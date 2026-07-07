La avenida de la Constitución se queda sin toldos este verano: el Ayuntamiento de Sevilla rompe el contrato con la empresa y buscará una alternativa para 2027

La avenida de la Constitución no tendrá toldos finalmente este verano. Tras varios meses de retrasos e incertidumbre, la comisión ejecutiva ha aprobado este martes romper el contrato de instalación y mantenimiento del sistema de entoldado. Esta decisión, a todos los efectos, supone rescindir con la adjudicataria -la empresa Heliopol- y volver a licitar esta obra "con el nuevo modelo", según fuentes consultadas por El Correo de Andalucía.

El anterior Gobierno local, liderado por el PSOE, adjudicó el contrato ahora resuelto a Heliopol SA por 489.401,21 euros (impuestos incluidos). Aquello fue en noviembre de 2021, cuando la propia Gerencia de Urbanismo anunció que el entoldado se instalaría entre las calles Fernández y González y Maese Rodríguez durante los tres siguientes veranos. Sin embargo, un cúmulo de inconvenientes retrasaron su implantación, hasta que en enero de 2024 se recibió el dictamen positivo de la Comisión Provincial de Patrimonio de la Junta de Andalucía.

Tras reajustar las condiciones del documento, las primeras lonas llegaron a la Constitución más de un año después del visto bueno de Patrimonio, en el verano de 2025. Aunque el modelo instalado, con grandes bloques de hormigón en ambos laterales de la avenida, no convenció ni al propio alcalde de Sevilla: "Es un mamarracho", calificó en su día José Luis Sanz, que informó además de que se estudiarían otras alternativas.

"Si es un mamarracho, no habrá toldos"

"La Comisión de Patrimonio nos dio una alternativa al proyecto de los toldos de la avenida de la Constitución, fue un mamarracho. Este año se ha presentado una nueva alternativa que no tiene nada que ver", explicó Sanz a mediados del pasado junio. "Si a Patrimonio no le gusta lo que hemos presentado, da una alternativa y es un mamarracho, este año no habrá toldos en la avenida de la Constitución", advirtió el regidor hispalense.

Solo un día después, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, dejó entrever que la nueva propuesta municipal había llegado tarde: "El 1 de junio se registró el proyecto y la Comisión de Patrimonio lo recibió el 2". "Nosotros vamos a trabajar todo lo rápido que podamos, pero evidentemente se registró a primeros del mes de junio. No en febrero ni en marzo", recalcó entonces Del Pozo ante los medios.

Ahora, al plantearse un nuevo sistema de entoldado, se ha decidido romper aquel contrato firmado con Heliopol en 2021, según fuentes consultadas por este medio. Esto ha obligado al Gobierno local, a través de la Gerencia de Urbanismo, a iniciar el proceso de resolución del actual contrato para luego, previsiblemente, activar el de una nueva licitación con las condiciones y especificidades de esa nueva propuesta.

Fin al contrato con Heliopol

El punto del orden del día de Urbanismo es claro: "Toma de conocimiento de la resolución del Sr. Gerente que inicia de oficio procedimiento de resolución del contrato mixto de suministro en régimen de arrendamiento, servicio de instalación, montaje, desmontaje y mantenimiento de un sistema de entoldado para la avenida de la Constitución de Sevilla, junto a las obras previas necesarias de acondicionamiento de las infraestructuras urbanas afectadas y la ejecución de las cimentaciones de los báculos". Es decir: que se pone fin al contrato

Esta rescisión supone romper el vínculo con Heliopol, la empresa que montó los toldos en esta vía central de la ciudad el año pasado y que está también al cargo de los del puente de San Telmo. En esta actuación también sigue sin conocerse su estado ni fecha prevista de finalización. El plazo de ejecución, sin embargo, era de cuatro meses. "Hay que reforzar la estructura por debajo del para soportar esa estructura de sombra", justificó hace unas semanas el alcalde, José Luis Sanz.

La inversión municipal para los toldos en el puente de San Telmo asciende a más de 1,1 millones de euros, y aunque la firma entre Ayuntamiento y Heliopol se produjo en septiembre de 2025, los trabajos no empezaron hasta comienzos de 2026. Las lluvias, la Semana Santa, la Feria y hasta el evento de promoción de la serie Berlín fueron retrasando las obras. A día de hoy, 10 meses después de la formalización del contrato, todavía siguen allí los andamios.