Quién es ‘El Turronero’, el rey Baltasar de la Cabalgata de Sevilla 2027 con amigos famosos como Ortega Cano, Paz Padilla y Bertín Osborne

José Luis López Fernández, conocido popularmente como El Turronero, será el encargado de encarnar al rey Baltasar en la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla 2027. El empresario gaditano suma así un nuevo capítulo a una trayectoria marcada por los negocios, los grandes eventos y una vida mediática muy vinculada a famosos y actos solidarios.

Antes de conocer su nombramiento por parte del Ateneo hay que conocer su historia. Nacido en Ubrique en 1963, 'El Turronero' creció en el seno de una familia humilde dedicada a la venta ambulante de turrones, origen del apodo con el que se ha hecho conocido en toda España. Quienes lo conocen destacan su olfato empresarial y su capacidad para detectar oportunidades en sectores muy distintos.

Del mundo de los turrones al centro comercial Entrenasas

Según recoge la web de su fundación, desde muy joven comenzó a abrirse camino. Con 12 años daba clases particulares y a los 17 dejó los estudios tras recibir una oferta de empleo en PROA, como asistencia en carreteras. Después dio el salto al mundo de los seguros y, más tarde, a las operaciones inmobiliarias.

Con los años, José Luis López Fernández ha diversificado su actividad empresarial en sectores como la informática, la restauración, la fabricación de muebles, la industria química y el negocio inmobiliario. En 2015 creó la Fundación López Mariscal, dedicada a promover la igualdad de oportunidades y el apoyo a colectivos vulnerables.

Su nombre también ha estado vinculado a importantes desarrollos urbanísticos en Andalucía. Uno de sus últimos grandes proyectos ha sido Entrenasas, el centro comercial impulsado por López Real Inversiones 21 en Entrenúcleos, el nuevo barrio de Dos Hermanas. Esta gran superficie está pensada para dar servicio a un área de influencia de hasta 200.000 personas y se presentó como una de las aperturas comerciales más destacadas del 2025 en Andalucía.

La fiesta de su 60 aniversario en Fibes a la Feria de Sevilla

Más allá de sus negocios, El Turronero también es conocido por sus fiestas multitudinarias con rostros famosos. Una de las más recordadas fue la celebración de su 60 cumpleaños en Fibes, en 2023 en Sevilla, donde reunió a unas 3.000 personas, entre ellas nombres como Bertín Osborne, Paz Padilla, India Martínez, José Mercé, Camela, Susanna Griso, Albert Rivera o Los Morancos.

Su capacidad para moverse en el mundo de los famosos le ha permitido estar presente en algunas de las grandes citas sociales del año, entre fiestas de glamour, alfombras rojas y eventos multitudinarios. También en la Feria de Abril, donde este año disfrutó de una jornada en una caseta junto a rostros conocidos como Ortega Cano, Gloria Camila, Rocío Flores, Paz Padilla o La Húngara, entre otros.

Su trayectoria también ha estado marcada por algún episodio judicial. Fue condenado a dos años de prisión por el conocido como caso Karlos, relativo a fraude en la Seguridad Social, una causa en la que también fue condenada María José Campanario, esposa de Jesulín de Ubrique.

Ahora, El Turronero será uno de los grandes protagonistas de la próxima Navidad sevillana como rey Baltasar de la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla 2027. Un papel cargado de simbolismo en una de las citas más esperadas por las familias sevillanas y que volverá a situar al empresario gaditano en el foco mediático.