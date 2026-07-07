Metrovacesa comienza las obras de una nueva promoción en Palmas Altas: Isla Natura suma otras 40 viviendas de más de 340.000 euros

Palmas Altas sigue creciendo. Metrovacesa ha comenzado ya las obras de una nueva promoción de viviendas, el Residencial Moncayo, que formará parte del nuevo barrio de Isla Natura. Está compuesto por 40 viviendas de tres y cuatro dormitorios distribuidos en un edificio de cinco plantas, y los pisos tienen precios que oscilan entre los 340.000 y los 470.000 euros. Sigue creciendo así este gran desarrollo urbanístico que abarca más de 67 hectáreas ubicadas al sur de Los Bermejales, entre los ríos Guadalquivir y Guadaíra.

El proyecto cuenta con una inversión de 13.3 millones de euros para hacer vivendas que, según Metrovacesa, están acompañadas de amplias terrazas, piscina comunitaria, zonas ajardinadas, área infantil, garajes y trasteros, configurando una propuesta residencial "orientada al bienestar y a la calidad de vida de sus futuros propietarios". Los pisos están diseñados para ofrecer amplitud, luminosidad y confort.

Los precios y tamaños de las viviendas del Residencial Moncayo de Palmas Altas

Las viviendas han sido concebidas para responder a las necesidades actuales de las familias, combinando espacios generosos, distribuciones funcionales y un elevado nivel de eficiencia energética. "El inicio de las obras de Residencial Moncayo representa un nuevo avance en el desarrollo de Isla Natura y refleja la apuesta de Metrovacesa por crear viviendas de calidad en ubicaciones estratégicas, sostenibles y preparadas para las necesidades de las ciudades del futuro", señala Juan Sánchez Navarro, Gerente de Promociones de la delegación de Andalucía Occidental de Metrovacesa.

La promoción ofrece tipologías de tres y cuatro dormitorios con especial protagonismo de los espacios exteriores, gracias a amplias terrazas orientadas para maximizar la entrada de luz natural y favorecer el confort durante todo el año. El proyecto incorpora además completas zonas comunes destinadas al disfrute de los residentes, entre las que destacan la piscina comunitaria, los espacios ajardinados y una zona infantil. Asimismo, las viviendas contarán con distintas opciones de personalización que permitirán adaptar acabados y configuraciones interiores a las preferencias de cada comprador.

El Residencial Moncayo, una nueva promoción de viviendas de Palmas Altas, en imágenes / Metrovacesa

La oferta residencial incluye viviendas situadas entre la segunda y la quinta planta, con tres y cuatro dormitorios y dos baños. Las superficies oscilan entre los 130,9 y los 225,7 metros cuadrados, mientras que las terrazas van desde los 9,6 hasta los 74,3 metros cuadrados. Los precios parten de 340.500 euros para una vivienda en quinta planta con tres dormitorios, dos baños, 130,9 metros cuadrados de superficie y 9,6 metros cuadrados de terraza, y alcanzan los 470.000 euros en el caso de una vivienda también en quinta planta, con cuatro dormitorios, dos baños, 225,7 metros cuadrados construidos y una terraza de 74,3 metros cuadrados. En concreto, las viviendas son las siguientes:

Vivienda en planta 5, con 3 dormitorios, 2 baños, 130,9 m² de superficie y 9,6 m² de terraza: 340.500 euros .

. Vivienda en planta 5, con 4 dormitorios, 2 baños, 158,4 m² de superficie y 10,8 m² de terraza: 409.000 euros .

. Vivienda en planta 5, con 4 dormitorios, 2 baños, 157,3 m² de superficie y 11,6 m² de terraza: 404.000 euros .

. Vivienda en planta 4, con 4 dormitorios, 2 baños, 189,8 m² de superficie y 30,5 m² de terraza: 435.000 euros .

. Vivienda en planta 5, con 4 dormitorios, 2 baños, 225,7 m² de superficie y 74,3 m² de terraza: 470.000 euros .

. Vivienda en planta 2, con 3 dormitorios, 2 baños, 162,7 m² de superficie y 25,6 m² de terraza: 364.500 euros .

. Vivienda en planta 2, con 4 dormitorios, 2 baños, 158,7 m² de superficie y 13,7 m² de terraza: 381.500 euros .

. Vivienda en planta 2, con 4 dormitorios, 2 baños, 157,1 m² de superficie y 10,6 m² de terraza: 379.000 euros .

. Vivienda en planta 3, con 4 dormitorios, 2 baños, 185,4 m² de superficie y 34,1 m² de terraza: 416.000 euros .

. Vivienda en planta 2, con 4 dormitorios, 2 baños, 196,3 m² de superficie y 49,9 m² de terraza: 405.500 euros.

En línea con los criterios que caracterizan los desarrollos de Metrovacesa, Residencial Moncayo incorporará soluciones orientadas a maximizar la eficiencia energética y reducir el impacto ambiental de las viviendas. La promoción contará con calificación energética A tanto en consumo de energía primaria no renovable como en emisiones de CO₂. Asimismo, incorporará sistemas eficientes de climatización, iluminación LED en zonas comunes, soluciones constructivas de altas prestaciones y medidas destinadas a mejorar el aislamiento térmico y acústico de los hogares. Estas actuaciones permitirán reducir los consumos energéticos, mejorar el confort interior y contribuir a una forma de habitar más sostenible y respetuosa con el entorno.

Isla Natura crece con más viviendas, además de árboles y equipamientos

El desarrollo disfrutará de una ubicación estratégica junto a algunos de los principales polos de actividad del sur de la ciudad, como el centro comercial Lagoh y la futura Ciudad de la Justicia, y contará con excelentes conexiones con el resto de Sevilla y su área metropolitana.

Con Residencial Moncayo, Metrovacesa continúa avanzando en la consolidación de Isla Natura como un nuevo modelo de barrio sostenible, diseñado para ofrecer una elevada calidad de vida y responder a las necesidades de las nuevas generaciones de residentes. Isla Natura está llamado a convertirse en uno de los principales focos de crecimiento residencial de Sevilla. El proyecto contempla amplias zonas verdes, más de 4.200 árboles, equipamientos educativos, deportivos y sociales, así como una extensa red peatonal y ciclista destinada a fomentar una movilidad más sostenible.