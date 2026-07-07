Tanxugueiras, Los Planetas, Pablo López, Luz Casal y La Plazuela protagonizan el cartel de la nueva edición del Festival del Patio + Metrópolis

La Diputación Provincial de Sevilla impulsa una nueva edición del Festival del Patio + Metrópolis, que reunirá entre el 11 de septiembre y el 3 de octubre un total de nueve conciertos entre el Patio de la Diputación y cinco municipios del área metropolitana, con una propuesta musical accesible, diversa e intergeneracional.

El Patio del Olivo de la Diputación de Sevilla, ha acogido hoy, 7 de julio, la presentación de la programación para este 2026 del Festival del Patio + Metrópolis en un acto que, conducido por la actriz y presentadora Cristina Almazán y amenizado por la DJ La Chica Sin Sombrero, ha contado con la participación del presidente de la institución provincial, Javier Fernández; el diputado de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, y el autor de la imagen de este año, Javier Infante del Rosal.

Así, la música volverá a llenar este otoño el Patio de la Diputación y diferentes escenarios del área metropolitana de Sevilla con la celebración de la tercera edición del Festival del Patio + Metrópolis, la iniciativa cultural impulsada por la Diputación Provincial de Sevilla que, año tras año, continúa consolidándose como una de las citas musicales más destacadas del calendario cultural andaluz.

Los Planetas / El Correo

Entre el 11 de septiembre y el 3 de octubre, Abraham Mateo, Café Quijano, Tanxugueiras, Morgan, Los Planetas, Ginebras, Pablo López, Luz Casal y La Plazuela configuran un cartel que vuelve a tender puentes entre estilos, generaciones y territorios. Pop, rock, indie, canción de autor, flamenco contemporáneo, músicas de raíz, electrónica o nuevas sonoridades convivirán en una programación concebida para acercar la música en directo a públicos diversos y extender la actividad cultural más allá de la capital.

Con nueve conciertos distribuidos entre el Patio de la Diputación de Sevilla y los municipios de La Rinconada, Utrera, Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas y Mairena del Aljarafe, el festival reafirma su compromiso con una cultura pública y cercana. Las entradas podrán adquirirse de manera escalonada a partir del próximo lunes 27. Asimismo, una edición más, el festival mantiene una política de precios asequibles: 10 euros para las actuaciones del Patio y 5 euros para las de Metrópolis.

Tanxugueiras. / El Correo

El Patio: cuatro noches, cuatro universos musicales

El histórico Patio de la Diputación volverá a convertirse en septiembre en uno de los espacios más singulares de Andalucía para disfrutar de la música en directo. Durante cuatro noches consecutivas desplegará algunas de las propuestas más relevantes del panorama nacional en un entorno único, donde la cercanía entre artistas y el público se convierte en una de las principales señas de identidad de la cita.

La programación arrancará el 16 de septiembre con Tanxugueiras, el trío gallego formado por Sabela Maneiro, Aida Tarrío y Olaia Maneiro que, en apenas una década, ha revolucionado la música tradicional llevando su folclore a nuevos territorios sonoros. Su propuesta combina la fuerza de la tradición con sonoridades urbanas y contemporáneas, convirtiéndose en uno de los proyectos más innovadores de la música española actual. Sevilla será una de las paradas de la gira de presentación de O Cuarto, el álbum más íntimo y personal de su carrera, con el que celebran diez años de trayectoria reivindicando la vigencia del patrimonio musical de su tierra natal.

Morgan / Alain Martinez Iribarren

Tomará el relevo Morgan, el 17 de septiembre. Convertida en una de las bandas más respetadas del panorama nacional, la formación liderada por Nina de Juan ha construido una sólida trayectoria gracias a un sonido que transita con naturalidad entre el rock, el soul y el folk y a unos directos de enorme personalidad. En el Festival del Patio presentarán Hotel Morgan, un disco que supone una nueva etapa creativa y que confirma la madurez artística alcanzada tras más de una década sobre los escenarios.

El 18 de septiembre llegará el turno de Los Planetas, uno de los grupos más influyentes de la música española de las últimas tres décadas. Referentes indiscutibles del rock alternativo y autores de algunos de los discos fundamentales del indie nacional, los granadinos aterrizarán en Sevilla con su directo en formato Esencial, una experiencia que convierte cada concierto en un intenso viaje emocional donde conviven la psicodelia, la tradición y la libertad creativa. Una experiencia de proximidad, lucidez y verdad artística.

