Los inciertos plazos de los toldos en la avenida de la Constitución: el nuevo modelo está aún por aprobar, encargar y fabricar

El Ayuntamiento de Sevilla ha roto el contrato con Heliopol SA para instalar los toldos en la avenida de la Constitución. No habrá sombra allí este verano, por tanto. Tras la decisión ratificada por Urbanismo este martes, se ha abierto ahora un procedimiento con fases marcadas y plazos inciertos: el visto bueno de la Comisión de Patrimonio a uno de los dos diseños recién presentados, las pruebas del nuevo modelo una vez aprobado, la búsqueda de una empresa que fabrique el entoldado y, por último, la instalación de esta estructura.

"Se ha diseñado un nuevo sistema de entoldado para la avenida de la Constitución, del que se han presentado dos propuestas ante la Comisión de Patrimonio, que determinará cuál de ellas resulta más adecuada para este espacio de la ciudad", ha informado al respecto el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa. "Una vez que la Junta de Andalucía dé el visto bueno a uno de los dos diseños, se instalará un primer paño con el que se podrá comprobar tanto su funcionalidad como su integración estética en el entorno".

"Al tratarse de un sistema definitivo, si el resultado de esta prueba es satisfactorio, se procederá a la fabricación del resto de paños hasta completar la totalidad del nuevo entoldado", ha señalado el propio De la Rosa. "Antes de licitar este nuevo contrato, resulta necesario y es un trámite imprescindible resolver el anterior (vinculado al diseño previo de entoldado)", ha explicado el edil popular.

Fin al contrato con Heliopol

El anterior Gobierno local, liderado por el PSOE, adjudicó el contrato ahora resuelto a Heliopol SA por 489.401,21 euros (impuestos incluidos). Aquello fue en noviembre de 2021, cuando la propia Gerencia de Urbanismo anunció que el entoldado se instalaría entre las calles Fernández y González y Maese Rodríguez durante los tres siguientes veranos. Sin embargo, un cúmulo de inconvenientes retrasaron su implantación, hasta que en enero de 2024 se recibió el dictamen positivo de la Comisión Provincial de Patrimonio de la Junta de Andalucía.

Tras reajustar las condiciones del documento, las primeras lonas llegaron a la Constitución más de un año después del visto bueno de Patrimonio, en el verano de 2025. Aunque el modelo instalado, con grandes bloques de hormigón en ambos laterales de la avenida, no convenció ni al propio alcalde de Sevilla: "Es un mamarracho", calificó en su día José Luis Sanz, que informó además de que se estudiarían otras alternativas.

"La Comisión de Patrimonio nos dio una alternativa al proyecto de los toldos de la avenida de la Constitución, fue un mamarracho. Este año se ha presentado una nueva alternativa que no tiene nada que ver", explicó Sanz a mediados del pasado junio. "Si a Patrimonio no le gusta lo que hemos presentado, da una alternativa y es un mamarracho, este año no habrá toldos en la avenida de la Constitución", advirtió el regidor hispalense.

Solo un día después, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, dejó entrever que la nueva propuesta municipal había llegado tarde: "El 1 de junio se registró el proyecto y la Comisión de Patrimonio lo recibió el 2". "Nosotros vamos a trabajar todo lo rápido que podamos, pero evidentemente se registró a primeros del mes de junio. No en febrero ni en marzo", recalcó entonces Del Pozo ante los medios.

Ahora, al plantearse otro sistema de entoldado diferente, se ha decidido romper aquel contrato firmado con Heliopol en 2021. Una resolución "necesaria", según el delegado de Urbanismo, para pasar ahora por las fases previstas para implantar el nuevo diseño: Comisión de Patrimonio, pruebas, licitación, adjudicación y fabricación. Los tiempos, eso sí, son aún inciertos.