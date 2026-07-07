El polvorín de Los Corralones de la calle Castellar: una empresa de desokupaciones trata de desalojar a la última inquilina

Dos turistas miran atónitos la escena en los números 48, 50 y 52 de la calle Castellar, en el centro histórico de Sevilla este martes, a 40 grados a la sombra. La Policía tiene acordonada la zona y el coche patrulla impide la circulación. Pasando el cordón, un hombre que pertenece a una empresa de seguridad relata con los agentes. "Para los niños no estáis, para los okupas sí", llega a gritar mientras el agente trata de calmarlo. Antes de llegar a la cinta, desde un ventana una mujer lanza una cuerda con un mosquetón anudado. Un grupo de más de 20 personas situadas en la acera, bajo la ventana, cuelgan una bolsa con avituallamiento que la inquilina de la vivienda sube al piso. Al poco, saca una pancarta: "El barrio tiene razones: defiende Los Corralones".

En ese momento, el lugar está tranquilo. Sin embargo, hace unas horas ha habido problemas porque los miembros de una empresa de desokupaciones han entrado en casa de la única inquilina que queda en la finca para echarla. Garages Santa Inés S.L, la propiedad de este histórico corralón de artesanos, pretende vender el inmueble a Arenas de la Bellida S.L., que quiere convertir la finca en un hotel de cuatro estrellas y en 29 viviendas de renta libre. "Para eso debe estar el inmueble vacío", denuncia un conocido de la joven que habita en la casa.

Este hombre explica que este mediodía, aprovechando que la inquilina salió a por garrafas de agua -no hay luz ni agua en la finca desde que un incendio calcinó el cuadro eléctrico-, le han dado "una paliza a las tres personas" que había dentro del inmueble, "les han robado los móviles, un portátil y han metido dentro de la casa a una mujer y una niña". "A los que estaban aquí apoyando a la inquilina los han gaseado con pimienta", insiste el varón en conversación con El Correo de Andalucía en la calle Castellar.

Las personas situadas en la acera denuncian más robos por parte de los asaltantes. Dicen que se han llevado "una carpeta que teníamos con los partes médicos de las veces que nos han agredido y las denuncias que hemos puesto. Ahora estos matones tienen nuestros datos personales. Saben dónde vivimos nosotros y nuestras familias en algunos casos. Se han llevado DNI, se han llevado toda la documentación que han encontrado", insiste este testigo.

Algunos de los hombres que han entrado en el inmueble se han colocado luego en la puerta para no volver a dejar entrar a los desalojados. Dentro de la vivienda habitada han metido a una mujer y una niña.

La Policía y los servicios de Emergencias han sido avisados por múltiples viandantes. "Hemos llamado muchos y han tardado bastante en venir", dice una testigo de lo ocurrido. Ella ha podido grabar cómo los miembros de la empresa de desokupación se colocaban en la puerta para no dejar pasar a nadie más que a la mujer que tiene alquilado el inmueble, la misma que tira la cuerda para recibir vitualla.

Este testigo explica que la Policía se ha llevado detenidos a tres miembros de la empresa de desokupación. De hecho, ve a la mujer que entró en el inmueble con la niña por la calle y le pregunta a los agentes por qué ella no corre la misma suerte si también ha entrado en la vivienda.

"Nos dijeron que íbamos a salir quemados"

En la acera de la calle Castellar, el hombre citado anteriormente denuncia amenazas por parte de los miembros de la empresa de seguridad que "ha colocado" la propiedad, según explican, desde enero. Se trata de "la empresa García Seguridad Integral", que tiene su domicilio fiscal en el número 52 de esta misma vía, afirman los vecinos.

Entre las amenazas recibidas, reflejan una de especial importancia: "Durante varios días nos dijeron que de ahí no íbamos a salir vivos, íbamos a salir quemados. Esa frase exactamente, de ahí no vais a salir vivos, vais a salir quemados". "Lo de la amenaza de que nos iban a quemar es... cobra mucha importancia porque el día 25 le meten fuego al portal", afirman estas fuentes.

Imagen de Los Corralones en la tarde de este martes. / D. D.

Desde entonces, no hay luz ni agua en el bloque. Por eso hasta aquí se traen garrafas para que la inquilina pueda subsistir en plena ola de calor. A las 20 horas, hubo una concentración en apoyo a la inquilina por parte de vecinos de la zona. Estos tienen miedo a lo que pueda volver a ocurrir en unos días.

De corralón de artesanos a acoger un hotel y viviendas de renta libre

En este inmueble que es motivo de disputa hay un proyecto inmobiliario sobre la mesa que pretende convertir estos espacios en un hotel de cuatro estrellas y en 29 viviendas de renta libre, tal como consta en la documentación consultada por El Correo de Andalucía. Esta propuesta aún debe contar con el visto bueno del Ayuntamiento, aunque el Gobierno local ya ha advertido que "no se va a permitir ninguna actuación en los corralones que ponga en riesgo el colegio Calderón de la Barca".

"El cambio de uso en Castellar 48, 50 y 52 garantiza su mantenimiento y no tiene un impacto negativo en la comunidad educativa, cuya regresión demográfica le conmina a corto plazo a una reorganización de la oferta adecuada a los nacimientos", argumenta la promotora. "De este modo, fruto del cambio de uso, Castellar 48, 50 y 52 podría acoger un hotel de 4 estrellas, con un rango de entre 75 – 90 habitaciones, y con las prestaciones habituales de esta tipología (restaurante, wellness, gimnasio, terraza…)".