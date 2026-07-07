PISCINA
El pueblo de Sevilla a 20 minutos de la capital con unas de las piscinas públicas más baratas de la zona: entradas a 2,50 euros y clases de gimnasia acuática y aquacrossfit
Estas instalaciones registraron el pasado año casi 70.000 visitas, a lo que se suman las 3.000 personas que participaron en alguno de sus cursos o actividades
Hay una alternativa de ocio refrescante perfecta para quienes necesiten alejarse del calor que asola Sevilla pero no quieren tener que desplazarse a alguna de las pozas de la provincia o las playas vecinas: las piscinas municipales. Y entre la amplia variedad de opciones con las que cuenta el territorio hispalense, destaca una por su bajo precio y su extensa carta de programas y cursos: las piscinas municipales de La Rinconada.
Situado a apenas 20 minutos de Sevilla capital, este municipio ofrece a vecinos y visitantes tres piscinas municipales que se pueden disfrutar desde 2,50 euros.
Tres piscinas con césped, sombra y zonas verdes en Sevilla
Se trata de las piscinas de los polideportivos 'Anexo a la Piscina Cubierta', 'Antonio Romero, El Negro' y 'Castañita', que permiten a sus usuarios resguardarse de las altas temperaturas en sus enormes piscinas, su césped y zonas verdes y el sombraje del que disponen.
Unas instalaciones que abrieron sus puertas el pasado mes de junio y que se mantendrán disponibles hasta el 31 de agosto de lunes a domingo y festivos.
Precios y horario de las piscinas de La Rinconada
El precio de las entradas dependerá del día en el que se quiera acudir a las piscinas. Así, el coste varía desde los 2,50 euros de los días laborables a los 4 euros de sábados y festivos, mientras que los menores de un año pueden entrar de forma completamente gratuita.
El horario para acudir a estas piscinas es de lunes a viernes de 12.30 a 19.00 horas, y los fines de semana y festivos de 12.00 a 20.00 horas.
Entradas, cursos y actividades acuáticas en Sevilla
Las entradas para disfrutar de estas piscinas, además de sus zonas verdes con césped y sombraje, se pueden adquirir tanto en taquilla como en la página web del Patronato de Deportes.
Además de la entrada general a las piscinas, los usuarios también cuentan con la opción de sumarse a alguno de los cursos o actividades organizadas por el Patronato.
Natación, aquazumba, aquarunning y gimnasia acuática
Entre ellas destacan los cursos de natación, divididos en aprendizaje, perfeccionamiento infantil o adultos y nado libre, además de aquazumba, aquarunning, aquacrossfit y gimnasia acuática.
Estas actividades se podrán realizar tres días a la semana, los lunes, miércoles y viernes, o dos días, los martes y jueves, todo ello disponible tanto en horario de mañana como de tarde. Estos cursos tendrán una duración de una hora, excepto los del grupo de bebés de 1 a 3 años, que será de media hora.
El pasado año, estas piscinas registraron casi 70.000 entradas vendidas durante toda la temporada, a las que hay que sumar las 3.000 personas que participaron en alguno de los cursos o actividades del Patronato de Deportes. Una cifra que se prevé alcanzar e, incluso, superar, durante esta nueva época estival.
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