La programación del Patio concluirá el 19 de septiembre con Ginebras, Premio Ondas Nacional de Música al Fenómeno Musical del Año 2024 y una de las bandas imprescindibles del nuevo pop español. El cuarteto presentará Donde nada es para tanto, su tercer álbum de estudio, un trabajo que refleja su evolución musical sin perder la frescura, la autenticidad y el humor que lo señalan como uno de los fenómenos más destacados de la escena de nuestro país de los últimos años.

Metrópolis: la música viaja por la provincia

La extensión Metrópolis volverá a llevar una programación de calidad a diferentes municipios del área metropolitana, reforzando una de las principales vocaciones del proyecto: acercar grandes conciertos a nuevos públicos y hacer de la música en directo un punto de encuentro para toda la provincia.

El ciclo comenzará el 11 de septiembre en el Recinto Municipal El Abrazo de La Rinconada con Abraham Mateo, uno de los artistas españoles con mayor proyección internacional de su generación. El cantante gaditano llegará con un repertorio que refleja una carrera marcada por la versatilidad, transitando con naturalidad entre el pop, el R&B y los sonidos urbanos.

Al día siguiente, el 12 de septiembre, la Plaza de Toros de Utrera recibirá a Café Quijano, que presentará Miami 1990, un trabajo que recupera la esencia sonora que convirtió al trío leonés en uno de los grandes referentes del pop español. Sobre el escenario, sus nuevas canciones convivirán con los grandes éxitos que han acompañado a varias generaciones y con un directo que continúa siendo una de sus principales señas de identidad.

El 25 de septiembre, el Auditorio Riberas del Guadaíra de Alcalá de Guadaíra acogerá a Pablo López, que llega con su nuevo tour El Niño del Espacio en Concierto. Una propuesta concebida como un viaje profundamente emocional donde el piano, la interpretación y una cuidada puesta en escena sirven de hilo conductor para recorrer tanto los grandes éxitos del artista malagueño como las nuevas composiciones de su esperado próximo trabajo.

La Plazuela. / El Correo

La programación continuará el 26 de septiembre en el Auditorio Los del Río de Dos Hermanas con Luz Casal, una de las voces imprescindibles de la música española. La cantante gallega presentará Me voy a permitir, un espectáculo que establece un diálogo entre pasado y presente, reuniendo las nuevas canciones de su último trabajo con algunos de los temas más emblemáticos de una trayectoria artística marcada por la libertad creativa y una extraordinaria capacidad interpretativa. El público disfrutará de sus múltiples caras y miradas en una noche única en la que la artista muestra sus cartas como dama de la chanson francesa y voz contemporánea del cancionero latinoamericano

El cierre de Metrópolis llegará el 3 de octubre al Recinto Hípico de Mairena del Aljarafe con La Plazuela. El dúo granadino formado por Manuel Hidalgo Sierra y Luis Abril Martín se ha convertido en una de las propuestas más originales del panorama nacional gracias a una fórmula que fusiona flamenco, electrónica, nu funk y músicas de raíz desde una mirada plenamente contemporánea. En Sevilla presentarán su segundo y esperado disco, Lugar nº0 (DLY), culminando una gira que ha consolidado definitivamente al grupo como uno de los grandes referentes de la nueva escena andaluza.

Las entradas estarán disponibles en las siguientes fechas: lunes 27 para las actuaciones programadas en el Patio; martes 28 para los conciertos de Abraham Mateo (La Rinconada) y Café Quijano (Utrera); miércoles 29 para los de Pablo López (Alcalá de Guadaíra) y Luz Casal (Dos Hermanas); y el jueves 30 para la actuación de La Plazuela (Mairena del Aljarafe).

Noticias relacionadas

Todas podrán adquirirse en la web oficial www.festivaldelpatio.es. Los conciertos del Festival del Patio tendrán un precio único de 10 euros, mientras que las actuaciones de Metrópolis podrán disfrutarse por 5 euros, manteniendo así la apuesta de la Diputación Provincial de Sevilla por una programación musical de calidad, abierta a todos los públicos y con precios asequibles.