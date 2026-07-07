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El pueblo de Sevilla a 20 minutos de la capital con unas de las piscinas públicas más baratas de la zona: entradas a 2,50 euros y clases de gimnasia acuática y aquacrossfit 

Estas instalaciones registraron el pasado año casi 70.000 visitas, a lo que se suman las 3.000 personas que participaron en alguno de sus cursos o actividades

Las piscinas públicas de La Rinconada, de las más baratas de toda la provincia de Sevilla

Las piscinas públicas de La Rinconada, de las más baratas de toda la provincia de Sevilla / Ayuntamiento de La Rinconada

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Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Hay una alternativa de ocio refrescante perfecta para quienes necesiten alejarse del calor que asola Sevilla pero no quieren tener que desplazarse a alguna de las pozas de la provincia o las playas vecinas: las piscinas municipales. Y entre la amplia variedad de opciones con las que cuenta el territorio hispalense, destaca una por su bajo precio y su extensa carta de programas y cursos: las piscinas municipales de La Rinconada.

Situado a apenas 20 minutos de Sevilla capital, este municipio ofrece a vecinos y visitantes tres piscinas municipales que se pueden disfrutar desde 2,50 euros.

Tres piscinas con césped, sombra y zonas verdes en Sevilla

Se trata de las piscinas de los polideportivos 'Anexo a la Piscina Cubierta', 'Antonio Romero, El Negro' y 'Castañita', que permiten a sus usuarios resguardarse de las altas temperaturas en sus enormes piscinas, su césped y zonas verdes y el sombraje del que disponen.

Las piscinas públicas de La Rinconada, de las más baratas de toda la provincia de Sevilla

Las piscinas públicas de La Rinconada, de las más baratas de toda la provincia de Sevilla / Ayuntamiento de La Rinconada

Unas instalaciones que abrieron sus puertas el pasado mes de junio y que se mantendrán disponibles hasta el 31 de agosto de lunes a domingo y festivos.

Precios y horario de las piscinas de La Rinconada

El precio de las entradas dependerá del día en el que se quiera acudir a las piscinas. Así, el coste varía desde los 2,50 euros de los días laborables a los 4 euros de sábados y festivos, mientras que los menores de un año pueden entrar de forma completamente gratuita.

El horario para acudir a estas piscinas es de lunes a viernes de 12.30 a 19.00 horas, y los fines de semana y festivos de 12.00 a 20.00 horas.

Entradas, cursos y actividades acuáticas en Sevilla

Las entradas para disfrutar de estas piscinas, además de sus zonas verdes con césped y sombraje, se pueden adquirir tanto en taquilla como en la página web del Patronato de Deportes.

Además de la entrada general a las piscinas, los usuarios también cuentan con la opción de sumarse a alguno de los cursos o actividades organizadas por el Patronato.

Natación, aquazumba, aquarunning y gimnasia acuática

Entre ellas destacan los cursos de natación, divididos en aprendizaje, perfeccionamiento infantil o adultos y nado libre, además de aquazumba, aquarunning, aquacrossfit y gimnasia acuática.

Estas actividades se podrán realizar tres días a la semana, los lunes, miércoles y viernes, o dos días, los martes y jueves, todo ello disponible tanto en horario de mañana como de tarde. Estos cursos tendrán una duración de una hora, excepto los del grupo de bebés de 1 a 3 años, que será de media hora.

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El pasado año, estas piscinas registraron casi 70.000 entradas vendidas durante toda la temporada, a las que hay que sumar las 3.000 personas que participaron en alguno de los cursos o actividades del Patronato de Deportes. Una cifra que se prevé alcanzar e, incluso, superar, durante esta nueva época estival.

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