegido como presidente de Adián, una asociación con más de dos décadas de historia, en abril de 2025. Precisamente, su inquebrantable compromiso con la educación pública en Andalucía lo llevó a formar parte del equipo fundador del sindicato Asadián, donde estaba representado a través del Consejo Provincial de Almería. "Era una persona conciliadora, trabajadora y constante. Tenía mucha fuerza de voluntad", recuerdan desde el sindicato.

Será recordado por su capacidad de diálogo, su comprensión y sus firmes valores dentro y fuera de las aulas. "Siempre luchó por la educación pública, por la mejora de los equipos directivos, se desvivió", apuntan fuentes del entorno. Por su labor como presidente de la asociación, decenas de profesores lo recordarán como el docente que, siempre en busca de un futuro mejor para la pública, impartió charlas a compañeros y profesores para preparar las oposiciones de docentes o sobre cómo debían distribuirse los horarios de los equipos directivos. "Estaba para todo", confiesan.

En un comunicado, la asociación de directores ha querido recordar la "carismática personalidad, buen carácter conciliador, su infinita capacidad de trabajo", siendo un ejemplo para todos los miembros de la comunidad educativa. Además, la entidad también ha querido destacar su entrega diaria a la defensa de las direcciones escolares.

Tal como ha podido saber este medio, la consejera de Educación, Carmen Castillo, y el viceconsejero, Pablo Quesada, acudirán al tanatorio de El Viso del Alcor a lo largo de la tarde de este martes para despedirse del profesor, acompañar a su familia y representar a la comunidad educativa.

El IES Jacarandá se despide de su director tras 17 años

Pineda llevaba 17 años al mando del IES Jacarandá y desde 2004 como miembro del equipo directivo. "Es una tragedia para el instituto. Anastasio tenía una valía impresionante y una generosidad sin límites", sostienen desde el entorno más cercano del director en el instituto. "Siempre pensó en la misión que tenía el centro, que era favorecer el aprendizaje del alumnado y de la educación en Brenes, puesto que es el único instituto en el municipio".

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Pineda, quien encarnaba, según su equipo más cercano, la figura del "liderazgo audaz", se consideraba un referente del liderazgo pedagógico, de una forma nueva, diferente y reciclada de liderar los institutos desde la amabilidad, la seriedad y el firme compromiso con los valores de la educación pública. Padre, esposo, amigo, profesor y director del instituto de Brenes y ejemplo de la lucha diaria por la defensa de la educación desde las aulas.