Los morosos no pueden darse un chapuzón en la piscina: las comunidades de vecinos de Sevilla toman medidas ante el impago de las cuotas

Los vecinos que no paguen la comunidad no podrán disfrutar de las zonas comunes, entre las que se encuentra uno de los elementos más codiciados estos meses frente al calor: las piscinas. El Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla ha constatado que se ha producido un aumento en el número de comunidades que restringen el acceso como medida de presión ante el impago de cuotas.

El Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla recibe un incremento significativo de consultas relacionadas con esta cuestión, especialmente coincidiendo con la temporada de verano, cuando el uso de este tipo de instalaciones se intensifica. De hecho, ocho de cada diez comunidades preguntan al Colegio sobre cómo limitar el uso de zonas comunes a vecinos morosos.“La piscina se ha convertido en un elemento especialmente sensible y, al mismo tiempo, en una herramienta disuasoria frente al impago”, ha señalado la presidenta de la institución colegial, Mariló García Bernal.

Más de 40.000 piscinas comunitarias en la provincia

Según los datos de esta organización, se estima que la provincia de Sevilla cuenta con entre 40.000 y 70.000 piscinas comunitarias, "lo que da una idea de la magnitud de este tipo de instalaciones en el parque residencial y de su relevancia en la gestión cotidiana de las comunidades de propietarios, especialmente durante los meses de verano".

Desde el Colegio recuerdan que la Ley de Propiedad Horizontal establece la obligación de todos los propietarios de contribuir a los gastos comunes para el adecuado sostenimiento del inmueble, servicios, cargas y responsabilidades.

"En este marco, la jurisprudencia avala que, mediante acuerdo adoptado en junta de propietarios, se puedan establecer limitaciones en el uso de servicios o instalaciones no esenciales —como piscinas, pistas deportivas o gimnasios— para aquellos vecinos que se encuentren en situación de morosidad", ha subrayado.

Las restricciones no pueden adoptarse "de forma arbitraria ni individual"

Asimismo, el Colegio subraya que estas restricciones no pueden adoptarse "de forma arbitraria ni individual", sino que deben ser aprobadas por la comunidad conforme a los requisitos legales y con las debidas garantías. De ahí la importancia de contar con el asesoramiento de un administrador de fincas colegiado, que garantice la correcta aplicación de la normativa y evite posibles conflictos o impugnaciones judiciales.

Una tendencia que no se limita al uso de piscinas

Esta tendencia no se limita únicamente al uso de piscinas, advierte el Colegio. Cada vez es más frecuente que las comunidades extiendan estas limitaciones a otras instalaciones de carácter lúdico o deportivo, como gimnasios, pistas de pádel o zonas recreativas, reforzando así la presión frente al impago. "Se trata, en todo caso, de servicios considerados accesorios, cuyo disfrute puede ser condicionado al cumplimiento de las obligaciones económicas con la comunidad", ha aclarado.

Asimismo, los Administradores de Fincas Colegiados destacan que la morosidad sigue siendo uno de los principales problemas de las comunidades de propietarios, afectando directamente al mantenimiento de los servicios comunes y a la convivencia vecinal.

El Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla ha insistido en la necesidad de fomentar la cultura del cumplimiento y de adoptar medidas proporcionadas y ajustadas a derecho. En este contexto, el papel del administrador de fincas colegiado resulta clave tanto en la prevención como en la gestión de estas situaciones, aportando seguridad jurídica y soluciones eficaces para la comunidad.