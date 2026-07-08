El Ayuntamiento de Sevilla se adelanta a la Junta de Andalucía y regula un día de teletrabajo semanal para sus 4.300 trabajadores

El Ayuntamiento de Sevilla, la segunda administración pública con un mayor volumen de trabajadores tras la Junta de Andalucía, ha acordado implantar el teletrabajo entre sus más de 4.300 trabajadores. El nuevo sistema plantea que los empleados municipales tengan derecho a un día de teletrabajo semanal durante un periodo de pruebas de un año siempre garantizando unos mínimos de presencialidad necesarios para el mantenimiento de los servicios públicos. Según los plazos pactados deberá estar en funcionamiento en un periodo de tiempo máximo de seis meses desde su aprobación en la junta de gobierno. La medida se ha cerrado justo antes de que la Junta de Andalucía materialice la resolución acordada con los sindicatos que ha quedado congelada a la espera del nuevo reparto de consejerías tras el pacto entre PP y Vox.

El acuerdo establece que los empleados públicos del Ayuntamiento de Sevilla tendrán derecho a un día de teletrabajo semanal. Para su asignación se ha acordado un "sistema de rotación justo y equitativo". En caso de que no haya acuerdo se dará prioridad a los trabajadores con movilidad reducida, empleados mayores de 60 años, trabajadores que residan fuera de la ciudad y personas con necesidades de conciliación familiar. "No obstante se debe permitir que todas las personas que lo necesiten accedan al teletrabajo", subrayan desde UGT, una de las secciones sindicales firmantes.

Para el desarrollo del teletrabajo, el Ayuntamiento de Sevilla aportará los medios técnicos. Los trabajadores tendrán un equipo informático dotado de todas las herramientas y las medidas de ciberseguridad. Será el mismo que se usará en la oficina cuando trabaje de forma presencial y en su domicilio. Mientras se completa la adquisición de los equipos, el Ayuntamiento de Sevilla se compromete a autorizar el uso de los equipos informáticos personales.

El teletrabajo en el Ayuntamiento de Sevilla no tendrá que realizarse en el domicilio del empleado. Se podrá desarrollar en cualquier punto que disponga de los medios técnicos requeridos y las condiciones mínimas de seguridad y salud. Eso sí, no se autorizará el desarrollo del teletrabajo usando conexiones a internet ofrecidas por comercios, hostelería, lugares públicos y otro tipo de establecimientos. El acuerdo firmado en el Ayuntamiento de Sevilla establece que el teletrabajo será "voluntario y reversible" de forma que se podrá suspender por necesidades debidamente acreditadas y justificadas.

El alcalde de Sevilla firma el acuerdo del teletrabajo con los sindicatos municipales1 / El correo

Plazos de implantación

El acuerdo firmado por el alcalde, José Luis Sanz, y los sindicatos establece que una vez que se apruebe el sistema del teletrabajo por la Junta de Gobierno el Ayuntamiento tendrá tres meses para que las direcciones generales determinen los puestos que pueden acogerse a esta medida y otros tres para que el servicio de informática fije las condiciones técnicas y reparta o certifique los equipos informáticos. Asimismo, habrá un periodo de prueba de doce meses.

“Esto supone un salto cualitativo hacia la racionalización y la ciberseguridad ya que se van a retirar de progresiva de los antiguos equipos de sobremesa sustituyéndolos por un único equipo informático corporativo portátil”, explicó el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.

Un proceso en marcha en la Junta de Andalucía

La regulación del teletrabajo es un proceso abierto también en la Junta de Andalucía. En este caso, la Consejería de Función Pública acaba de pactar con los sindicatos unas normas básicas de aplicación del teletrabajo un día por semana en la Administración General. Este acuerdo debía materializarse en una resolución que se ha quedado congelada a la espera de la configuración del nuevo gobierno autonómico.

Para septiembre está previsto que el Gobierno autonómico apruebe el nuevo decreto que debe establecer las bases para que el teletrabajo esté permitido hasta dos días por semana en la Administración autonómica. Esta normativa, que estaba pactada, está congelada a la espera de que el gobierno deje de estar en funciones.