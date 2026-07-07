Los trabajadores contratados por los exalcaldes de Huévar acusados de prevaricación: "El empleo se anunciaba en un tablón o en la web"

La segunda sesión del caso en el que Rafael Moreno y Áurea Borrego (PSOE), exalcaldes de Huévar del Aljarafe, se enfrentan a 12 años de inhabilitación por un delito de prevaricación ha durado poco más de media hora. Los exregidores están acusados por haber contratado en varias ocasiones a siete vecinos de la localidad "sin que se siguiera el proceso selectivo establecido al efecto". Seis de estos empleados han prestado hoy su testifical ante el tribunal, mientras la séptima no se ha presentado.

Las declaraciones han durado poco. Tan solo la letrada de la acusación ejercida por el Ayuntamiento ha estado preguntando. La Fiscalía intervino mínimamente con la primera testigo y el abogado de la defensa hizo lo propio con otros empleados.

Dos limpadoras fueron las primeras en explicar que ellas acudían al Ayuntamiento, veían a algún concejal o al alcalde para pedirles trabajo y estos les derivaban a servicios sociales. Eran ellos quienes les llamaban una vez habían comprobado que la documentación aportada era correcta y tenían un hueco. "Se me pedía mi situación económica", reflejó la segunda limpiadora en pasar por el estrado.

El tercer testigo fue un albañil. Se le cuestionó por cómo el consistorio sabía que estaba cualificado para ejercer esta profesión. El hombre señaló su trabajo en el campo como ejemplo. Narró la misma sucesión de contratación que el resto de testigos.

Una trabajadora de ayuda a domicilio y una limpiadora viaria y de colegios explicaron cómo conocían que en el Ayuntamiento había trabajo. La primera de ellas aseveró que a través de compañeras o en los mecanismos de publicidad del consistorio. "A veces se anunciaba en un tablón o en la web". Mismo relato expuso la última trabajadora en comparecer. Un trabajador de mantenimiento, por su parte, explicó que no sabía que había ofertas. Llevaba el currículum y cuando tenían un trabajo le llamaban.

El juicio finalizará mañana. Se intentará que declare la empleada que faltó a esta segunda sesión y se llevarán a cabo las calificaciones finales. Para las acusaciones es clave la declaración de la Secretaria/Interventora en la primera sesión.